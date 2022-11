Black Friday – jak nie dać się naciąć i dobrze wyjść na promocjach?

Sezonowe obniżki, jedyne takie rabaty w roku czy zwykła ściema? Black Friday to wciąż temat, który budzi wiele emocji. Czy popularne na całym świecie święto handlu naprawdę jest dobrą okazją, by kupić coś taniej?

Z roku na rok Black Friday zaczyna się coraz wcześniej. Obecnie handel ma swoje święto już nie tylko w Czarny Piątek, ale i w następującą po nim sobotę oraz niedzielę. Z kolei w poniedziałek w sieci czekają na nas promocje z okazji Cyber Monday. Nie koniec jednak na tym – wiele dużych sieci akcję promocyjną rozpoczyna już z nawet miesięcznym wyprzedzeniem. To wszystko sprawia, że wiele osób coraz niechętniej wyczekuje tego jedynego piątku w roku, kiedy wszystko ma być dużo tańsze. Szczególnie, że ceny nie zawsze bywają prawdziwie obniżone…

Fot. Pexels/Karolina Grabowska

Black Friday – jak nie dać się nabić w butelkę?

Black Friday, czyli festiwal rabatów i ofert promocyjnych, przywędrował do nas ze Stanów Zjednoczonych. To właśnie tam, a także w Wielkiej Brytanii, Kanadzie czy też Australii, jest to czas prawdziwie atrakcyjnych wyprzedaży. Jednak u nas nie zawsze bywa tak kolorowo i okazyjnie. Jesteśmy bombardowani reklamami wprost krzyczącymi do nas o najlepszych, największych i najbardziej korzystnych ofertach, które czasem okazują się… zwykłą ściemą. Jak zatem nie dać się nabić w butelkę?

Przede wszystkim, warto pamiętać o przysługujących nam wszystkim prawach konsumenta. Jak przypomina Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wszystkie towary przecenione z okazji Black Friday – jeśli okażą się wadliwe – podlegają reklamacji. Wyjątek stanowią sytuacje, w których to właśnie ta konkretna wada jest powodem obniżenia ceny. Krótko mówiąc – jeśli kupimy coś okazyjnie i okaże się, że nieświadomie nabyliśmy wybrakowany towar, możemy go zareklamować na normalnych zasadach.

Fot. Pexels/Karolina Grabowska

Jednak o ile w sklepach stacjonarnych możemy wszystko dokładnie obejrzeć jeszcze przed podjęciem decyzji o zakupie, to kupując coś przez Internet takiej szansy nie mamy. Dlatego warto zorientować się, jak bezpiecznie robić takie zakupy i na co zwracać uwagę. Powstał nawet w tym celu specjalny symulator, przygotowany przez Europejskie Centrum Konsumenckie. Możemy w nim przejść przez cały proces zakupowy, dzięki czemu zyskujemy okazję, by na bieżąco weryfikować swoją wiedzę.

Na co uważać podczas Black Friday?

UOKiK wskazuje na kilka potencjalnych problemów, na które jako konsumenci możemy natrafić. Wśród nich wymieniana jest oczywiście słynna żonglerka cenami, czyli podnoszenie cen kilka dni wcześniej, by stworzyć wrażenie, że czarnopiątkowy rabat jest nadspodziewanie atrakcyjny. Oprócz tego Urząd wskazuje, że zdarzają się sytuacje anulowania już opłaconych zamówień – najczęściej powodem jest rzekomy błąd systemu. Wśród nieuczciwych praktyk warto wspomnieć też niejasne systemy rabatowe, co ostatecznie daje mniejszą zniżkę niż ta obiecywana przez przedsiębiorcę. No i oczywiście tzw. „przynęty”, czyli wyjątkowo atrakcyjne promocje, które w rzeczywistości obejmują tylko wybrany, bardzo wąski asortyment.

Konsumencie, pamiętaj o swoich prawach!

Przypomnijmy też kilka podstawowych zasad podczas zakupów w sklepach stacjonarnych. Przede wszystkim prawo do zwrotu zakupionego towaru zależy wyłącznie od dobrej woli sprzedawcy. Zastanów się więc dwa razy, zanim podejdziesz do kasy. Oczywiście, prawo do reklamacji zachowujemy zawsze, na standardowych zasadach. Co istotne, jeśli cena na etykiecie cenowej jest niższa niż komunikowana przy kasie, mamy prawo zapłacić tę niższą kwotę.

I, co najważniejsze podczas festiwalu czarnopiątkowych przecen – porównuj ceny. W tym celu można skorzystać np. z Ceneo albo FakeFriday. To drugie narzędzie może być szczególnie przydatne, gdyż pozwala na prześledzenie historii cen danego produktu tak, by mieć pewność, że kwota nie została sztucznie podniesiona tuż przed Czarnym Piątkiem. Nie chcesz chyba z okazji Black Friday zapłacić więcej, niż zapłaciłbyś tydzień wcześniej?

Fot. Ceneo Fot. FakeFriday

Podejrzanie korzystna cena? To może być fejk

Na baczności warto mieć się również wtedy, gdy cena jest podejrzanie niska. Zaniepokoić powinien nas fakt, że towar jest opisywany jako pełnowartościowy i w innych sklepach nie został tak spektakularnie przeceniony. Być może mamy bowiem do czynienia z oszustem, który wcale nie zamierza wysłać zakupionych produktów, a dodatkowo wejdzie w posiadanie naszych danych osobowych. Dlatego zawsze, a szczególnie w takich sytuacjach, weryfikuj sprzedawcę i szukaj opinii na jego temat. Jeśli strona wygląda podejrzanie, nie możesz odszukać danych sprzedającego, a ceny są tak niskie, że bez mrugnięcia okiem kupiłbyś wszystko – zastanów się, czy chcesz zaryzykować.

Fot. Pexels/Karolina Grabowska

Wszystko, o czym napisałam w powyższym materiale brzmi przerażająco i odbiera chęć na zakupy, to prawda. Jednak zasada ograniczonego zaufania może ochronić twoje pieniądze oraz dane osobowe. Warto zatem zakupy robić rozsądnie, nie tracąc głowy. Promocje z okazji Black Friday mogą sprawić, że decyzje zakupowe będziesz podejmować w sposób impulsywny, a emocje w takich przypadkach nie są najlepszym doradcą. Dlatego pamiętaj – weryfikuj ceny i wiarygodność sprzedawcy, by nie dać się nabić w butelkę, a czarnopiątkowe zakupy będą naprawdę udane.