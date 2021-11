Black Friday na Allegro.pl - najlepsze promocje, oferty, wyprzedaże [22.11.2021]

Black Friday coraz bliżej. Najpopularniejszy serwis aukcyjny, Allegro.pl, zdecydował się na zorganizowanie Cenowej Rozgrzewki, która przygotuje nas na tegoroczny weekend świetnych promocji. Jakie promocje, oferty i wyprzedaże przygotowało dla nas Allegro.pl?

Już 27 listopada 2021 roku odbędzie się Black Friday, czyli święto wszystkich poszukiwaczy okazji i najlepszych promocji. To właśnie tego dnia będziemy mieli okazję kupić mnóstwo produktów po znacznie niższych cenach rynkowych.

Źródło: allegro.pl

Black Week na Allegro.pl

Jak co roku, Allegro.pl nie przepuszcza okazji i oferuje specjalnie oferty dla swoich klientów. Właśnie rozpoczął się Black Week na Allegro.pl, a podczas tego wydarzenia możemy zakupić wiele przedmiotów po okazyjnych cenach. Oto najciekawsze oferty, jakie udało nam się znaleźć:

Apple MacBook Air M1 13,3

Cena: 5 349 zł; 5 479 zł

Link do oferty

Zestaw Klawiatura i Mysz Logitech MK235

Cena: 139,99 zł; 159,99 zł

Link do oferty

Urządzenie wielofunkcyjne HP DeskJet 2710e

Cena: 224,99 zł; 249,99 zł

Link do oferty

Xiaomi Redmi Note 10S

Cena: 909,46 zł; 1 024,73 zł

Link do oferty

Xiaomi Redmi Power Bank 10 000 mAh

Cena: 54,39 zł; 63,25 zł

Link do oferty

Oral-B Braun Vitality D100

Cena: 59,99 zł; 84,99 zł

Link do oferty

Odkurzacz automatyczny Roborock S5 Max

Cena: 1 399 zł; 1 699 zł

Link do oferty

Apple iPhone 12 mini

Cena: 3 123,49 zł; zł

Link do oferty

PONIŻSZE OFERTY SĄ ARCHIWALNE I NIE SĄ JUŻ DOSTĘPNE

Cenowa Rozgrzewka przed Black Week

Allegro nie ma zamiaru pozostać w tyle i już na początku listopada oferuje promocje na wybrane artykuły w ramach akcji Cenowa Rozgrzewka przed Black Week. Codziennie, co 24 godziny, na dedykowanej stronie Allegro będą dostępne coraz to kolejne artykuły w zauważalnie niższych cenach.

Poniżej przedstawiamy produkty, które aktualnie biorą udział w promocji w ramach Cenowej Rozgrzewki przed Black Week. Każdego dnia aktualizujemy listę o nowe produkty, które zastępują te z dnia poprzedniego.

AKTUALIZACJA 19.11.2021

Xiaomi Mi Air Purifier PRO

Xiaomi Mi Air Purifier PRO

Cena: 689 zł; 789 zł

Link do oferty

Laptop ACER Extensa 15

Laptop ACER Extensa 15

Cena: 1877 zł; 2099 zł

Link do oferty

Telewizor LED Kiano Elegance 50

Telewizor LED Kiano Elegance 50

Cena: 1299 zł; 1499 zł

Link do oferty

AKTUALIZACJA 12.11.2021

Blender ręczny Mozano Smart Chef Blender Premium

Blender ręczny Mozano Smart Chef Blender Premium

Wielofunkcyjny blender ręczny marki MOZANO sprosta każdemu kulinarnemu wyzwaniu. Duża moc i liczne dodatki sprawią, że przygotowanie potraw będzie szybkie i przyjemne.

Urządzenie oferuje 8 poziomów prędkości, tryb turbo i aż 8 metod blendowania. Dzięki długiej i smukłej końcówce blendującej możesz przygotowywać posiłki w praktycznie każdym pojemniku - od miseczki po garnek. Blender jest bardzo prosty w obsłudze i czyszczeniu. Wszystkie dołączone akcesoria można myć w zmywarce.

Cena: 97,99 zł; 149,99 zł

Link do oferty

Urządzenie wielofunkcyjne HP DeskJet Ink Advantage 3762

Urządzenie wielofunkcyjne HP DeskJet Ink Advantage 3762

Zyskaj niezwykłą wydajność druku mimo niewielkich wymiarów urządzenia i poczuj niezależność zapewnianą przez bezprzewodowe drukowanie, skanowanie i kopiowanie niemal z każdego urządzenia przenośnego. Jak deklaruje producent, HP DeskJet Ink Advantage 3762 to najmniejsze urządzenie wielofunkcyjne na świecie, które zmieści się praktycznie wszędzie i ozdobi każdą przestrzeń.

Cena: 319 zł; 219 zł

Link do oferty

Odkurzacz bezworkowy Kerch Master VC3200

Odkurzacz bezworkowy Kerch Master VC3200

Odkurzacz Kerch MASTER to idealne urządzenie do utrzymania czystości, przydatne w każdym domu. Jest to mocny, trwały i energooszczędny, bezworkowy odkurzacz z technologią Cyclone. Cechuje się niesamowitą skutecznością oraz wytrzymałością. Zastosowanie silnika nowej generacji gwarantuje skuteczniejsze zbieranie kurzu przy mniejszym zużyciu energii.

Cena: 199 zł; 309 zł

Link do oferty

AKTUALIZACJA 16.11.2021

Ekspres ciśnieniowy Saeco Lirika Black

Ekspres ciśnieniowy Saeco Lirika Black

Cena: 999 zł; 1279 zł

Link do oferty

Smartfon Xiaomi POCO F3 5G

Smartfon Xiaomi POCO F3 5G

Cena: 1399 zł; 1599 zł

Link do oferty

Odkurzacz bezprzewodowy Dreame V9B

Odkurzacz bezprzewodowy Dreame V9B

Cena: 1399 zł; 1599 zł

Link do oferty

AKTUALIZACJA 17.11.2021

Żelazko Bosch TDA 753022V

Żelazko Bosch TDA 753022V

Cena: 199 zł; 299 zł

Link do oferty

Golarka męska Braun 3030

Golarka męska Braun 3030

Cena: 169 zł; 249 zł

Link do oferty

AKTUALIZACJA 18.11.2021

Pralka Indesit MTWE 61051 W PL

Pralka Indesit MTWE 61051 W PL

Cena: 699 zł; 969 zł

Link do oferty

Smartwatch Xiaomi Mi Watch Lite

Smartwatch Xiaomi Mi Watch Lite

Cena: 179 zł; 249 zł

Link do oferty

Robot kuchenny Kerch Ferro

Robot kuchenny Kerch Ferro

Cena: 229 zł; 369 zł

Link do oferty