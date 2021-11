Black Friday na Allegro.pl - promocje, oferty, wyprzedaże [17.11.2021]

Black Friday coraz bliżej. Najpopularniejszy serwis aukcyjny, Allegro.pl, zdecydował się na zorganizowanie Cenowej Rozgrzewki, która przygotuje nas na tegoroczny weekend świetnych promocji. Jakie promocje, oferty i wyprzedaże przygotowało dla nas Allegro.pl?

Już 27 listopada 2021 roku odbędzie się Black Friday, czyli święto wszystkich poszukiwaczy okazji i najlepszych promocji. To właśnie tego dnia będziemy mieli okazję kupić mnóstwo produktów po znacznie niższych cenach rynkowych.

Black Week na Allegro.pl

Jak co roku, Allegro.pl nie zamierza przepuścić okazji i zaoferuje specjalnie oferty dla swoich klientów. Black Week na Allegro.pl rozpocznie się już 22 listopada, a podczas tego wydarzenia będziemy mogli zakupić wiele przedmiotów po okazyjnych cenach. Poniżej zamieszczamy wstępną oficjalną listę kategorii produktów, jakie będą uczestniczyć w tej akcji, a kiedy się ona rozpocznie - na bieżąco będziemy informować o najlepszych ofertach.

Oferty na Black Week na Allegro.pl

Cenowa Rozgrzewka przed Black Week

Allegro nie ma zamiaru pozostać w tyle i już na początku listopada oferuje promocje na wybrane artykuły w ramach akcji Cenowa Rozgrzewka przed Black Week. Codziennie, co 24 godziny, na dedykowanej stronie Allegro będą dostępne coraz to kolejne artykuły w zauważalnie niższych cenach.

Poniżej przedstawiamy produkty, które aktualnie biorą udział w promocji w ramach Cenowej Rozgrzewki przed Black Week. Każdego dnia aktualizujemy listę o nowe produkty, które zastępują te z dnia poprzedniego.

AKTUALIZACJA 12.11.2021

Blender ręczny Mozano Smart Chef Blender Premium

Blender ręczny Mozano Smart Chef Blender Premium

Wielofunkcyjny blender ręczny marki MOZANO sprosta każdemu kulinarnemu wyzwaniu. Duża moc i liczne dodatki sprawią, że przygotowanie potraw będzie szybkie i przyjemne.

Urządzenie oferuje 8 poziomów prędkości, tryb turbo i aż 8 metod blendowania. Dzięki długiej i smukłej końcówce blendującej możesz przygotowywać posiłki w praktycznie każdym pojemniku - od miseczki po garnek. Blender jest bardzo prosty w obsłudze i czyszczeniu. Wszystkie dołączone akcesoria można myć w zmywarce.

Cena: 97,99 zł; 149,99 zł

Link do oferty

Urządzenie wielofunkcyjne HP DeskJet Ink Advantage 3762

Urządzenie wielofunkcyjne HP DeskJet Ink Advantage 3762

Zyskaj niezwykłą wydajność druku mimo niewielkich wymiarów urządzenia i poczuj niezależność zapewnianą przez bezprzewodowe drukowanie, skanowanie i kopiowanie niemal z każdego urządzenia przenośnego. Jak deklaruje producent, HP DeskJet Ink Advantage 3762 to najmniejsze urządzenie wielofunkcyjne na świecie, które zmieści się praktycznie wszędzie i ozdobi każdą przestrzeń.

Cena: 319 zł; 219 zł

Link do oferty

Odkurzacz bezworkowy Kerch Master VC3200

Odkurzacz bezworkowy Kerch Master VC3200

Odkurzacz Kerch MASTER to idealne urządzenie do utrzymania czystości, przydatne w każdym domu. Jest to mocny, trwały i energooszczędny, bezworkowy odkurzacz z technologią Cyclone. Cechuje się niesamowitą skutecznością oraz wytrzymałością. Zastosowanie silnika nowej generacji gwarantuje skuteczniejsze zbieranie kurzu przy mniejszym zużyciu energii.

Cena: 199 zł; 309 zł

Link do oferty

AKTUALIZACJA 16.11.2021

Ekspres ciśnieniowy Saeco Lirika Black

Ekspres ciśnieniowy Saeco Lirika Black

Cena: 999 zł; 1279 zł

Link do oferty

Smartfon Xiaomi POCO F3 5G

Smartfon Xiaomi POCO F3 5G

Cena: 1399 zł; 1599 zł

Link do oferty

Odkurzacz bezprzewodowy Dreame V9B

Odkurzacz bezprzewodowy Dreame V9B

Cena: 1399 zł; 1599 zł

Link do oferty

AKTUALIZACJA 17.11.2021

Żelazko Bosch TDA 753022V

Żelazko Bosch TDA 753022V

Cena: 199 zł; 299 zł

Link do oferty

Golarka męska Braun 3030

Golarka męska Braun 3030

Cena: 169 zł; 249 zł

Link do oferty