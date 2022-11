Black Friday na Amazon – oto najciekawsze promocje, które warto dziś sprawdzić. Przegląd ofert

Amazon aż kipi od czarnopiątkowych rabatów. Wśród najciekawszych ofert są sprzęty AGD, ciekawe gadżety elektroniczne i przydatne urządzenia.

Dziś Black Friday, a to oznacza, że na platformie sprzedażowej Amazon czeka na nas mnóstwo ciekawych ofert promocyjnych. W gąszczu rabatów można się zgubić. Przejrzałam więc dla was oferty promocyjne i wybrałam najciekawsze propozycje, które prawdopodobnie was zainteresują.

Black Friday – rabaty na Amazon

Robot odkurzający Bissell EV675

Rabat: 34% – klik

Zobacz również:

ThermoPro TP60S Radiowa stacja pogodowa z czujnikiem zewnętrznym

Rabat: 15% – klik

Saeco 10004477

Rabat: 30% – klik

Sony WH-1000XM4 bezprzewodowe słuchawki Bluetooth z aktywną redukcją hałasu ANC

Rabat: 16% – klik

Steamer Stacja do Prasowania Złota Mozano Ultra Care 2500W

Rabat: 15% – klik

Jabra Elite 4 Active Słuchawki bezprzewodowe

Rabat: 23% – klik

Russell Hobbs blender

Rabat: 48% – klik

BISSELL ProHeat 2x Lift-Off, 2072N Do prania dywanów

Rabat: 34% – klik

Logitech G920 Driving Force Racing Wheel, Kierownica wyścigowa do konsoli Xbox One i komputera

Rabat: 25% – klik

Russell Hobbs ekspres do kawy, przelewowy

Rabat: 25% – klik

Reishunger Cyfrowy ryżowar i parowar

Rabat: 15% – klik

Robot Planetarny 3w1

Rabat: 23% – klik

Polecamy: Marzysz o Kindle? Tutaj znajdziesz na nie najlepsze czarnopiątkowe promocje!