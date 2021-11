Black Friday na Amazon.pl - najlepsze promocje/oferty/wyprzedaże

Black Friday coraz bliżej. W tym roku po raz pierwszy w historii skorzystamy z ofert specjalnych przygotowanych przez polski oddział Amazonu. Już 27 listopada zacznie się święto wszystkich fanów nowych technologii oraz łowców okazji. Jakie promocje, oferty i wyprzedaże szykuje dla nas Amazon.pl?

Spis treści

Czarny piątek znany również jako Black Friday zbliża się wielkimi krokami. Już 27 listopada 2021 roku będziemy mieli okazję kupić mnóstwo produktów znacznie poniżej cen rynkowych.

Amazon już szykuje się na Black Friday

Tegoroczne Black Friday jest szczególne dla Amazonu. Po raz pierwszy w historii Black Friday odbędzie się w polskim sklepie Amazon.pl, który został uruchomiony zaledwie kilka miesięcy temu.

Zobacz również:

Wszystko wskazuje na to, że Amazon.pl nie zamiera przepuścić okazji i zaoferuje specjalnie oferty dla polskich konsumentów. W niniejszym materiale przyglądamy się najlepszym ofertom zgromadzonym na Amazon.pl

Amazon.pl zaczyna Black Friday na początku listopada

Amazon nie zamierza czekać do 27 listopada 2021 roku. Firma już udostępniła pierwsze oferty z okazji zbliżającego się Black Friday. Znając polski Amazon najlepsze oferty pojawią się dopiero w Black Friday, ale nie oznacza to, że wcześniej nie kupimy wybranych produktów zauważalnie taniej.

Rozgrzewka przed Black Friday

Warto podkreślić, że oferta na Black Friday na Amazon.pl trwać będzie również po 27 listopada 2021 roku. Zakończy się dopiero w Cyber Monday (poniedziałku po czarnym piątku).

Rozgrzewka przed Black Friday - do 30% obniżki

Aktualnie Amazon proponuje ofertę specjalną o nazwie "Rozgrzewka przed Black Friday". Znajdziemy ją od razu po uruchomieniu polskiej edycji sklepu Amazon. Sieć obiecuje obniżki do 30% względem cen wyjściowych. Z pewnością nie możemy mówić o spektakularnej wyprzedaży, ale da się znaleźć kilka ciekawych ofert. Promocje trwają od 8 do 18 listopada.

Jakimi produktami z oferty rozgrzewka przed Black Friday warto się zainteresować?

Router Mesh Wi-Fi Tenda MW3

Tenda MW3

Cena: 108,99 zł; 144 zł

Tenda MW3 to prosty router Mesh Wi-Fi. Pojedyncza jednostka zapewnia pokrycie zasięgiem do 100 m2. Całość pracuje w sieciach 2,4 Ghz oraz 5 GHz i pozwala na przesyłane danych z przepustowością do 1200 Mb/s. O wydajność dba technologia MU-MIMO. W tym samym czasie Tenda MW3 obsłuży do 40 urządzeń sieciowych. Produktem zarządzamy z wykorzystaniem aplikacji mobilnej Tenda Wi-Fi na urządzenia mobilne. Router posiada 36-miesięczną gwarancję producenta.

Link do oferty

Garmin Instinct Solar Tactical

Garmin Instinct Solar Tactical

Cena: 1422,36 zł; 1599 zł

Garmin Instinct Solar Tactical to zaawansowany zegarek sportowy z możliwością ładowania solarnego. Całość wyposażono w odbiornik GPS, Glonass, Galileo oraz kompas. Dzięki tym elementom nie musimy martwić się o naszą pozycję. Dodatkowo Garmin proponuje wiele trybów monitorowania aktywności z bardzo wysoką dokładnością, a także przekazywanie powiadomień z telefonu. Zegarkiem steruje się z wykorzystaniem aplikacji mobilnej na urządzenia mobilne. Zegarek działa na jednej baterii do 54 dni. Obudowa została dodatkowo wzmocniona i oferuje certyfikatem MIL-STD-810G.

Link do oferty

Bose QuietComfort 45

Bose QuietComfort 45

Cena: 1398 zł; 1599 zł

Bose QuietComfort 45 to wysokiej klasy słuchawki nauszne z wbudowaną aktywną redukcję hałasu z otoczenia oraz wysokiej klasy mikrofonami. Model QuietComfort 45 słynie z wysokiej wygody oraz rewelacyjnego tłumienia dźwięków z otoczenia. Komunikacja odbywa się z wykorzystaniem Bluetooth 5.2. Słuchawki naładujemy poprzez złącze USB Typu C.

Na pokładzie znajdziemy specjalny equalizer TriPort. Czas pracy na jednym ładowaniu to nawet 24 godziny. Nie zabrakło szybkiego ładowania.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 12.11.2021

Apple AirPods 2019 (2 generacji)

AirPods 2019

Cena: 545,78 zł; 649 zł

Amazon.pl zdecydował się przecenić podstawowe słuchawki bezprzewodowe Apple AirPods drugiej generacji (2019). Mowa o modelu z klasycznym etui do ładowania (bez ładowania bezprzewodowego).

AirPodsy drugiej generacji świetnie "dogadują" się z wszystkimi urządzeniami firmy Apple. Wraz z etui ładującym możemy liczyć nawet na 24 godziny odtwarzania.

Link do oferty

MacBook Air 2020 (Apple M1)

MacBook Air 2020

Cena: 4499 zł; 5199 zł

Na promocji znajdziemy również bazowego MacBooka Air z 2020 roku. Mowa o modelu z procesorem Apple M1 (8 rdzeni CPU, 7 rdzeni GPU). Komputer ten jest aktualnie jednym z najbardziej opłacalnych notebooków.

Za 4499 zł kupimy komputer w kolorze srebrnym. Laptop posiada klawiaturę Magic Keyboard, Wi-Fi 6 oraz Thunderbolt 4. Bateria wystarczy na 12 godzin pracy.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 15.11.2021

Tenda MW3 (3-pack)

Tenda MW3 (3-pack)

Cena: 229,99 zł; 335 zł

Tenda MW3 (3-pack) to bardzo tani system Mesh Wi-Fi składający się z trzech stacji bazowych. Dzięki trzem urządzeniom możemy zapewnić pokrycie zasięgiem do 300 m2. Tenda MW3 tworzy sieć 2,4 Ghz o przepustowości 300 Mbps oraz sieć 5 GHz o przepustowości 867 Mbps. Parametry te wystarczają do płynnego streamingu wideo w 4K oraz grania w gry online. Zarządzenie odbywa się z wykorzystaniem aplikacji mobilnej Tenda Wi-Fi.

Jedno urządzenie Tenda MW3 może obsłużyć do 40 urządzeń w tym samym czasie. O wysoką wydajność dba szybki procesor oraz obecność technologii MU-MIMO. Całość pracuje w standardzie Wi-Fi 5.

Link do oferty

Lenovo Yoga Smart Tab

Lenovo Yoga Smart Tab

Cena: 788 zł; 899 zł

Lenovo Yoga Smart Tab to przystępny cenowo tablet z wbudowaną podstawką. Urządzenie wyposażono w procesor Qualcomm Snapdragon 439 o taktowaniu 2,0 GHz, 4 GB pamięci operacyjnej oraz 64 GB wbudowanej pamięci masowej. Całość pracuje pod kontrolą Androida 9.0 Pie z autorską nakładką Lenovo dostosowaną do 10,1-calowego wyświetlacza o rozdzielczości Full HD - 1920 x 1200 pikseli.

Tablet posiada cztery głośniki stereo JBL kompatybilne z Dolby Atmos, 8 MP aparat główny oraz 5 MP aparat do selfie.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 16.11.2021

Coros Apex

Coros Apex

Cena: 1207,46 zł; 1399 zł

Coros Apex jest smartwatchem zaprojektowanym z naciskiem na śledzenie aktywności. Urządzenie przeznaczone jest dla biegaczy ultramaratonów oraz maniaków sportu. Zegarek pozwala na 25 godzin pracy ze śledzeniem położenia z wykorzystaniem GPS oraz 24 dni pracy w standardowym trybie zegarka. Na pokładzie również GLONASS, BEIDOU oraz pulsometr nadgarstkowy. Zegarek posiada rozbudowaną aplikację treningową z pomiarem mocy biegowej. Obudowa jest wodoszczelna do 10 ATM (100 m). Obsługa odbywa się z wykorzystaniem aplikacji mobilnej.

Link do oferty

Philips Multigroom series 1000 MG1100/16

Philips Multigroom series 1000 MG1100/16

Cena: 76,10 zł; 99 zł

Philips Multigroom series 1000 MG1100/16 to przystępny cenowo elektryczny trymer do brody. Urządzenie wyposażono w precyzyjny trymer wykonany w autorskiej technologii DualCut. W zestawie znajdziemy 3 nasadki pozwalające na strzyżenie o różnej długości. Golarka posiada możliwość czyszczenia pod wodą. Za zasilanie odpowiada bateria AA (dołączona do zestawu).

Link do oferty

Electrolux E8ST1-8EGM

Electrolux E8ST1-8EGM

Cena: 552 zł; 649 zł

Electrolux E8ST1-8EGM jest kompaktową stacją parową z 460 gr wyrzutem pary i kompresorem o ciśnieniu 7,5 bara. Podczas pracy możemy liczyć na stały wyrzut 130 gr pary. Stopa żelazka zostałą wykonana z odpornego na zarysowania materiału. Urządzenie posiada wbudowany filtr antywapienny oraz wskaźnik rozgrzania.

Stacja parowa posiada program do pielęgnacji tkanin wodoodpornych, którzy przywraca im właściwości hydrofobowe. Producent zastosował również wyłącznik bezpieczeństwa, który po 8 minutach bezczynności wyłączy stację parową.

Link do oferty

Electrolux PQ91-40GG

Electrolux PQ91-40GG

Cena: 931 zł; 1199 zł

Electrolux PQ91-40GG to odkurzacz ręczny z wysokiej serii Pure Q9. Przeceniony model posiada nowoczesną i lekką konstrukcje z aluminium. Urządzenie wyróżnia się długim czasem pracy na baterii, który wynosi do 50 minut lub 150 metrów kwadratowych odkurzonej powierzchni. Za zasilanie odpowiada akumulator litowo-jonowy 21,6 V. Odkurzacz posiada 3 ustawienia mocy.

W stopcie zamocowano mocne diody LED, które idealnie uwidaczniają brud i kurz pozostający na podłodze. Electrolux PQ91-40GG jest bardzo cichy - podczas pracy jego głośność to zaledwie 75 dB. W zestawie otrzymamy dodatkowe końcówki oraz stację do ładowania.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 17.11.2021

Garmin GPS Edge 530

Garmin GPS Edge 530

Cena: 958,22 zł; 1368,99 zł

Garmin GPS Edge 530 to wysokiej klasy komputer rowerowy, który zadowoli nawet wyczynowych rowerzystów. Urządzenie posiada ekran o wysokiej rozdzielczości, który pozwala odczytywać informacje przy pełnym świetle słonecznym. Na pokładzie znajdziemy rozbudowaną mapę rowerową, moduł GPS, GLONASS oraz Galileo. Nie zabrakło również wysokościomierza barometrycznego do dokładnego ustalenia wysokości. Komputer można sparować z czujnikami tętna z wykorzystaniem technologii ANT+, aby stale monitorować naszą aktywność fizyczną. Pamięć urządzenia pomieści mapę całej Europy. Garmin GPS Edge 530 ma wbudowaną łączność Bluetooth pozwalającą na komunikację z telefonami komórkowymi z Androidem i iOS.

Link do oferty

Bolle Juliet

Bolle Juliet

Cena: 146,63 zł; 199 zł

Promocja na kask narciarski na Black Friday to idealna okazja do odświeżenia swojej zimowej garderoby. Bolle Juliet to kask narciarski unisex o rozmiarze od 54 do 58 cm. Na promocji znajdziemy kask w kolorze czarnego matu. Wykonano go z plastiku. W środku zastosowano miękka wyściółkę, które ogrzeje nasze uszy. Kask jest odpowiedni do jazdy na nartach oraz snowboardzie. Jego masa własna to 570 g.

Link do oferty

Oral-B Pulsonic Slim Clean 2000

Oral-B Pulsonic Slim Clean 2000

Cena: 171 zł; 219 zł

Szczoteczkę soniczną Oral-B Pulsonic Slim Clean 2000 wyposażono w silnik pozwalający na wykonanie 39 tysięcy ruchów główni w ciągu 60 sekund. Dzięki silnikowi sonicznemu z wykorzystaniem Oral-B Pulsonic Slim Clean 2000 usuniemy więcej kamienia, niż tradycyjną szczoteczką ręczną. Urządzenie posiada specjalne zabezpieczenie przeciwko wypadaniu włosia. Oral-B Pulsonic Slim Clean 2000 wyposażono w dwa programy mycia zębów: codzienne czyszczenie oraz rozjaśnianie.

Na jednym ładowaniu szczoteczka pracuje przez dwa tygodnie.

Link do oferty

Nie wiesz jak kupować na polskim Amazonie? Sprawdź nasz poradnik.