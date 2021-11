Black Friday na Amazon.pl - promocje/oferty/wyprzedaże

Black Friday coraz bliżej. W tym roku po raz pierwszy w historii skorzystamy z ofert specjalnych przygotowanych przez polski oddział Amazonu. Już 27 listopada zacznie się święto wszystkich fanów nowych technologii oraz łowców okazji. Jakie promocje, oferty i wyprzedaże szykuje dla nas Amazon.pl?

Spis treści

Czarny piątek znany również jako Black Friday zbliża się wielkimi krokami. Już 27 listopada 2021 roku będziemy mieli okazję kupić mnóstwo produktów znacznie poniżej cen rynkowych.

Amazon już szykuje się na Black Friday

Tegoroczne Black Friday jest szczególne dla Amazonu. Po raz pierwszy w historii Black Friday odbędzie się w polskim sklepie Amazon.pl, który został uruchomiony zaledwie kilka miesięcy temu.

Zobacz również:

Wszystko wskazuje na to, że Amazon.pl nie zamiera przepuścić okazji i zaoferuje specjalnie oferty dla polskich konsumentów. W niniejszym materiale przyglądamy się najlepszym ofertom zgromadzonym na Amazon.pl

Amazon.pl zaczyna Black Friday na początku listopada

Amazon nie zamierza czekać do 27 listopada 2021 roku. Firma już udostępniła pierwsze oferty z okazji zbliżającego się Black Friday. Znając polski Amazon najlepsze oferty pojawią się dopiero w Black Friday, ale nie oznacza to, że wcześniej nie kupimy wybranych produktów zauważalnie taniej.

Rozgrzewka przed Black Friday

Warto podkreślić, że oferta na Black Friday na Amazon.pl trwać będzie również po 27 listopada 2021 roku. Zakończy się dopiero w Cyber Monday (poniedziałku po czarnym piątku).

Rozgrzewka przed Black Friday - do 30% obniżki

Aktualnie Amazon proponuje ofertę specjalną o nazwie "Rozgrzewka przed Black Friday". Znajdziemy ją od razu po uruchomieniu polskiej edycji sklepu Amazon. Sieć obiecuje obniżki do 30% względem cen wyjściowych. Z pewnością nie możemy mówić o spektakularnej wyprzedaży, ale da się znaleźć kilka ciekawych ofert. Promocje trwają od 8 do 18 listopada.

Jakimi produktami z oferty rozgrzewka przed Black Friday warto się zainteresować?

Router Mesh Wi-Fi Tenda MW3

Tenda MW3

Cena: 108,99 zł; 144 zł

Tenda MW3 to prosty router Mesh Wi-Fi. Pojedyncza jednostka zapewnia pokrycie zasięgiem do 100 m2. Całość pracuje w sieciach 2,4 Ghz oraz 5 GHz i pozwala na przesyłane danych z przepustowością do 1200 Mb/s. O wydajność dba technologia MU-MIMO. W tym samym czasie Tenda MW3 obsłuży do 40 urządzeń sieciowych. Produktem zarządzamy z wykorzystaniem aplikacji mobilnej Tenda Wi-Fi na urządzenia mobilne. Router posiada 36-miesięczną gwarancję producenta.

Link do oferty

Słuchawki True Wireless Philips TAT2206WT/00

Philips TAT2206WT/00

Cena: 142,46 zł; 208 zł

Philips TAT2206WT/00 to przystępne cenowo słuchawki typu True Wireless. Za niespełna 150 zł otrzymujemy dopasowane wkładki douszne z wymiennymi końcówkami, które redukują hałas z otoczenia. Za łączność odpowiada technologia Bluetooth o zasięgu do 10 metrów. Producent informuje o 18 godzinach pracy (12 godzin po naładowaniu z etui, 6 godzin bez doładowywania). Obudowa została wykonana z plastiku i jest odporna na pot, co zostało potwierdzone certyfikatem IPX4. Za jakość dźwięku odpowiadają przetworniki o średnicy 6 mm. Słuchawki naładujemy poprzez USB Typu C. Całość współpracuje z aplikacją na urządzenia mobilne.

Link do oferty

Garmin Instinct Solar Tactical

Garmin Instinct Solar Tactical

Cena: 1422,36 zł; 1599 zł

Garmin Instinct Solar Tactical to zaawansowany zegarek sportowy z możliwością ładowania solarnego. Całość wyposażono w odbiornik GPS, Glonass, Galileo oraz kompas. Dzięki tym elementom nie musimy martwić się o naszą pozycję. Dodatkowo Garmin proponuje wiele trybów monitorowania aktywności z bardzo wysoką dokładnością, a także przekazywanie powiadomień z telefonu. Zegarkiem steruje się z wykorzystaniem aplikacji mobilnej na urządzenia mobilne. Zegarek działa na jednej baterii do 54 dni. Obudowa została dodatkowo wzmocniona i oferuje certyfikatem MIL-STD-810G.

Link do oferty

Bose QuietComfort 45

Bose QuietComfort 45

Cena: 1398 zł; 1599 zł

Bose QuietComfort 45 to wysokiej klasy słuchawki nauszne z wbudowaną aktywną redukcję hałasu z otoczenia oraz wysokiej klasy mikrofonami. Model QuietComfort 45 słynie z wysokiej wygody oraz rewelacyjnego tłumienia dźwięków z otoczenia. Komunikacja odbywa się z wykorzystaniem Bluetooth 5.2. Słuchawki naładujemy poprzez złącze USB Typu C.

Na pokładzie znajdziemy specjalny equalizer TriPort. Czas pracy na jednym ładowaniu to nawet 24 godziny. Nie zabrakło szybkiego ładowania.

Link do oferty

Polar Ignite

Polar Ignite

Cena: 543,20 zł; 699 zł

Polar Ignite jest przystępnym cenowo smartwatchem, który kładzie nacisk na śledzenie aktywności. Urządzenie posiada wbudowany moduł GPS oraz system monitorowania snu Sleep Plus Stages. Funkcja pomiaru regeneracji pozwala wykonywać optymalne treningi bazując na naszym zmęczeniu.

Dzięki aplikacji mobilnej wszystkie dane synchronizowane są z telefonem. Istnieje również możliwość przekazywania powiadomień ze smartfona.

Link do oferty

TomTom GO Basic 6

TomTom GO Basic 6

Cena: 499 zł; 719 zł

TomTom Go Basic 6 to nowoczesna nawigacja samochodowa z systemem aktywnego omijania korków. Decydując się na ten model otrzymujemy aktualizacje map europy bez dodatkowych kosztów. Konfiguracja i zarządzenie odbywają się poprzez wbudowany moduł Wi-Fi. Do pobierania nowych map nie potrzebujemy komputera. Nawigacja posiada wbudowany moduł pozwalający na łączność z telefonem komórkowym oraz przekazywanie powiadomień.

Link do oferty

Nie wiesz jak kupować na polskim Amazonie? Sprawdź nasz poradnik.