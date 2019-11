Black Friday na GOG rozpoczęty!

GOG rozpoczął już swój Black Friday. Jak głosi jego hasło reklamowe: " złap świetne rabaty w cenie kubka kawy"!

Z okazji Black Friday na GOG.COM można nabyć ponad 2000 tytułów przecenionych aż o 90%! Wśród nich znajdziemy m.in. przygodywy The Fall, mistyczną przygodę Goetia, krwawy humor w POSTAL 2 czy Sanctuary RPG: Black Edition. Ale zniżka nie dotyczy tylko starszych produkcji - nowe również znajdują w przecenie. Przykładem Disco Elysium oraz Trine 4: The Nightmare Prince, tańsze o 20%, Cuphead (-25%) , A Plague Tale: Innocence (zniżka aż 50%).

Promocje obejmują także zestawy klasyków, jak Diablo + Hellfire (-15%) czy Warcraft I & II Bundle (-15%) oraz edycje specjalne gier, np. Fallout: New Vegas Ultimate Edition (-70%) czy The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition (-70%). Dzięki Czarnemu Piątkowi każdy może zgromadzić sobie biblioteczkę pełną ciekawych tytułów. Dla osób, które nie znają klasyki, jest to okazja do jej osobistego doświadczenia - i to za niewielkie pieniądze. Promocje na GOG potrwają do 3 grudnia, do godz. 15:00.

Już teraz wejdź na GOG, aby z nich skorzystać!