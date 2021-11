Black Friday na Mall.pl - promocje/oferty/wyprzedaże

Black Friday już za dwa tygodnie. Sklep internetowy Mall.pl nie próżnuje i już dziś oferuje mnóstwo promocji z okazji Black Friday. Które oferty są godne uwagi?

Tegoroczne Black Friday trwać będzie prawie cały miesiąc. Czarny piątek odbędzie się 27 listopada 2021 roku, ale wiele sklepów internetowych rozpoczęło oferty z tej okazji już na początku listopada. Zalicza się do nich sklep internetowy Mall.pl, który zachęca do skorzystania z dedykowanych promocji.

Maraton Black Friday w Mall.pl

Mall.pl wystartował już z promocją "Maraton Black Friday". Oferta trwa cały listopad, a produkty zmieniają się praktycznie codziennie. Firma przygotowała specjalną stronę internetową z podziałem na kategorie. Przy każdym produkcji znajdziemy również o ile procent obniżono cenę.

Sklep internetowy informuje, że ceny promocyjne obowiązują w dniach podanych w opisie produktu. Dodatkowo jeden produkt może trafić na różne promocje w różnym okresie czasu.

W niniejszym materiale przyglądamy się najlepszym ofertom zgromadzonym w sklepie internetowym Mall.pl z okazji Black Friday 2021.

Przed faktycznym rozpoczęciem Black Friday w Mall.pl skorzystamy z "Maratonu Black Friday", który trwa cały listopad. Niektóre produkty przeceniono nawet o kilkadziesiąt procent. Jakimi okazjami warto się zainteresować?

Cena: 3649 zł; 3999 zł

Samsung QE55Q80A to wysokiej klasy telewizor wyposażony w matrycę QLED. W promocji znajdziemy uniwersalny rozmiar z matrycą o przekątnej 55 cali. Tego typu telewizor odnajdzie się w większości salonów. Na pokładzie matryca QLED o rozdzielczości 4K z HDR10+ oraz HLG. Nie zabrakło podwójnego tunera DVB-T/T2, systemu operacyjnego Tizen OS, wbudowanego AirPlay, Chromecast, Wi-Fi oraz Bluetooth. Telewizor wyposażono w nowoczesne złącza HDMI 2.1 wraz z kanałem zwrotnym eARC. Jest to model na rok 2021.

Cena: 2299 zł; 2799 zł

Cat S62 Pro to smartfon dla użytkowników, którzy nie dbają o swoje urządzenia. Wysokiej klasy telefon wyposażono w obudowę odporną na uszkodzenia mechaniczne, zalania oraz zadrapania. Dodatkowo smartfon Cat S62 Pro działać będzie w niesprzyjających warunkach pogodowych. Kontakt z kurzem, piachem czy brudem nie stanowi dla niego problemu. Telefon posiada ekran o przekątnej 5,7 cala i rozdzielczości Full HD+. Panel zabezpieczono szkłem Corning Gorilla Glass 6. Urządzenie posiada 8-rdzeniowy procesor, 6 GB RAMu i 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Całość pracuje pod kontrolą Androida 10.

Smartfon Cat S62 Pro oferuje funkcję Dual SIM i jest wyposażony w czytnik kart pamięci oraz NFC. Za zasilanie dba ogniowo o pojemności 4000 mAh.

Cena: 3499 zł; 3799 zł

Panasonic TX-58JX800E to 58-calowy telewizor wyposażony w system operacyjny Android TV. Na pokładzie znajdziemy matrycę o rozdzielczości 4K z Dolby Vision, HDR10+ Adaptive oraz HLG. Panel otrzymał nazwę handlową Bright Panel Plus. Nie zabrakło autorskiego procesora przetwarzania obrazu HCX, łączności Wi-Fi, Bluetooth, wbudowanego asystenta Google oraz Chromecasta. Z tyłu znajdziemy trzy porty HDMI 2.0b z eARC.

Cena: 879 zł; 1279 zł

GoGEN TVH 32M552 to bardzo tani telewizor dla mało wymagających użytkowników. Mowa o modelu z 32-calową matrycą o rozdzielczości HD Ready (1366 x 768 pikseli). Telewizor wyposażono w tuner DVB-T/T2, obsługę HDR10 oraz HLG. Co ciekawe całość pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Linux. Niestety zabrakło modułu Wi-Fi. Połączenie z internetem możliwe jest jedynie po podpięciu kabla RJ-45. Telewizor posiada dwa złącza HDMI z eARC.

Cena: 849 zł; 999 zł

Genesis Trit 500 RGB to wygodny fotel komputerowy zaprojektowany specjalnie z myślą o graczach. Udźwig maksymalny wynosi aż 120 kg. Na pokładzie znajdziemy regulację wysokości siedziska i kąta oparcia w zakresie aż 150 stopni. Producent dołącza poduszkę lędźwiowa oraz karkową. Atrakcyjny wygląd zapewniają wbudowane diody LED RGB z szeregiem efektów. Sterowanie odbywa się z wykorzystaniem dołączonego pilota. Genesis Trit 500 RGB posiada kółka, które nie rysują podłogi oraz wysokiej jakości ramę wykonaną z metalu. Zasilanie odbywa się z wykorzystaniem powerbanku (do nabycia osobno).

AKTUALIZACJA 10.11.2021

Mall.pl oferuje kilka nowych propozycji. Szczególnie warto rozważyć zakup wysokiej klasy telewizora QLED oraz smartfona Moto Edge 20.

Cena: 5222 zł; 6299 zł

Samsung QE55QN90A to najnowszy przedstawiciel serii Neo QLED. Mowa o wysokiej klasy telewizorze, który zadowoli nawet najbardziej wybrednych użytkowników. Wyposażono go w 55-calową matrycę 4K i procesor Neo Quantum 4K. Na pokładzie pełne wsparcie dla HDR10+, HLG oraz 100% intensywności kolorów Quantum Dot. System Smart TV oparto na Tizen OS. Oprogramowanie posiada wbudowanego AirPlay 2 i najnowsze wersje aplikacji do strumieniowania z popularnych serwisów. Gracze docenią cztery złącza HDMI 2.1 z kanałem zwrotnym ARC.

Cena: 1799 zł; 2299 zł

Motorola Moto Edge 20 to świetnie wyposażony smartfon z pogranicza średniaków i flagowców. Na pokładzie znajdziemy procesor Qualcomm Snapdragon 778G z obsługą 5G, 8 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Producent zadbał o obecność czytnika kart pamięci oraz czytnika linii papilarnych. Z tyłu znalazło się miejsce dla 108 MP aparatu głównego wspieranego przez aparat ultraszerokokątny oraz teleobiektyw z 3-krotnym zoomem optycznym.

Telefon posiada smukłą obudowę o grubości 7 mm i akumulator o pojemności 4000 mAh z szybkim, 30 W ładowaniem przewodowym.

