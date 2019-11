Black Friday na PlayStation!

Czarny Piątek zawitał również na PlayStation - można skorzystać z wielu zniżek, w tym na konsole i abonament PlayStation! Zobacz!

Spis treści

Sony Interactive Entertainment z okazji Czarnego Piątku ogłasza serię promocji. Znajdziemy w nich:

Konsole PlayStation 4

Konsole będą dostępne w promocjach do 2 grudnia. Są dostępne w sklepach online, a ich ceny do tego czasu będą zaczynać się od:

PlayStation 4 Slim 500GB – 799 PLN

500GB – 799 PLN PlayStation 4 Pro – 1349 PLN

– 1349 PLN Bezprzewodowy kontroler Dualshock 4 – 179 PLN

PlayStation VR

Zestawy pozwalające przenieść się do rzeczywistości wirtualnej, czyli PlayStation VR, będą dostępne w cenach:

PlayStation VR Starter Pack – 899 PLN

– 899 PLN PlayStation VR Mega Pack – 999 PLN

Gry na PlayStation 4

Promocje obejmą także to, co w konsoli najważniejsze, czyli gry. Seria PlayStation Hits to przeboje i klasyki w cenie 59 złotych oraz mniejsze ceny za obecne hity. Pełna lista tytułów ze zniżką znajduje sie na tej stronie.

PlayStation Plus

Ostatnia z rozpoczętych dzisiaj promocji to możliwość wykupienia 120miesięcznej subskrypcji na PlayStation Plus za 180 zł. Jest to obniżka o 60 zł w stosunku do normalnej opłaty.