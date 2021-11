Black Friday - najlepsze promocje na PlayStation (PS4, PS5)

Black Friday 2021 nadchodzi, a wraz z nim znakomite promocje na gry i sprzęt od PlayStation. Sprawdź, co już teraz możesz dostać w znakomitych cenach na PS4 i PS5.

fot. Sony

Choć Black Friday oficjalnie odbędzie się w tym roku dokładnie 27 listopada, to wiele sklepów i producentów zaczyna „świętowanie” znacznie wcześniej. Sony przyzwyczaiło nas już do tego, że z okazji „Czarnego Piątku” zawsze szykuje znakomite promocje związane z marką PlayStation. Nie inaczej będzie w 2021 roku. Co więcej, oprócz obniżek cen gier możemy również liczyć na promocje związane z samymi konsolami i akcesoriami do nich.

Black Friday 2021 z PlayStation

Choć Sony nie ujawniło tego jeszcze oficjalnie, to liczne źródła wskazują na to, że wyprzedaż z okazji Black Friday związana z marką PlayStation wystartuje 19 listopada. Wówczas możemy liczyć na to, że zarówno w oficjalnym cyfrowym sklepie producenta, jak również u wielu jego partnerów pojawią się najciekawsze oferty.

Chcąc ułatwić wam poszukiwania najlepszych promocji, przygotowaliśmy dla was zestawienie najlepszych okazji na gry, konsole i akcesoria PlayStation.

PlayStation 4 – konsole i akcesoria

PlayStation 4 Slim (fot. Sony)

PS4 – gry (w pudełkach)

PlayStation 5 – konsole i akcesoria

PlayStation 5 (fot. Sony)

PS5 – gry (w pudełkach)

PS Store (gry na PS4 i PS5)

Poniżej znajdziecie najlepsze promocje na cyfrowe gry na PlayStation 4 i PS5, które możecie nabyć w PS Store.

Artykuł będzie stale aktualizowany.