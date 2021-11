Black Friday - najlepsze promocje na Xbox (Xbox Series X/S, Xbox One)

Black Friday 2021 nie ominie również graczy, w tym posiadaczy sprzętu od Microsoftu. Sprawdź, co już teraz możesz dostać w znakomitych cenach na Xbox Series X/S i Xbox One.

fot. Microsoft

Black Friday – coroczne wydarzenie związane z wyprzedażami i promocjami odbędzie się w tym roku dokładnie 27 listopada. Jednak część sklepów i wydawców już teraz rozpoczęła „świętowanie”, dzięki czemu możemy kupić mnóstwo produktów w znakomitych cenach. Jeśli jesteście sympatykami marki Xbox, to mamy dla was zestawienie najlepszych okazji na gry, konsole i akcesoria Xbox One oraz Xbox Series X/S.

Black Friday z Xbox

Microsoft nie rozpoczął jeszcze wyprzedaży z okazji „Czarnego Piątku” w swoim oficjalnym sklepie. Możemy być jednak pewni, że takowa na pewno się odbędzie i dotyczyć będzie zarówno gier, jak i samych konsol.

Xbox Series X/S – konsole i akcesoria

Xbox Series X (fot, Microsoft)

Xbox Series X/S – gry (w pudełkach)

Xbox One – konsole i akcesoria

Xbox One X (fot. Microsoft)

Xbox One – gry (w pudełkach)

MS Store (gry na Xbox Series X/S i Xbox One)

Poniżej znajdziecie najlepsze promocje na cyfrowe gry na Xbox Series X/S i Xbox One, które możecie nabyć w cyfrowym sklepie MS Store.

Artykuł będzie stale aktualizowany.

