Black Friday - najlepsze promocje na sprzęt Apple

Apple niechętnie przecenia swoje produkty, ale na Black Friday da się upolować okazyjne oferty. jaki sprzęt Apple kupimy taniej? Które modele warto kupić właśnie teraz? Na jakie obniżki możemy liczyć?

Black Friday to niewątpliwie święto dla każdego fana nowych technologii. To właśnie pod koniec listopada możemy kupić wiele urządzeń znacznie poniżej ceny rynkowej. Ze względu na zbliżające się święta Black Friday jest także świetną okazją do zakupu wczesnych prezentów bożonarodzeniowych.

Black Friday w Apple Store

Konsumenci używający sprzętu Apple nie są przyzwyczajeni do promocji. Polityka cenowa Apple nie zakłada znaczących obniżek sprzętu. Większość modeli przez całe miesiące sprzedawana jest w sugerowanych cenach detalicznych. Na szczęście na Black Friday możemy liczyć na promocje na wybrane urządzenia. Z pomocą przyjdzie samo Apple, które na Black Friday tradycyjnie szykuje swoją ofertę wyprzedażowa, ale równie dobrym pomysłem może być przejrzenie ofert oficjalnych sprzedawców Apple, którzy mogą zaoferować jeszcze lepsze wyprzedaże.

Na jakie przeceny z okazji Black Friday na sprzęt Apple możemy liczyć?

Zacznijmy od tego, że Apple nie przeceni smartfonów z rodziny iPhone 13. Telefony te za dobrze sprzedają się w swoich sugerowanych cenach detalicznych. Nie powinniśmy spodziewać się również promocji na najnowsze komputery MacBook Pro. Z drugiej strony na pewno taniej kupimy MacBooka Air, starsze modele iPhone'a oraz wybrane konfiguracje iPada. Z pewnością sklepy wyprzedawać będą również iMaca 21,5 oraz starsze modele, które nadal pozostają na stanach magazynowych. Jeżeli nie zależy Ci na najnowszym sprzęcie to być może zaoszczędzisz kilkaset złotych.

Jak wygląda Black Friday u Apple?

W oficjalnym sklepie Apple oferta na Black Friday trwać będzie kilka dni. Za zakup wybranych urządzeń otrzymamy karty podarunkowe pozwalające na kolejny zakup w Apple Store. Mowa o kwotach rzędu od 100 zł (zegarki Apple Watch, słuchawki AirPods, słuchawki Beats) przez 200 zł (smartfony iPhone, tańsze iPady), 400 zł (droższe iPady), aż do 600 zł (komputery Mac).

Jeżeli chcesz wiedzieć jak wyglądało zeszłoroczne Black Friday u Apple zapoznaj się z naszym materiałem.

AKTUALIZACJA 10.11.2021

iDream - autoryzowany sprzedawca sprzętu Apple rozpoczął pierwsze wyprzedaże z okazji nadchodzącego Black Friday. Sklep przygotował promocję na wybrany sprzęt Apple, akcesoria oraz usługi serwisowe.

Black Week w iDream

Aktualnie możemy zdecydować się na zakup pokrowców do wybranych modeli iPhone'a firmy iDeal z obniżką ceny o nawet 65%. Na wyprzedaży znajdziemy również etui firm UAG, PURO, QDOS oraz Spigen.

Przy zakupie słuchawek AirPods otrzymamy 30% rabat na pokrowce firmy Elago. Również same AirPodsy trafiły na promocję. Kupimy je za 649 zł w wersji z klasycznym etui ładującym lub za 799 zł w wersji z ładowaniem bezprzewodowym. AirPodsy Pro wyceniono na 1099 zł.

W ramach Black Week wybrany sprzęt Apple kupimy w 30 ratach 0%. Mowa o MacBooka Air z procesorami Intel, zegarkach Apple Watch Series 3 oraz iPhone SE 2020.

Wszystkie produkty znajdujące się na promocji znajdziesz na specjalnie przygotowanej stronie.

