Samsung przygotował specjalne oferty promocyjne z okazji Black Friday. Przedstawiamy najlepsze okazje zakupowe na sprzęt Samsunga. Gotowi na szaleństwo zakupów?

Spis treści

Black Friday to niewątpliwie święto dla każdego fana nowych technologii. To właśnie pod koniec listopada możemy kupić wiele urządzeń w znacznie niższych cenach. Promocje na Black Friday są także świetną okazją do zakupu wczesnych prezentów bożonarodzeniowych.

Black Friday na Samsung.com

Black Friday na Samsung.com

Samsung również postanowił dołączyć do święta zakupów i uruchomił własną ofertę wyprzedażową z okazji Black Friday. W oficjalnym sklepie Samsunga oferta na Black Friday trwać będzie od 19 do 30 listopada. Wybrane urządzenia zostały przecenione, dzięki czemu możemy zakupić je po okazyjnych i często dużo niższych cenach. Poniżej przedstawiamy najciekawsze oferty, jakie znajdują się na Samsung.com.

Zobacz również:

Smartfony, tablety i akcesoria

Galaxy Z Fold3 5G

Cena: 7299 zł; 8799 zł

Link do oferty

Galaxy Z Flip3 5G

Cena: 3799 zł; 4799 zł

Link do oferty

Galaxy S21 Ultra 5G

Cena: 4749 zł; 5749 zł

Link do oferty

Galaxy S21 5G

Cena: 3049 zł; 3799 zł

Link do oferty

Galaxy A52s 5G

Cena: 1699 zł; 1999 zł

Link do oferty

Galaxy Tab S7 FE 5G

Cena: 2199 zł; 3199 zł

Link do oferty

Galaxy Buds Pro

Cena: 599 zł; 999 zł

Link do oferty

Galaxy Buds Live

Cena: 399 zł; 749 zł

Link do oferty

Galaxy Watch4

Cena: 1169 zł; Zwrot 350 zł przy zakupie

Link do oferty

Black Friday - najlepsze promocje na sprzęt Samsunga

Tutaj pojawią się pozostałe oferty na sprzęt Samsunga u innych sprzedawców.

Sprawdź również: Black Friday - najlepsze promocje na sprzęt Apple