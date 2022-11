Black Friday to idealny moment na kupno tabletu! Przejrzeliśmy najlepsze oferty

Tablety to świetne, uniwersalne urządzenia z mnóstwem zastosowań. Sprawdzamy najlepsze oferty na tablety, które w tym roku pojawią się na Black Friday.

Coraz trudniej dyskutować z niezwykłą użytecznością tabletów. Urządzenia, które kiedyś były wyśmiewane jako przerośnięte telefony bez możliwości dzwonienia, dzisiaj coraz częściej zastępują nasze laptopy do pracy czy telefony do powolnego przeglądania internetu na kanapie.

Mamy też coraz więcej ciekawych urządzeń do wyboru. kiedyś tablet był de facto synonimem iPada od Apple, jednak dziś interesujące modele wychodzą również spod skrzydeł Samsunga, realme, Xiaomi czy nawet Microsoftu - każdy znajdzie coś idealnego dla siebie.

Zobacz również:

Jeśli jeszcze nie jesteście przekonani do idei tabletu, Black Friday, które w tym roku wypada 25 listopada, to idealny moment aby zapolować na ciekawy model w dobrej cenie i zacząć na co dzień korzystać z dobrodziejstw tego typu urządzeń. Znaleźliśmy kilka interesujących ofert, które jeszcze na kilka dni przed największym świętem promocji w roku zachęcają nas do kupna tego sprzętu.

Najlepsze promocje na tablety na Black Friday

Samsung Galaxy Tab A7 Lite 3/32 GB

Wyświetlacz : 8.7", 1340 x 800px, TFT

: 8.7", 1340 x 800px, TFT Pamięć wbudowana : 32 GB

: 32 GB Wielkość pamięci RAM: 3 GB

Procesor : MediaTek MT8768T, 8-rdzeniowy

: MediaTek MT8768T, 8-rdzeniowy Wersja systemu operacyjnego : Android 11

: Android 11 Komunikacja : Wi-Fi WiFi, Bluetooth 5.0, Moduł GPS

: Wi-Fi WiFi, Bluetooth 5.0, Moduł GPS Złącza: Złącze USB, Złącze słuchawkowe

Cena: 699 zł 599 zł. Sprawdź

realme Pad 10.4 6/128 GB

Wyświetlacz : 10.4", 2000 x 1200px, IPS

: 10.4", 2000 x 1200px, IPS Pamięć wbudowana : 64 GB

: 64 GB Wielkość pamięci RAM : 4 GB

: 4 GB Procesor : MediaTek Helio G80, 8-rdzeniowy

: MediaTek Helio G80, 8-rdzeniowy Wersja systemu operacyjnego : Android 11

: Android 11 Komunikacja : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, Moduł GPS

: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, Moduł GPS Złącza: Złącze USB, Złącze słuchawkowe

Cena: 1499 zł 1199 zł. Sprawdź

Huawei MatePad 11 6/128 GB + klawiatura

Wyświetlacz : 11", 2560 x 1600px, IPS

: 11", 2560 x 1600px, IPS Pamięć wbudowana : 128 GB

: 128 GB Wielkość pamięci RAM : 6 GB

: 6 GB Procesor : Qualcomm Snapdragon 865, 8-rdzeniowy

: Qualcomm Snapdragon 865, 8-rdzeniowy Wersja systemu operacyjnego : HarmonyOS 2.0 HMS

: HarmonyOS 2.0 HMS Komunikacja : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1, Moduł GPS

: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1, Moduł GPS Złącza: Złącze USB, Złącze słuchawkowe

Cena: 1999 zł 1699 zł. Sprawdź

iPad Air 10.9 64 GB Wi-Fi + 5G

Wyświetlacz : 10.9", 2360 x 1640px, IPS,Liquid Retina

: 10.9", 2360 x 1640px, IPS,Liquid Retina Pamięć wbudowana : 64 GB

: 64 GB Wielkość pamięci RAM : 8 GB

: 8 GB Procesor : Apple M1, 8-rdzeniowy

: Apple M1, 8-rdzeniowy Wersja systemu operacyjnego : iPadOS 15

: iPadOS 15 Komunikacja : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, Modem 5G, Moduł GPS

: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, Modem 5G, Moduł GPS Złącza: Złącze USB

Cena: 4099 zł 3599 zł. Sprawdź

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 8/128 GB

Wyświetlacz : 14.6", 2960 x 1848px, Super AMOLED

: 14.6", 2960 x 1848px, Super AMOLED Pamięć wbudowana : 128 GB

: 128 GB Wielkość pamięci RAM : 8 GB

: 8 GB Procesor : Qualcomm SM8450, 8-rdzeniowy

: Qualcomm SM8450, 8-rdzeniowy Wersja systemu operacyjnego : Android 12

: Android 12 Komunikacja : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, Modem Nie

: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, Modem Nie Złącza: Złącze USB