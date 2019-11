Black Friday w Alsen - najlepsze oferty [29.11.2019]

Black Friday to zakupowe szaleństwo, podczas którego można kupić wybrany sprzęt nawet kilkaset złotych taniej! Sprawdzamy, jakie propozycje ma dla nas sklep Alsen.pl.

AOC 24G2U5/BK

Przekątna ekranu : 23.8''

: 23.8'' Kontrast dynamiczny : 80 000 000:1

: 80 000 000:1 Wbudowane głośniki : Tak

: Tak Typ matrycy : TFT IPS

: TFT IPS Czas reakcji : 4 ms

: 4 ms Częstotliwość pionowa : 75 Hz

: 75 Hz Rozdzielczość : 1920 x 1080

: 1920 x 1080 Porty : DisplayPort 1.2 x 1, HDMI 1.4 x 2, USB 3.0 x 4, wejście i wyjście słuchawkowe

: DisplayPort 1.2 x 1, HDMI 1.4 x 2, USB 3.0 x 4, wejście i wyjście słuchawkowe Technologie: FreeSync

Normalna cena: 649,00 zł

Cena w promocji: 549,00 zł

Oszczędzasz: 100,00 zł

IIYAMA GB2888UHSU-B1

Przekątna ekranu : 28''

: 28'' Kontrast dynamiczny : 12 000 000:1

: 12 000 000:1 Wbudowane głośniki : Tak

: Tak Typ matrycy : TFT-TN

: TFT-TN Czas reakcji : 1 ms

: 1 ms Częstotliwość pionowa : 75 Hz

: 75 Hz Rozdzielczość : 3840 x 2160

: 3840 x 2160 Porty : DisplayPort x 1, HDMI x 2, USB 3.0 x 2, D-Sub x 1, MHL-HDMI x 1, wejście i wyjście słuchawkowe

: DisplayPort x 1, HDMI x 2, USB 3.0 x 2, D-Sub x 1, MHL-HDMI x 1, wejście i wyjście słuchawkowe Technologie: FreeSync

Normalna cena: 1699,00 zł

Cena w promocji: 1499,00 zł

Oszczędzasz: 200,00 zł

IIYAMA GB2730QSU-B1

Przekątna ekranu : 27''

: 27'' Kontrast dynamiczny : 80 000 000:1

: 80 000 000:1 Wbudowane głośniki : Tak

: Tak Typ matrycy : TFT-TN

: TFT-TN Czas reakcji : 1 ms

: 1 ms Częstotliwość pionowa : 75 Hz

: 75 Hz Rozdzielczość : 2560 x 1440

: 2560 x 1440 Porty : DisplayPort x 1, HDMI x 1, USB 3.0 x 2, DVI x 1, wejście i wyjście słuchawkowe

: DisplayPort x 1, HDMI x 1, USB 3.0 x 2, DVI x 1, wejście i wyjście słuchawkowe Technologie: FreeSync

Normalna cena: 1199,00 zł

Cena w promocji: 999,00 zł

Oszczędzasz: 200,00 zł

IIYAMA GB2760HSU-B1

Przekątna ekranu : 27''

: 27'' Kontrast dynamiczny : 80 000 000:1

: 80 000 000:1 Wbudowane głośniki : Tak

: Tak Typ matrycy : TFT-TN

: TFT-TN Czas reakcji : 1 ms

: 1 ms Częstotliwość pionowa : 144 Hz

: 144 Hz Rozdzielczość : 1920 x 1080

: 1920 x 1080 Porty : DisplayPort x 1, HDMI x 1, USB 3.0 x 2, wyjście słuchawkowe

: DisplayPort x 1, HDMI x 1, USB 3.0 x 2, wyjście słuchawkowe Technologie: FreeSync

Normalna cena: 1199,00 zł

Cena w promocji: 1099,00 zł

Oszczędzasz: 100,00 zł

Sony Playstation 4 1TB PRO + Gra PS4 Fortnite

Platforma : PlayStation 4 Pro

: PlayStation 4 Pro Pojemność dysku: 1 TB

Komunikacja bezprzewodowa : WiFi, Bluetooth

: WiFi, Bluetooth Złącza : AUX, 2 x USB 3.0, 1 x HDMI, RJ-45

: AUX, 2 x USB 3.0, 1 x HDMI, RJ-45 Gry w zestawie: Fortnite

Normalna cena: 1799,00 zł

Cena w promocji: 1349 00 zł

Oszczędzasz: 450,00 zł

Sony Playstation 4 500GB + Horizon Zero Dawn + Uncharted 4 Kres Złodzieja + The Last of Us Remastered

Platforma : PlayStation 4

: PlayStation 4 Pojemność dysku: 500 GB

Komunikacja bezprzewodowa : WiFi, Bluetooth

: WiFi, Bluetooth Złącza : AUX, 2 x USB 3.0, 1 x HDMI, RJ-45

: AUX, 2 x USB 3.0, 1 x HDMI, RJ-45 Gry w zestawie: Horizon Zero Dawn, Uncharted 4 Kres Złodzieja, The Last of Us Remastered

Normalna cena: 1599,00 zł

Cena w promocji: 999,00 zł

Oszczędzasz: 600,00 zł

Cooler Master Chłodzenie wodne MasterLiquid ML120R RGB

Liczba wentylatorów : 2

: 2 Poziom hałasu : 6 dB

: 6 dB Przepływ powietrza : 66.7 cfm

: 66.7 cfm Rodzaj chłodzenia : Aktywne

: Aktywne Technologia chłodzenia : Cieczą

: Cieczą Wentylator : 12 cm

: 12 cm Radiator : Aluminium

: Aluminium Gniazdo procesora: Socket FM1 , LGA1156 , Socket AM3+ , Socket AM2 , LGA2066 , Socket FM2+ , LGA1151 , LGA2011 , Socket AM2+ , LGA1150 , Socket AM4 , Socket AM3 , LGA775 , LGA2011-3 , LGA1155 , LGA1366 , Socket FM2

Normalna cena: 449,00zł

Cena w promocji: 379,00 zł

Oszczędzasz: 70,00 zł

Cooler Master Chłodzenie wodne MasterLiquid ML240R aRGB Phantom Gaming Edition

Liczba wentylatorów : 2

: 2 Poziom hałasu : 30 dB

: 30 dB Przepływ powietrza : 66.7 cfm

: 66.7 cfm Rodzaj chłodzenia : Aktywne

: Aktywne Technologia chłodzenia : Cieczą

: Cieczą Wentylator : 12 cm

: 12 cm Radiator : Aluminium

: Aluminium Gniazdo procesora: Socket FM1 , LGA1156 , Socket AM3+ , Socket AM2 , Socket FM2+ , LGA1151 , LGA2011 , Socket AM2+ , LGA1150 , Socket AM4 , Socket AM3 , LGA775 , LGA2011-3 , LGA1155 , LGA1366 , Socket FM2

Normalna cena: 489,00 zł

Cena w promocji: 429,00 zł

Oszczędzasz: 60,00 zł

Intel CPU Core i5-9600K BOX 3.70GHz, LGA1151

Rodzina procesora : Intel Core i5

: Intel Core i5 Wersja : Box

: Box Gniazdo procesora : LGA1151

: LGA1151 Liczba rdzeni : 6

: 6 Liczba wątków : 6

: 6 Taktowanie procesora : 3.7 GHz

: 3.7 GHz Cache L3 : 9 MB

: 9 MB Technologia wykonania : 14 nm

: 14 nm Architektura : 64-bit

: 64-bit Taktowanie (Boost): 4.6 GHz

Normalna cena: 1049,00 zł

Cena w promocji: 985,00 zł

Oszczędzasz: 64,00 zł

HP Inc. Notebook ProBook 440 G6 i7-8565U W10P 512/16G/14 5PQ22EA

Informacje o procesorze : Intel Core i7-8565U

: Intel Core i7-8565U Taktowanie procesora : 1.8 GHz

: 1.8 GHz Taktowanie (Boost) : 4.6 GHz

: 4.6 GHz Pojemność SSD : 512 GB

: 512 GB Interfejs dysku SSD : PCI-Express

: PCI-Express Format szerokości SSD : M.2

: M.2 Zainstalowana pamięć RAM : 16 GB

: 16 GB Maks. wielkość pamięci : 16 GB

: 16 GB Częstotliwość szyny pamięci : 2400 MHz

: 2400 MHz Rodzaj pamięci : SODIMM DDR4

: SODIMM DDR4 Liczba obsadzonych gniazd pamięci : 2

: 2 Liczba wolnych gniazd pamięci : 0

: 0 Przekątna ekranu : 14''

: 14'' Rozdzielczość : 1920 x 1080 (FHD 1080)

: 1920 x 1080 (FHD 1080) Powierzchnia matrycy : Matowa

: Matowa Typ matrycy : UWVA

: UWVA Model karty graficznej : Intel UHD Graphics

: Intel UHD Graphics Komunikacja : LAN 10/100/1000 , WiFi 802.11 a/b/g/n/ac , Bluetooth

: LAN 10/100/1000 , WiFi 802.11 a/b/g/n/ac , Bluetooth Porty USB : 1 x USB 3.1 Type-C , 2 x USB 3.0 Type-A

: 1 x USB 3.1 Type-C , 2 x USB 3.0 Type-A Porty wideo : 1 x HDMI

: 1 x HDMI Pozostałe porty we/wy : 1 x RJ-45 , 1 x Audio (Combo)

: 1 x RJ-45 , 1 x Audio (Combo) Czytnik kart pamięci : Tak

: Tak Pojemność baterii : 45 Wh

: 45 Wh System operacyjny: Windows 10 Pro 64-bit

Normalna cena: 4349,00 zł

Cena w promocji: 4149,00 zł

Oszczędzasz: 200,00 zł

HP Inc. Laptop ProBook 640 G4 i7-8550U W10P 256/8GB/14' 3ZG38EA

Informacje o procesorze : Intel Core i7-8555U

: Intel Core i7-8555U Taktowanie procesora : 1.8 GHz

: 1.8 GHz Taktowanie (Boost) : 4 GHz

: 4 GHz Pojemność SSD : 256 GB

: 256 GB Interfejs dysku SSD : PCI-Express

: PCI-Express Format szerokości SSD : M.2

: M.2 Zainstalowana pamięć RAM : 8 GB

: 8 GB Maks. wielkość pamięci : 32 GB

: 32 GB Częstotliwość szyny pamięci : 2400 MHz

: 2400 MHz Rodzaj pamięci : SODIMM DDR4

: SODIMM DDR4 Liczba obsadzonych gniazd pamięci : 1

: 1 Liczba wolnych gniazd pamięci : 1

: 1 Przekątna ekranu : 14''

: 14'' Rozdzielczość : 1920 x 1080 (FHD 1080)

: 1920 x 1080 (FHD 1080) Powierzchnia matrycy : Matowa

: Matowa Typ matrycy : UWVA

: UWVA Model karty graficznej : Intel HD Graphics

: Intel HD Graphics Komunikacja : LAN 10/100/1000 , WiFi 802.11 a/b/g/n/ac , Bluetooth

: LAN 10/100/1000 , WiFi 802.11 a/b/g/n/ac , Bluetooth Porty USB : 1 x USB 3.1 Type-C , 3 x USB 3.0 Type-A

: 1 x USB 3.1 Type-C , 3 x USB 3.0 Type-A Porty wideo : 1 x HDMI, 1 x VGA (15 pin D-Sub)

: 1 x HDMI, 1 x VGA (15 pin D-Sub) Pozostałe porty we/wy : 1 x RJ-45 , 1 x Audio (Combo)

: 1 x RJ-45 , 1 x Audio (Combo) Czytnik kart pamięci : Tak

: Tak Pojemność baterii : 48 Wh

: 48 Wh System operacyjny: Windows 10 Pro 64-bit

Normalna cena: 3899,00 zł

Cena w promocji: 3699,00 zł

Oszczędzasz: 200,00 zł

HP Inc. Notebook ProBook 645 G4 R5-2500U W10P 256/8GB/14/VEGA 8 3UP62EA

Informacje o procesorze : AMD Ryzen 5 PRO 2500U

: AMD Ryzen 5 PRO 2500U Taktowanie procesora : 2 GHz

: 2 GHz Taktowanie (Boost) : 3,6 GHz

: 3,6 GHz Pojemność SSD : 256 GB

: 256 GB Interfejs dysku SSD : PCI-Express

: PCI-Express Format szerokości SSD : M.2

: M.2 Zainstalowana pamięć RAM : 8 GB

: 8 GB Maks. wielkość pamięci : 32 GB

: 32 GB Częstotliwość szyny pamięci : 2400 MHz

: 2400 MHz Rodzaj pamięci : SODIMM DDR4

: SODIMM DDR4 Liczba obsadzonych gniazd pamięci : 1

: 1 Liczba wolnych gniazd pamięci : 1

: 1 Przekątna ekranu : 14''

: 14'' Rozdzielczość : 1920 x 1080 (FHD 1080)

: 1920 x 1080 (FHD 1080) Powierzchnia matrycy : Matowa

: Matowa Typ matrycy : UWVA

: UWVA Model karty graficznej : Radeon Vega 8

: Radeon Vega 8 Komunikacja : LAN 10/100/1000 , WiFi 802.11 a/b/g/n/ac , Bluetooth

: LAN 10/100/1000 , WiFi 802.11 a/b/g/n/ac , Bluetooth Porty USB : 1 x USB 3.1 Type-C , 3 x USB 3.0 Type-A

: 1 x USB 3.1 Type-C , 3 x USB 3.0 Type-A Porty wideo : 1 x HDMI, 1 x VGA (15 pin D-Sub)

: 1 x HDMI, 1 x VGA (15 pin D-Sub) Pozostałe porty we/wy : 1 x RJ-45 , 1 x Audio (Combo)

: 1 x RJ-45 , 1 x Audio (Combo) Czytnik kart pamięci : Tak

: Tak Pojemność baterii : 48 Wh

: 48 Wh System operacyjny: Windows 10 Pro 64-bit

Normalna cena: 2449,00 zł

Cena w promocji: 2449,00 zł

Oszczędzasz: 200,00 zł

HP Inc. Notebook ProBook 640 G5 i5-8265U W10P 512/16GB/14 6XE23EA

Informacje o procesorze : Intel Core i5-8265U

: Intel Core i5-8265U Taktowanie procesora : 1,6 GHz

: 1,6 GHz Taktowanie (Boost) : 3,9 GHz

: 3,9 GHz Pojemność SSD : 512 GB

: 512 GB Interfejs dysku SSD : PCI-Express

: PCI-Express Format szerokości SSD : M.2

: M.2 Zainstalowana pamięć RAM : 16 GB

: 16 GB Maks. wielkość pamięci : 32 GB

: 32 GB Częstotliwość szyny pamięci : 2400 MHz

: 2400 MHz Rodzaj pamięci : SODIMM DDR4

: SODIMM DDR4 Liczba obsadzonych gniazd pamięci : 1

: 1 Liczba wolnych gniazd pamięci : 1

: 1 Przekątna ekranu : 14''

: 14'' Rozdzielczość : 1920 x 1080 (FHD 1080)

: 1920 x 1080 (FHD 1080) Powierzchnia matrycy : Matowa

: Matowa Typ matrycy : UWVA

: UWVA Model karty graficznej : Intel UHD Graphics

: Intel UHD Graphics Komunikacja : LAN 10/100/1000 , WiFi 802.11 a/b/g/n/ac , Bluetooth

: LAN 10/100/1000 , WiFi 802.11 a/b/g/n/ac , Bluetooth Porty USB : 1 x USB 3.1 Type-C , 3 x USB 3.0 Type-A

: 1 x USB 3.1 Type-C , 3 x USB 3.0 Type-A Porty wideo : 1 x HDMI, 1 x VGA (15 pin D-Sub)

: 1 x HDMI, 1 x VGA (15 pin D-Sub) Pozostałe porty we/wy : 1 x RJ-45 , 1 x Audio (Combo)

: 1 x RJ-45 , 1 x Audio (Combo) Czytnik kart pamięci : Tak

: Tak Pojemność baterii : 48 Wh

: 48 Wh System operacyjny: Windows 10 Pro 64-bit

Normalna cena: 4249,00 zł

Cena w promocji: 4049,00 zł

Oszczędzasz: 200,00 zł

