Black Friday w Avans - najlepsze oferty, 20% rabaty [25.11.2021]

Sklep internetowy Avans.pl dołączył się do świętowania z okazji Black Friday. Podpowiadamy, które oferty są najciekawsze.

Black Friday to szczęśliwy dzień dla łowców okazji. Najpopularniejsza wyprzedaż będzie miała miejsce 26 listopada, ale nawet teraz pojawiają się ciekawe oferty w ramach tego wydarzenia. Strona internetowa Avans.pl wzięła udział w promocyjnym szaleństwie i proponuje ceny nawet o 20% niższe! Poniżej prezentujemy najciekawsze oferty. Lista będzie na bieżąco aktualizowana.

fot. Andrea Piacquadio/Pexels

Smartwatch FITBIT Versa 3

FITBIT Versa 3 to idealna propozycja dla osób aktywnych chcących śledzić swój postęp. Smartwatch charakteryzuje się kopertą ze stali nierdzewnej, która jest mocna, a jednocześnie odporna na procesy korozyjne. Poza tym urządzenie posiada wbudowany moduł GPS, dzięki któremu możliwe jest skuteczne monitorowanie aktywności. Producent umieścił także pojemną baterię, która po naładowaniu jest w stanie pracować nawet do 6 dni. W sklepie Avans urządzenie można kupić już za 799 zł.

Szerokość koperty 40 mm

Wbudowany moduł GPS i pulsoksymetr

Rozmiar wyświetlacza 1,58"

Kompatybilny z iOS i Android

Procesor INTEL Core i7-11700K

fot. Avans

Procesor jedenastej generacji Intel Core i7-11700K to istna gratka dla tych, którzy potrzebują wydajnego wsparcia dla swoich komputerów. Wspiera on technologie poprawiające każdy aspekt gry, a mowa tutaj o PCIe czwartej generacji, Intel Killer Wi-Fi 6/6E, Thunderbolt 4 oraz pamięć Intel Optane. Poza tym posiada on 8 rdzeni i 16 wątków. Aktualnie sprzęt można kupić za 1 739 zł w sklepie Avans.

Hulajnoga elektryczna RIDER RS Sport

fot. Avans

Rider RS Sport to hulajnoga elektryczna, która sprawdzi się idealnie zarówno dla młodzieży, jak i dorosłych. Urządzenie wyposażone jest w pompowane koła 8,5", podwójną amortyzację i tempomat, które razem są gwarancją bezpieczeństwa. Poza tym hulajnoga posiada zintegrowane, silne oświetlenie przednie i czytelny, duży wyświetlacz. Rider RS Sport można zakupić już za 2 699 zł w sklepie Avans.

Wbudowany tempomat

Amortyzacja tylnych i przednich kół

Moc silnika 350W

Maksymalna prędkość 25 km/h

Rozmiar kół 8,5"

Tablet APPLE iPad mini 6 gen.

fot. Avans

Fani marki Apple z pewnością nie ominą okazji, jaką jest kupno iPada mini 6 generacji za 2 549 zł na stronie sklepu Avans. Posiada on 6-rdzeniowy procesor Apple A15 Bionic, wyświetlacz w rozmiarze 8,3" Liquid Retina. Poza tym urządzenie wyposażono w 12 Mpix aparat przedni oraz 64 GB pamięci wewnętrznej.

Procesor Apple A15 Bionic, 6-rdzeniowy

Wyświetlacz 8,3"

Rozdzielczość aparatu 12 Mpix

Waga 293 g

64 GB pamięci wewnętrznej

Telewizor SAMSUNG UE55AU8002K

fot. Avans

Samsung UE55AU8002K to 55" telewizor LED obsługujący technologię HDR, Smart TV oraz rozdzielczość obrazu w jakości 4K. Poza tym urządzenie charakteryzuje się częstotliwością odświeżania ekranu wynoszącą 50Hz, wyświetlaniem krystalicznie czystych kolorów i smukłym designem. Urządzenie można zakupić w sklepie Avans za 2 716 zł.

Rozdzielczość 4K

Przekątna ekranu wynosi 55"

Obsługa technologii HDR

Częstotliwość odświeżania ekranu 50Hz

Telewizor SAMSUNG QE55Q77A

Samsung QE55Q77A to 55" telewizor QLED wyświetlający obraz w jakości 4K oraz częstotliwością odświeżania ekranu na poziomie 120 Hz. Urządzenie charakteryzuje się obsługą technologii HDR. Gracze z pewnością docenią cztery złącza HDMI 2.1 oraz Smart TV. Ponadto telewizor posiada system głośników, który zapewnia kinową jakość brzmienia. W sklepie Avans urządzenie można kupić już za 3 399 zł.

Rozdzielczość 4K

Technologia QLED Quantum Dot

Przekątna ekranu wynosząca 55"

Obsługa technologii Quantum HDR

Dźwięk Podążający za Obiektem Lite

Telewizor TCL 50C725

fot. x-kom

TCL 50C725 to 50 calowy QLED wyświetlający obraz w jakości UHD 4K. Urządzenie wyróżnia się częstotliwością odświeżania na poziomie 50Hz, obsługą Android TV oraz technologią HDR z Dolby Vision. Poza tym użytkownicy z pewnością docenią funkcję Smart TV oraz technologię odświeżania Picture Quality Index 2600. W sklepie Avans urządzenie można kupić już za 2 249 zł.

Rozdzielczość 4K

Częstotliwość odświeżania na poziomie 50Hz

Przekątna ekranu wynosząca 50"

Technologia Dolby Vision HDR

Android TV

Tablet SAMSUNG TAB A7

fot. Samsung

Urządzenie Samsung Tab A7 wyposażone jest w 4-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon oraz wyświetlacz w rozmiarze 10,4" o rozdzielczości 2000 x 1200px. Poza tym tablet posiada aparat przedni o rozdzielczości 5 Mpix oraz wbudowaną pamięć wynoszącą 64 GB. W sklepie Avans urządzenie można kupić już za 1 329 zł.

4-rdzeniowy procesor

Wyświetlacz 10,4"

Aparat 5 Mpix

Pamięć wbudowana 64 GB

Robot sprzątający ROIDMI EVE Plus

Szczególnie przydatnym urządzeniem wspomagającym utrzymanie porządku w domu jest robot sprzątający. Urządzenie ROIDMI EVE Plus łączy w sobie funkcje mopa oraz odkurzacza, które poradzi sobie z dbaniem o wszelkie możliwe powierzchnie, z dywanami włącznie. Producent wyposażył go w wysokopojemną baterię Li-ion 5200 mAh, system automatycznego opróżniania śmieci, oraz efektywną nawigację laserową. W sklepie Avans urządzenie można kupić już za 1 674 zł.

Automatyczne opróżnianie pojemnika

Pięć programów czyszczenia

Funkcja mopowania

Czas pracy wynoszący 250 minut

Poziom hałasu wynoszący 75 dB

