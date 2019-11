Black Friday w Komputronik - najlepsze okazje [25.11.2019]

Sprawdzamy, jakie promocje na Black Friday przygotował jeden z największych polskich sklepów z elektroniką.

Spis treści

Black Friday czyli święto każdego maniaka zakupów i nowych technologii coraz bliżej. Już 29 listopada ruszy szał zakupowy podczas którego da się złowić wiele fajnych okazji.

W tym roku Komputronik postanowił zacząć promocje z tej okazji już na pięć dni przed oficjalnym rozpoczęciem Black Friday. Z tego właśnie powodu wystartował Black Week Sale, który potrwa aż do 1 grudnia. Oznacza to, że kupujący mogą skorzystać z promocji i okazji nie tylko w piątek 29 listopada, ale przez przez niemalże cały tydzień od 25.11 do 1.12.

Komputronik informuje, że maksymalny rabat wyniesie aż 80 procent, ale nie wiemy jeszcze jakiego produktu dotyczy. Sklep zamierza zaoferować smartfony, laptopy, komputery PC, akcesoria oraz sprzęt RTV i AGD w obniżonych cenach.

Po zakończeniu Black Week Sale Komputronik planuje także Cyber Monday, który będzie idealną okazją, aby skorzystać z wyprzedaży na ostatnie sztuki wybranych produktów.

Wszystkie promocyjne produkty znajdują się na dedykowanej stronie, a my sprawdzamy, które z nich warto kupić.

Lenovo Ideapad S130-14IGM - 999 zł

Szukasz taniego laptopa do przeglądania internetu i prostych czynności biurowych? Lenovo Ideapad S130-14IGM będzie w zupełności wystarczający, a na dodatek nie zrujnuje domowego budżetu.

Komputer sprzedawany jest obecnie za 999 zł. W tej kwocie otrzymamy kompaktowego 14 calowego laptopa z matrycą o rozdzielczości Full HD. Za wydajność odpowiada procesor Intel Penitum, który do pomocy ma 4 GB pamięci operacyjnej i 128 GB nośnik SSD. Producent nie zapomniał o klasycznych portach USB Typu A oraz nowoczesnym USB Typu C z Display Port.

Całość waży niespełna 1,5 kg i wykonana jest z plastiku. Komputer pracuje pod kontrolą systemu Windows 10 S.

Link do produktu

Dell XPS 13 9380 - 5499 zł

Zeszłoroczna wersja flagowego modelu od Dell'a doczekała się sporej obniżki cenowej. Model XPS 13 9380 kosztuje obecnie 5499 zł. W tej cenie otrzymamy kompaktowego, 13 calowego ultrabooka klasy premium cechującego się rewelacyjną jakością wykonania i bardzo atrakcyjnym designem.

Komputer posiada procesor Intel Core i7-8565U wspomagany przez 8 GB pamięci operacyjnej RAM (DDR3L) oraz 256 GB dysk SSD na PCIe. Producent wyposażył urządzenie w dwa porty USB Typu C z Thunderbolt oraz jedno USB Typu C.

Dell XPS 13 9380 waży zaledwie 1,23 kg i dostarczany jest z 3 letnią gwarancją. System to Windows 10 w wersji Pro.

Link do produktu

Acer Predator XB241Hbmipr - 1099 zł

Acer Predator XB241Hbmipr to przystępny cenowo monitor dla graczy z niskim czasem reakcji oraz 144 Hz matrycą ze wsparciem dla technologii Nvidia G-Sync.

Monitor z gamingowej serii Predator cechuje się bardzo charakterystycznym designem z czerwonymi wstawkami. Podstawka posiada funkcję Pivot, która przyda się podczas pracy z wieloma monitorami.

Standardowa rozdzielczość Full HD nie nadwyręży zbytnio układu graficznego, który pozwoli na płynną rozgrywkę w 144 Hz.

Producent nie zapomniał o nowoczesnych złączach HDMI oraz DisplayPort.

Link do produktu

Razer Hammerhead V2 - 129 zł

Razer Hammerhead V2 to słuchawki douszne dla graczy, które wyróżniają się ciekawym designem, a ze względu na niewielkie wymiary mogą być używane również jako zestaw słuchawkowy do smartfona, który posiada złącze słuchawkowe. Użytkownicy Razer Hammerhead V2 będą musieli walczyć z przewodem, ale w zamian docenią brak konieczności ładowania słuchawek co kilka godzin.

Link do produktu

Honor 20 - 1399 zł

Honor 20 oferuje wydajność Huawei'a P30 Pro oraz ma znakomite aparaty, a to wszystko w dużo niższej cenie.

Honor 20 to świetnie wyceniony smartfon. Za ułamek ceny flagowca możemy otrzymać topowe podzespoły. Należy jednak pamiętać o braku wodoodporności i bezprzewodowego ładowania.

Honor 20 z pewnością spodoba się użytkownikom, którzy preferują kompaktowe urządzenia. Nie sposób docenić ciekawych i nietuzinkowych wersji kolorystycznych.

Link do produktu

Xiaomi Redmi 6 - 399 zł

Budżetowy smartfon z Chin w jeszcze lepszej cenie. Na rynku istnieje już następca, ale Redmi 6 to nadal świetny smartfon dla mniej wymagających użytkowników.

Urządzenie wyposażone jest w ekran o przekątnej 5,45 cala, dzięki czemu nie jest ono przesadnie wielkie. Producent nie zapomniał o 3 GB pamięci operacyjnej i 32 GB wbudowanej pamięci masowej. Smartfon pracuje pod kontrolą Androida 8.0 Oreo, ale jest już dostępna aktualizacja do Androida 9.0. Wkrótce pojawi się także najnowsza wersja nakładki MIUI 11.

Za wydajność Redmi 6 odpowiada procesor MediaTek Helio. Telefon posiada baterię o pojemności 3000 mAh ładowaną za pomocą złącza microUSB.

Link do produktu