Black Friday w Media Expert. Najlepsze promocje i okazje [25.11.2021]

Black Friday – wielkie „święto” łowców okazji przywędrowało do nas zza oceanu i znakomicie się zadomowiło. Co roku, w każdy ostatni piątek miesiąca, odbywa się ogromna wyprzedaż. Wówczas można zdobyć upragniony sprzęt znacznie taniej. W tym roku „Czarny Piątek” odbędzie się dokładnie 27 listopada, jednak wiele sklepów już rozpoczęło promocje i wyprzedaże z okazji zbliżającego się wydarzenia.

Jedna z największych sieci sklepów w Polsce – Media Expert, już od lat słynie z najdłuższych oraz najlepszych promocji i wyprzedaży z okazji Black Friday. Nie inaczej będzie w 2021 roku. Media Expert przygotowało dla swoich klientów „Black Weeks”, czyli wyjątkowe oferty na sprzęt RTV/AGD, w tym telewizory, laptopy, smartfony, czy konsole.

Black Weeks w Media Expert – do 80% obniżki i raty 0%

Black Weeks w Media Expert powraca do nas również w tym roku. W ramach tej wyjątkowej promocji możecie zakupić setki produktów w znacznie niższych cenach. Obniżki sięgają nawet 80%. Dodatkowo możecie liczyć na atrakcyjny system ratalny (RRSO 0%) oraz odroczone spłaty. Oznacza to, że pierwszą ratę zapłacicie dopiero za pół roku.

Chcąc ułatwić wam zakupy, przygotowaliśmy dla was listę najlepszych promocji i okazji na Black Friday 2021 w Media Expert.

Smartfon Xiaomi Mi 10T Lite

Xiaomi Mi 10T Lite

Cena: 1299 zł z 1599 zł (taniej o 300 zł)

Xiaomi Mi 10T Lite to atrakcyjny wizualnie i wydajny smartfon z ekranem o przekątnej 6,67-cala i rozdzielczości 2340 x 108 pikseli. Co więcej, wyświetlacz obsługuje częstotliwość odświeżania na poziomie aż 120 Hz. Smartfon wyposażono w: procesor Qualcomm Snapdragon 750G (osiem rdzeni), 6 GB pamięci RAM oraz 128 GB przestrzeni na dane. Do dyspozycji użytkownika oddano również poczwórny aparat główny (64 Mpix + 8 Mpix + 2 x 2 Mpix) oraz 16 Mpix kamerkę do selfie. Specyfikację urządzenia uzupełnia akumulator o pojemności 4820 mAh oraz modem 5G.

Telewizor Samsung UE70AU8072

Samsung UE70AU8072

Cena: 2999 zł z 3999 zł (taniej o 1000 zł)

Telewizor Samsung UE70AU8072 zadowoli największych kinomaniaków. Wyposażono go bowiem w ogromny, 70-calowy ekran o rozdzielczości 4K (3840 x 2160 pikseli). Dodatkowo możemy liczyć na wsparcie technologii HDR oraz funkcję „Upłynniacz Ruchu”, która sprawia, że wyświetlanie dynamicznych obrazów, jak np. wydarzenia sportowe, odbywa się bez opóźnień czy rozmyć. Model UE70AU8072 może się również pochwalić wyjątkowo smukłym designem i bogatą ilością złączy (3 x HDMI, 2 x USB), która sprawi, że do telewizor bez problemu podłączymy kilka urządzeń.

Smartfon Samsung Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy S20 FE

Cena: 2199 zł z 2799 zł (taniej o 600 zł)

Smartfon Samsung Galaxy S20 FE wyposażono w ekran Super AMOLED o przekątnej 6,5-cala, rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli i częstotliwości odświeżania wynoszącej 120 Hz. Za wydajną pracę urządzenia odpowiada z kolei ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865, wspierany przez 6 GB pamięci RAM. Do dyspozycji użytkownika oddano również 128 GB na dane oraz potrójny aparat główny (8 Mpix + 2 x 12 Mpix) i kamerkę do selfie o rozdzielczości 32 Mpix. Całość uzupełnia akumulator o pojemności 4500 mAh.

Smartwatch Huawei Watch GT 2 Sport

Huawei Watch GT 2 Sport

Cena: 549 zł z 799 zł (taniej o 250 zł)

Smartwatch Huawei Watch GT 2 Sport to idealny kompan dla osób dbających o swoje zdrowie i kondycję. Ten inteligentny zegarek wyposażono w kolorowy, dotykowy ekran o przekątnej 1,39-cala. Szerokość koperty wynosi natomiast 46 mm. Huawei Watch GT 2 Sport posiada szereg akcesoriów i funkcji, które pomogą ci monitorować treningi i dbać o zdrowie. „Na pokładzie” urządzenia nie zabrakło pulsoksymetru czy GPS-u. Za pomocą zegarka zmierzycie również poziom natlenienia krwi czy jakość snu. Dodatkowo możecie liczyć na szczegółowe dane z 15 różnych dyscyplin sportowych w tym: biegi, kolarstwo, pływanie, triatlon, wspinaczkę, rower stacjonarny, ergonmetr, a także trening fitness. Huawei Watch GT 2 Sport wyposażono również w funkcję Bluetooth Call, która umożliwia wykonywanie i odbieranie połączeń telefonicznych (po sparowaniu zegarka ze smartfonem).

Telewizor Philips 55PUS7956

Cena: 2799 zł z 3299 zł (taniej o 500 zł)

Telewizor Philips 55PUS7956 zaoferuje swoim przyszłym użytkownikom ekran o przekątnej 55-cali i rozdzielczości 4K (3840 x 2160 pikseli) oraz wsparcie dla technologii obrazu HDR i Dolby Vision. Dodatkowo możemy liczyć na wysokiej jakości dźwięk przestrzenny, m.in. dzięki rozwiązaniu Dolby Atmos. To jednak nie wszystko, dzięki funkcji "Asystent Google" telewizorem Philips 55PUS7956 możemy sterować za pomocą głosu. Na uwagę zasługuje również autorskie rozwiązanie producenta w postaci inteligentnych diod Ambilight, które rozmieszczone są wokół telewizora i zmieniają kolor podświetlenia, dostosowując się do prezentowanych na ekranie treści.

Konsola Xbox Series X

Cena: 2999 złotych

Xbox Series X to najnowsza konsola firmy Microsoft, która jest bezpośrednim konkurentem PlayStation 5. Potężne podzespoły sprawią, że bez trudu uruchomicie na niej wszystkie najnowsze gry w rozdzielczości 4K i nawet 120 klatkach na sekundę. Co więcej, amerykański producent regularnie dostarcza wyjątkowe gry na wyłączność swojego sprzętu. Już teraz możecie zagrać w jedną z najlepszych gier roku - Forza Horizon 5, a już niebawem otrzymacie dostęp do Halo Infinite.

Sony PlayStation Plus 12 miesięcy

Cena: 160 zł z 240 zł (taniej o 80 zł)

Kod z rocznym dostępem do abonamentu PlayStation Plus, który na konsolach PS4 i PS5 umożliwia rozgrywkę online, a także zapewnia comiesięczne darmowe gry i dostęp do licznych promocji i zniżek.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales - gra na PS5

Cena: 169 zł z 269 zł (taniej o 100 zł)

Najnowsze przygody popularnego "Człowieka-pająka", stworzone specjalnie z myślą o najnowszej konsoli Sony - PlayStation 5.

Fotel gamingowy MAD DOG GCH700

Cena: 699 zł z 799 zł (taniej o 100 zł)

Fotel Mad Dog GCH700 skierowany jest głównie dla graczy, choć doceni go każdy, kto długo pracuje w pozycji siedzącej. Model ten wykonano z wysokiej jakości tworzyw, w tym ze specjalnej i trwałej gąbki oraz ekologicznej skóry. Fotela Mad Dog GCH700 może się pochwalić nie tylko eleganckim (choć nieco drapieżnym) designem, ale również przemyślaną konstrukcją. Zarówno siedzisko, jak i specjalnie wyprofilowane podparcie (ze specjalnym uwzględnieniem dla lędźwi i zagłówka) zapewnią nam wygodną, komfortową i co najważniejsze zdrową dla naszego kręgosłupa pozycję. Mad Dog GCH700 pozwala również szeroki zakres regulacji poszczególnych jego elementów. Maksymalny kąt odchylenia podparcia wynosi 180 stopni. Bez trudu można także regulować podłokietniki (i to zarówno w pionie, jak i na boki). Na uwagę zasługuje jeszcze funkcja bujania, która pomoże zrelaksować się po wymagającej rozgrywce oraz specjalne, gumowe kółka, które nie ryzują podłogi.

Telewizor SHARP 70CL5EA

Cena: 2690 zł z 3699 zł (taniej o 1010 zł)

Telewizor typu smart TV od firmy Sharp z przekątną ekranu wynoszącą 70-cali i rozdzielczością 4K. Częstotliwość odświeżania obrazu wynosi 60 Hz. Dodatkową zaletą telewizora jest obecność technologii HDR oraz system audio opracowany specjalnie przez firmę Harman/Kardon, który dodatkowo korzysta z technologii Dolby Atmos.

Głośnik bezprzewodowy JBL PartyBox One The Go

Cena: 849 zł z 1099 zł (taniej o 250 zł)

JBL PartyBox One The Go to wyjątkowy głośnik bezprzewodowy, który pozwoli wam nie tylko słuchać muzyki, ale i wcielić się w początkującego DJ-a. Sprzęt ten rozbudowano bowiem o zestaw equalizerów i dodatkowych funkcji, które umieszczono na jego górnym panelu. Oprócz tego, w zestawie z głośnikiem znajduje się bezprzewodowy mikrofon. JBL PartyBox One The Go bez problemu połączycie ze swoim smartfonem za pomocą technologii Bluetooth. Moc głośnika to aż 100W RMS, natomiast jego bateria wytrzyma nawet do 12 godzin ciągłej pracy.

Smartband Amazfit Band 5

Cena: 69 zł z 99 zł (taniej o 30 zł)

Inteligenta opaska sportowa - Amazfit Band 5, to idealny kompan dla każdej osoby, która chce stale monitorować swoje zdrowie i postępy w treningu. Najnowsza generacja smartbanda od Amazfit oferuje m.in.: pulsometr, oksymetr (mierzy poziom tlenu we krwi), monitor pracy snu i stresu, system oceny stanu zdrowia - PAI oraz 11 trybów sportowych. Na szczególną uwagę zasługuje również wodoodporność urządzenia oraz jego niezwykle wytrzymała bateria. Smartband Amazfit Band 5 jest w stanie wytrzymać bez ładowania nawet 15 dni.

