Black Friday w Media Markt - przegląd najlepszych okazji [28.11.2019]

Do Black Friday pozostało jeszcze kilka dni, ale już dzisiaj w sieci sklepów Media Markt znajdziecie ciekawe oferty z okazji zbliżającego się święta.

Okres, w którym nasze portfele mogą mocno schudnąć właśnie nadszedł. Jak co roku, w pierwszy piątek po Dniu Dziękczynienia (z reguły jest to również ostatni piątek listopada) odbędzie się Black Friday, czyli święto wyprzedaży. Od kilku lat również w polskich sklepach możemy obserwować ciekawe promocje. Przyjrzyjmy się zatem, co w tym roku do zaoferowania ma sieć sklepów Media Markt.

Media Markt

Telewizor Samsung UE65RU7022K

Smart TV z wyświetlaczem o przekątnej 65-cali i rozdzielczości 4K UHD (3840 x 2160 pikseli), HDR 10 i HDR 10+, system dźwięku 2.0, głośniki o mocy 20 W ze wsparciem Dolby Digital Plus, kompatybilny z asystentem głosowym Alexa

Normalna cena: 3499 zł, cena w promocji: 2699 zł; oszczędność: 800 złotych

Smartfon Huawei P smart 2019

Ekran FullView o przekątnej 6,21-cala, rozdzielczości Full HD+ (2340 x 1080 pikseli) i proporcjach 19.5:9, 8-rdzeniowy procesor Kirin 710, 3 GB RAM, 64 GB pamięci wewnętrznej, podwójny aparat główny (13 Mpix + 2 Mpix), pojedyncza kamerka do selfie 8 Mpix

Normalna cena: 749 zł, cena w promocji: 549 zł; oszczędność: 200 złotych

Głośnik JBL Xtreme 2

Bezprzewodowy głośnik bluetooth marki JBL, moc 2 x 20 W, pasmo przenoszenia 55 Hz - 20 kHz, akumulator o pojemności 10000 mAh, czas pracy 15 godzin, funkcja power bank, funkcja zestawu głośnomówiącego, wodoodporny (IPX7)

Normalna cena: 998 zł, cena w promocji: 799 zł; oszczędność: 199 złotych

Konsola Microsoft Xbox One X

Edycja limitowana konsoli Microsoft Xbox One X (inspirowana Gears 5), dysk twardy 1 TB, w zestawie znajdują się gry: Gears 5 Ultimate Edition, Gears of War Ultimate Edition, Gears of War 2, Gears of War 3 oraz Gears of War 4

Normalna cena: ~1999 zł, cena w promocji: 1499 zł; oszczędność: 500 złotych

Aparat Canon EOS M100

Mały, bezlusterkowy aparat z matrycą CMOS o rozdzielczości 24,2 Mpix, zmiennoogniskowy obiektyw Canon EF-M 15-45mm, optyczna stabilizacja obrazu (w obiektywie), możliwość nagrywania filmów w jakości Full HD, w zestawie znajduje się również pokrowiec oraz karat microSD 16 GB

Normalna cena: 1599 zł, cena w promocji: 899 zł; oszczędność: 700 złotych

Konsola Microsoft Xbox One X

Konsola Microsoft Xbox One X w wersji Deluxe z grą Star Wars Jedi: Upadły Zakon, dysk twardy 1 TB, w zestawie z konsolą znajdują się znajduje się miesięczny dostęp do usług abonamentowych: Xbox Live Gold, Xbox Game Pass oraz EA Access

Normalna cena: ~1899 zł, cena w promocji: 1499 zł; oszczędność: 400 złotych

Telewizor Sony Bravia XG85

Smart TV z wyświetlaczem o przekątnej 65-cali i rozdzielczości 4K UHD (3840 x 2160 pikseli), częstotliwość odświeżania 100 Hz, HDR 10, głośniki (w tym dwa dodatkowe wysokotonowe) o mocy 20 W ze wsparciem technologii Dolby Atmos, wyszukiwanie głosowe

Normalna cena: 5499 zł, cena w promocji: 4499 zł; oszczędność: 1000 złotych

Smartfon Samsung Galaxy A70

Wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej 6,7-cala i rozdzielczości Full HD+ (2400 x 1080 pikseli), 8-rdzeniowy procesor Snapdragon 675 (1,8 GHz), 6 GB RAM, 128 GB pamięci wewnętrznej, potrójny aparat główny (32 Mpix + 8 Mpix + 5 Mpix), pojedyncza kamerka do selfie 32 Mpix

Normalna cena: 1799 zł, cena w promocji: 1399 zł; oszczędność: 400 złotych

Smartwatch Fitbit Ionic

Smartwatch dla aktywnych marki Fitbit, prostokątna koperta z wyświetlaczem o przekątnej 1,42-cala i rozdzielczości 348 x 250 pikseli, wbudowany GPS, krokomierz, monitor snu, pulsometr, zlicza spalone kalorie, pozwala na płatności zbliżeniowe, wodoodporny

Normalna cena: 999 zł, cena w promocji: 799 zł; oszczędność: 200 złotych

Hulajnoga elektryczna Segway-Ninebot KickScooter ES2

Hulajnoga elektryczna z silnikiem o mocy 300 W, maksymalna prędkość 25 km/h, maksymalne obciążenie 100 kg, zasięg na jednym ładowaniu 25 km, czas ładowania 3,5 godziny, amortyzator przedniego i tylnego koła, wbudowany prędkościomierz

Normalna cena: 2499 zł, cena w promocji: 1799 zł; oszczędność: 700 złotych

Telewizor Panasonic TX-58GX800E

Wyświetlacz o przekątnej 58-cali i rozdzielczości 4K UHD (3840 x 2160 pikseli), HDR 10+, głośniki o mocy 20 W ze wsparciem technologii Dolby Atmos, kompatybilny z inteligentnymi asystentami Google i Alexa

Normalna cena: 3999 zł, cena w promocji: 2999 zł; oszczędność: 1000 złotych

Smartfon Samsung Galaxy A6+

Wyświetlacz typu Infinity o przekątnej 6-cali, rozdzielczości Full HD+ (2220 x 1080 pikseli) i proporcjach 18.5:9, 8-rdzeniowy procesor Samsung Exynos 7870 (1,8 GHz), 3 GB RAM, 32 GB pamięci wewnętrznej, podwójny aparat główny (16 Mpix + 5 Mpix), pojedyncza kamerka do selfie 24 Mpix

Normalna cena: 1599 zł, cena w promocji: 899 zł; oszczędność: 700 złotych

Laptop ACER Aspire 3

Wyświetlacz o przekątnej 15,6-cala i rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 pikseli), procesor Intel Pentium 4417U (2,3 GHz), 4 GB RAM DDR4, dysk SSD 256 GB, układ graficzny Intel HD 610, Windows 10 Home

Normalna cena: 1599 zł, cena w promocji: 1199 zł; oszczędność: 400 złotych

Aparat Sony DSC-WX220B

Niewielki, kompaktowy aparat z przetwornikiem obrazu CMOS Exmor R o rozdzielczości 18,2 Mpix, 10-krotny zoom optyczny, optyczna stabilizacja obrazu, możliwość nagrywania filmów w jakości Full HD

Normalna cena: 849 zł, cena w promocji: 599 zł; oszczędność: 250 złotych

Słuchawki SONY MDR-1AM2

Przewodowe zamknięte słuchawki wokółuszne, neodymowy przetwornik 40 mm, pasmo przenoszenia od 3 Hz do 100 kHz odłączany przewód o długości 1,2 m, mikrofon

Normalna cena: 879 zł, cena w promocji: 499 zł; oszczędność: 380 złotych

Laptop HP 15

Wyświetlacz o przekątnej 15,6-cala i rozdzielczości Full HD, procesor Intel Core i5-8265U (1,6 - 3,9 GHz), 8 GB RAM DDR4, dysk SSD 256 GB, układ graficzny NVIDIA GeForce MX110 (2 GB GDDR5), Windows 10 Home

Normalna cena: 2599 zł, cena w promocji: 2099 zł; oszczędność: 500 złotych

Samsung Powerbot VR20M707PWD/GE

Samodzielny, inteligentny robot odkurzający, lokalizuje i omija przeszkody, dokładnie czyści narożniki, możliwość sterowania za pomocą pilota, czas pracy 90 minut, czas ładowania 160 minut

Normalna cena: 2799 zł, cena w promocji: 2199 zł; oszczędność: 600 złotych

Dron DJI Phantom 4 Advanced+

Zaawansowany quadrocopter z kamerą o rozdzielczości 20 Mmpix (1-calowy sensor Exmor CMOS Exmor R), ułatwienia dla początkujących: inteligentny system wsparcia lotu i omijania przeszkód, maksymalny zasięg 3,5 km, czas lotu na jednym ładowaniu - do 30 minut

Normalna cena: 6799 zł, cena w promocji: 4999 zł; oszczędność: 1800 złotych

UWAGA - Promocyjne ceny obowiązują do 27.11.2019/1.12.2019 lub do wyczerpania zapasów.