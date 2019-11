Black Friday w MediaExpert - najlepsze oferty [18.11.2019]

Black Friday to zakupowe szaleństwo - można kupić wybrany sprzęt nawet kilkaset złotych taniej! Sprawdzamy, jakie propozycje ma dla nas Mediaexpert.

Czarny Piątek wypada w tym roku 29 listopada, ale MediaExpert poszło o krok dalej i ogłosiło Czarne Tygodnie - Black Weeks. Możesz w ich trakcie kupować taniej! Zobacz, co warto!

SAMSUNG LED UE55RU7102

Ekran 55", 138 cm, 16:9, 4K UHD, 3840 x 2160 pikseli, technologie Mega Contrast, Tryb filmowy, PurColor, UHD Engine, HDR10+, Tryb Gry, wzmacnianie kontrastu, procesor 4-rdzeniowy, Wi-fi, DLNA, Bluetooth, funkcje dodatkowe: Connect Share (dysk twardy), ConnectShare (USB 2.0), Elektroniczny informator programowy (EPG), Mobile to TV – Mirroring, Obsługa napisów, współpracuje z Bixby, Alexa, iTunes oraz AirPlay.

Normalna cena: 2299.99 zł, cena w promocji: 1 999 zł; oszczędność: 200 złotych !

! Aby skorzystać z promocji, należy posłużyć się kodem ME-15-21-11A

Laptop HP Pavilion Gaming 17-CD0014NW

, 8GB RAM, 521 GB SSD, grafika NVIDIA GeForce GTX 1650, 1 x USB typ C, 3 x USB 3.0, Bluetooth 5.0, Windows 10 Home. Normalna cena: 4299 zł, cena w promocji: 3799 zł; oszczędność: 500 złotych !

! Aby skorzystać z promocji, należy posłużyć się kodem ME-15-21-11

Telewizor LG LED 65UM7610

i redukcji szumów, system dźwięku przestrzennego Ultra Surround oraz DTS Virtual:X, łączność , Wi-Fi Direct, AirPlay 2, 4 x HDMI, 2 x USB, 2x LAN. Normalna cena: 3999 zł, cena w promocji: 3749 zł; oszczędność: 250 złotych !

! Aby skorzystać z promocji, należy posłużyć się kodem ME-15-21-11

Konsola MICROSOFT Xbox One S 1TB + Pakiet dodatków Fortnite

Zestaw zawiera: konsolę Xbox One S 1TB w kolorze fioletowym (gradient purple) oraz fioletowy kontroler do Xbox One, grę Fortnite Battle Royale oraz zestaw kosmetyczny Dark Vertex i 2000 V-dolców do wydania w grze.

Normalna cena: 1299 zł, cena w promocji: 1199 zł; oszczędność: 100 złotych!

Aby skorzystać z promocji, należy posłużyć się kodem ME-15-21-11

