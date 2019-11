Black Friday w MediaExpert - najlepsze oferty [29.11.2019]

Black Friday to zakupowe szaleństwo - można kupić wybrany sprzęt nawet kilkaset złotych taniej! Sprawdzamy, jakie propozycje ma dla nas Mediaexpert.

HP Gaming Pavilion 15

Przekątna ekranu 15.6", rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, procesor: Intel Core i5-9300H, 8GB RAM, SSD 512GB, karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1650, system operacyjny: Windows 10 Home

Normalna cena: 4199 zł, cena w promocji: 3399 zł; oszczędność: 800 zł

PHILIPS SHB3075BK Czarny

Słuchawki nauszne uniwersalne, połączenie Bluetooth, pasmo rpzenoszenie - 9 Hz - 21 kHz, dynamika 103 dB

Normalna cena: 179 zł, cena w promocji: 69 zł; oszczędność: 110 zł

HUAWEI M5 8 Lite LTE

Ekran 8", rozdzielczość 1920 x 1200 pikseli, procesor HiSilicon Kirin 710, 3GB RAM, 32GB pamięci, system Android 9.0 Pie, modem, moduł GPS,

Normalna cena: 759 zł, cena w promocji: 666 zł; oszczędność: 930 zł

SKYMASTER LED 55SUA2505

Przekątna ekranu 55", rozdzielczość obrazu 3840 x 2160 pikseli (4K), odświeżanie 50 Hz, funkcja poprawy obrazu Triluminos, jasność ekranu 250 cd/m2

Normalna cena: 1399,99 zł, cena w promocji: 999 zł; oszczędność: 400 zł

SAMSUNG LED UE50RU7102

Przekątna ekranu 50", rozdzielczość 4K, technologia odświeżania: Picture Quality Index 1400, HDR (High Dynamic Range), 3xHDMI, 2x USB, funkcje poprawy obrazu: Mega Contrast, Tryb filmowy, PurColor, UHD Engine, HDR10+, Tryb Gry, Wzmacnianie kontrastu

Normalna cena: 1899,99 zł, cena w promocji: 1590 zł; oszczędność: 309,99 złotych

INTEL Core i5-6600

Liczba rdzeni: 4, częstotliwość taktowania 3.3 GHz, w trybie Turbo 3,9 GHz, pamięć podręczna 6 MB, dołączony wentylator, typ gniazda FCLGA1151, zintegrowany układ graficzny Intel HD Graphics 530

Normalna cena: 1129 zł, cena w promocji: 999,99 zł; oszczędność: 129 złotych

Aby skorzystać z okazji, użyj kodu: ME-22-27-11

BROTHER ADS-2600WE

Skaner ADF, rozdzielczość optyczna 600 x 600 dpi, maksymalny format skanowania 210 x 297 mm, podajnik dokumentów, skanowanie z szybkością 24 str/min,

Normalna cena: 1899,99 zł, cena w promocji: 1699,99 zł; oszczędność: 200 złotych

TRANSCEND 370S 512GB SSD

Dysk wewnętrzny SSD o pojemności 512GB. Posiada pełne wsparcie dla interfejsu SATA III (6 Gb/s).

Normalna cena: 649,99 zł, cena w promocji:549 zł; oszczędność: 100,99złotych

SAMSUNG QLED QE65Q64R

Przekątna ekranu 65", rozdzielczość obrazu 4K UHD (3840 x 2160 pikseli), technologia odświeżania Picture Quality Index 3100, funkcje poprawy obrazu: Tryb filmowy, 100% Natężenie Kolorów, HDR10+, Q Picture, Tryb Gry, Ultimate UHD Dimming, Wzmacnianie kontrastu, głośniki 2 x 20 W (z Dolby Digital Plus), funkcje dodatkowe: Time Shift, Connect Share™ (dysk twardy), ConnectShare™ (USB 2.0), Elektroniczny informator programowy (EPG), Mobile to TV – Mirroring, TV to Mobile - Mirroring, MultiRoom, Obsługa napisów, Obraz w obrazie (PiP), Sztuczna inteligencja, Współpracuje z Bixby, Alexa, iTunes oraz AirPlay, Q Smart.

Normalna cena: 4999 zł, cena w promocji: 3999 zł; oszczędność: 1000 złotych

SAMSUNG LED UE58RU7102

Ekran 58", rozdzielczość obrazu 4K UHD (3840 x 2160 pikseli), procesor 4-rdzeniowy, HDR, technologia odświeżania Picture Quality Index 1400, funkcje poprawy obrazu: Mega Contrast, Tryb filmowy, PurColor, UHD Engine, HDR10+, Tryb Gry, wzmacnianie kontrastu, głośniki2x20W (system dźwięku przestrzennego Dolby Digital Plus), dodatkowo: Connect Share (dysk twardy), ConnectShare (USB 2.0), Elektroniczny informator programowy (EPG), Mobile to TV – Mirroring, Obsługa napisów, Współpracuje z Bixby, Alexa, iTunes oraz AirPlay

Normalna cena: 2499,99 zł, cena w promocji: 1 999 zł; oszczędność: 500 złotych

ACER Nitro 5 i5-8300H

Przekątna ekranu 15.6", rozdzielczość Full HD (1920x1080 pikseli), procesor Intel Core i5-8300H, 8GB RAM, grafika NVIDIA GeForce GTX 1050, dysk SSD 512 GB, Windows 10 Home

Normalna cena: 3590 zł, cena w promocji: 2990 zł; oszczędność: 600 złotych

SAMSUNG LED UE55RU7102

Ekran 55", 138 cm, 16:9, 4K UHD, 3840 x 2160 pikseli, technologie Mega Contrast, Tryb filmowy, PurColor, UHD Engine, HDR10+, Tryb Gry, wzmacnianie kontrastu, procesor 4-rdzeniowy, Wi-fi, DLNA, Bluetooth, funkcje dodatkowe: Connect Share (dysk twardy), ConnectShare (USB 2.0), Elektroniczny informator programowy (EPG), Mobile to TV – Mirroring, Obsługa napisów, współpracuje z Bixby, Alexa, iTunes oraz AirPlay.

Normalna cena: 2299.99 zł, cena w promocji: 1 999 zł; oszczędność: 200 złotych !

! Aby skorzystać z promocji, należy posłużyć się kodem ME-15-21-11A

Laptop HP Pavilion Gaming 17-CD0014NW

Przekątna ekranu 17.3", rozdzielczość: 1920x1080 pikseli (FULL HD), procesor Intel Core i5-9300H , 8GB RAM, 521 GB SSD, grafika NVIDIA GeForce GTX 1650, 1 x USB typ C, 3 x USB 3.0, Bluetooth 5.0, Windows 10 Home.

Normalna cena: 4299 zł, cena w promocji: 3799 zł; oszczędność: 500 złotych !

! Aby skorzystać z promocji, należy posłużyć się kodem ME-15-21-11

! Aby skorzystać z promocji, należy posłużyć się kodem ME-15-21-11

Telewizor LG LED 65UM7610

Ekran 65", 164 cm, 16:9, 4K UHD, 3840 x 2160 pikseli, technologie Dynamic Colour Enhancer i redukcji szumów, system dźwięku przestrzennego Ultra Surround oraz DTS Virtual:X, łączność Miracast , Wi-Fi Direct, AirPlay 2, 4 x HDMI, 2 x USB, 2x LAN.

Normalna cena: 3999 zł, cena w promocji: 3749 zł; oszczędność: 250 złotych !

! Aby skorzystać z promocji, należy posłużyć się kodem ME-15-21-11

! Aby skorzystać z promocji, należy posłużyć się kodem ME-15-21-11

Konsola MICROSOFT Xbox One S 1TB + Pakiet dodatków Fortnite

Zestaw zawiera: konsolę Xbox One S 1TB w kolorze fioletowym (gradient purple) oraz fioletowy kontroler do Xbox One, grę Fortnite Battle Royale oraz zestaw kosmetyczny Dark Vertex i 2000 V-dolców do wydania w grze.

Normalna cena: 1299 zł, cena w promocji: 1199 zł; oszczędność: 100 złotych!

Aby skorzystać z promocji, należy posłużyć się kodem ME-15-21-11

