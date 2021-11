Black Friday w Neonet. Najlepsze promocje i okazje

Black Friday w Neonet. Sprawdź, jakie promocje przygotowano z okazji „Czarnego Piątku”.

Black Friday 2021 zbliża się wielkimi krokami. W tym roku, wielkie "święto" wyprzedaży i promocji odbędzie się dokładnie 27 listopada. Nie musicie jednak czekać do ostatniego piątku miesiąca, aby "złowić" kilka ciekawych okazji. Już teraz większość sklepów oferuje akcje promocyjne z okazji zbliżającego się wydarzenia. Tak też jest w popularnej sieci sklepów Neonet.

Black Friday w Neonet – najlepsze promocje, okazje i raty 0%

Włodarze sieci sklepów Neonet na razie spokojnie podchodzą do tematu Black Friday. Nie oznacza to jednak, że brakuje ciekawych promocji. Warto śledzić przede wszystkim cykliczne wydarzenie „Black Weekend”, które powstało właśnie z okazji zbliżającego się „Czarnego Piątku”.

Chcąc ułatwić wam zakupy, przygotowaliśmy dla was listę najlepszych promocji i okazji na Black Friday 2021 w Neonet.

Telewizor Philips 70PUS7805

Philips 70PUS7805

Cena: 2999 zł z 3499 zł (taniej o 500 zł)

Philips 70PUS7805 to SmartTV, który zadowoli najbardziej wymagających użytkowników. Model ten może pochwalić się ekranem o przekątnej 70-cali i rozdzielczości 4K. Za jakość obrazu odpowiadają dodatkowo technologie HDR oraz Dolby Vision. Telewizor marki Philips zapewni przyszłym właścicielom również znakomitą jakość dźwięku, a to dzięki głośnikom o łącznej mocy 20 W i technologii Dolby Atmos. Jak na SmartTV przystało, Philips 70PUS7805 może pochwalić się pełnym wsparciem usług Google, w tym także inteligentnym Asystentem głosowym. Oprócz tego użytkownicy tego modelu mogą liczyć na dostęp do popularnych aplikacji jak YouTube, Netflix czy Amazon Prmie Video.

Telewizor Samsung UE55AU7192U

Samsung UE55AU7192U

Cena: 2199 zł z 2799 zł (taniej o 600 zł)

Telewizor Samsung UE55AU7192U wyposażono w 55-calowy ekran o rozdzielczości 4K (3840 x 2160 pikseli). Pomimo sporych rozmiarów sprzęt ten z łatwością umieścimy w naszym salonie, a to dzięki ergonomicznej budowie i niezwykłemu, afektownemu trójstronnie bezramkowemu designowi. Posiadacze telewizora mogą także liczyć na wsparcie technologii HDR oraz funkcję „Upłynniacz Ruchu”, która sprawia, że wyświetlanie dynamicznych obrazów, jak np. wydarzenia sportowe, odbywa się bez opóźnień czy rozmyć. Dla najbardziej wymagających użytkowników producent przygotował również funkcję Q-Symphony, która znacząco poprawia jakość dźwięku urządzania. Q-Symphony sprawia, że głośniki telewizora synchronizują się z soundbarem (do zakupienia osobno), co zapewnia wzmocniony dźwięk.

Smartfon Samsung Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy S20 FE

Cena: 2199 zł z 2799 zł (taniej o 600 zł)

Smartfon Samsung Galaxy S20 FE wyposażono w ekran Super AMOLED o przekątnej 6,5-cala, rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli i częstotliwości odświeżania wynoszącej 120 Hz. Za wydajną pracę urządzenia odpowiada z kolei ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865, wspierany przez 6 GB pamięci RAM. Do dyspozycji użytkownika oddano również 128 GB na dane oraz potrójny aparat główny (8 Mpix + 2 x 12 Mpix) i kamerkę do selfie o rozdzielczości 32 Mpix. Całość uzupełnia akumulator o pojemności 4500 mAh.

Artykuł będzie stale aktualizowany.