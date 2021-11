Black Friday w Neonet. Najlepsze promocje i okazje [23.11.2021]

Black Friday w Neonet. Sprawdź, jakie promocje przygotowano z okazji „Czarnego Piątku”.

Black Friday 2021 zbliża się wielkimi krokami. W tym roku, wielkie "święto" wyprzedaży i promocji odbędzie się dokładnie 27 listopada. Nie musicie jednak czekać do ostatniego piątku miesiąca, aby "złowić" kilka ciekawych okazji. Już teraz większość sklepów oferuje akcje promocyjne z okazji zbliżającego się wydarzenia. Tak też jest w popularnej sieci sklepów Neonet.

Black Friday w Neonet – najlepsze promocje, okazje i raty 0%

Włodarze sieci sklepów Neonet na razie spokojnie podchodzą do tematu Black Friday. Nie oznacza to jednak, że brakuje ciekawych promocji. Warto śledzić przede wszystkim cykliczne wydarzenie „Black Weekend”, które powstało właśnie z okazji zbliżającego się „Czarnego Piątku”.

Chcąc ułatwić wam zakupy, przygotowaliśmy dla was listę najlepszych promocji i okazji na Black Friday 2021 w Neonet.

Telewizor Philips 70PUS7805

Philips 70PUS7805

Cena: 2999 zł z 3499 zł (taniej o 500 zł)

Philips 70PUS7805 to SmartTV, który zadowoli najbardziej wymagających użytkowników. Model ten może pochwalić się ekranem o przekątnej 70-cali i rozdzielczości 4K. Za jakość obrazu odpowiadają dodatkowo technologie HDR oraz Dolby Vision. Telewizor marki Philips zapewni przyszłym właścicielom również znakomitą jakość dźwięku, a to dzięki głośnikom o łącznej mocy 20 W i technologii Dolby Atmos. Jak na SmartTV przystało, Philips 70PUS7805 może pochwalić się pełnym wsparciem usług Google, w tym także inteligentnym Asystentem głosowym. Oprócz tego użytkownicy tego modelu mogą liczyć na dostęp do popularnych aplikacji jak YouTube, Netflix czy Amazon Prmie Video.

Telewizor Samsung UE50AU7192U

Samsung UE55AU7192U

Cena: 2099 zł z 2699 zł (taniej o 600 zł)

Telewizor Samsung UE50AU7192U wyposażono w 50-calowy ekran o rozdzielczości 4K (3840 x 2160 pikseli). Pomimo sporych rozmiarów sprzęt ten z łatwością umieścimy w naszym salonie, a to dzięki ergonomicznej budowie i niezwykłemu, afektownemu trójstronnie bezramkowemu designowi. Posiadacze telewizora mogą także liczyć na wsparcie technologii HDR. Dla najbardziej wymagających użytkowników producent przygotował również funkcję Q-Symphony, która znacząco poprawia jakość dźwięku urządzania. Q-Symphony sprawia, że głośniki telewizora synchronizują się z soundbarem (do zakupienia osobno), co zapewnia wzmocniony dźwięk.

Smartfon Samsung Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy S20 FE

Cena: 2199 zł z 2799 zł (taniej o 600 zł)

Smartfon Samsung Galaxy S20 FE wyposażono w ekran Super AMOLED o przekątnej 6,5-cala, rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli i częstotliwości odświeżania wynoszącej 120 Hz. Za wydajną pracę urządzenia odpowiada z kolei ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865, wspierany przez 6 GB pamięci RAM. Do dyspozycji użytkownika oddano również 128 GB na dane oraz potrójny aparat główny (8 Mpix + 2 x 12 Mpix) i kamerkę do selfie o rozdzielczości 32 Mpix. Całość uzupełnia akumulator o pojemności 4500 mAh.

Konsola PlayStation 5

Cena: od 3299 zł

Najnowsza konsola Sony - PlayStation 5, jest z nami już od niemal roku. W tym czasie do graczy na całym świecie trafiło już ponad 10 milionów urządzeń. Niestety, wciąż jest to towar deficytowy. Konsola pojawia się w sklepach bardzo rzadko i z reguły wyprzedaje się błyskawicznie. Najnowszy sprzęt japońskie producenta charakteryzuje się nie tylko znakomitą wydajnością pozwalającą uruchamiać gry w rozdzielczości 4K i nawet 120 klatkach na sekundę, ale również nowatorskimi rozwiązaniami. Idealnym tego przykładem jest kontroler DualSense, który wyposażono w adaptacyjne triggery i technologię haptyczną, która sprawia, że kontroler znacznie lepiej oddaje wydarzenia na ekranie niż klasyczne wibracje. Do tego należy pamiętać o autorskim systemie audio czy niezwykle szybkim dysku SSD. PS5 może się również pochwalić znakomitymi grami na wyłączność jak: Demon's Souls Remake, Marvel's Spider-Man: Miles Morales czy Ratchet & Clank: Rift Apart, a kolejne jak: God of War: Ragnarok czy Gran Turismo 7 zadebiutują już w przyszłym roku.

Smartwatch Huawei Watch GT 2

Cena: 549 zł z 799 zł (taniej o 250 zł)

Smartwatch Huawei Watch GT 2 to idealny kompan dla osób dbających o swoje zdrowie i kondycję. Ten inteligentny zegarek wyposażono w kolorowy, dotykowy ekran o przekątnej 1,39-cala. Szerokość koperty wynosi natomiast 46 mm. Huawei Watch GT 2 posiada szereg akcesoriów i funkcji, które pomogą ci monitorować treningi i dbać o zdrowie. „Na pokładzie” urządzenia nie zabrakło pulsoksymetru czy GPS-u. Za pomocą zegarka zmierzycie również poziom natlenienia krwi czy jakość snu. Dodatkowo możecie liczyć na szczegółowe dane z 10 różnych dyscyplin sportowych.

Telewizor LG NanoCell 65NANO863PA

Cena: 3899 zł z 4899 zł (taniej o 1000 zł)

LG NanoCell 65NANO863PA to telewizor dla najbardziej wymagających użytkowników. Sprawdzi się on idealnie nie tylko do seansów filmowych czy wydarzeń sportowych, ale również do gier. 65-calowy ekran o rozdzielczości 4K jest w stanie odświeżać obraz z częstotliwością 120 Hz. Oznacza to, że wyświetlane treści są bardziej płynne i nie zauważymy żadnych opóźnień. Jest to szczególnie istotne dla sympatyków sportu i graczy. Bez względu na przeznaczenie, każdy użytkownik doceni takie funckje jak: Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR czy dźwięk przestrzenny.

Telewizor TCL 50C725

Cena: 2299 zł z 2499 zł (taniej o 200 zł)

Telewizor TCL 50C725 wyposażono w ekran o przekątnej 50-cali i rozdzielczości 4K. Matryca QLED, w którą wyposażono urządzenie odświeża obraz z częstotliwością 50 Hz. Dodatkowe wsparcie takich funkcji i technologii jak: HDR i Motion Clarity, sprawia, że wyświetlany obraz jest nie tylko bardziej "żywy", ale również niezwykle płynny. Na szczególne uznanie zasługuje również zaawansowany system dźwięku przestrzennego od firmy ONKYO.

Artykuł będzie stale aktualizowany.