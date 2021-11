Black Friday w OleOle! - sprawdzamy najlepsze oferty

Black Friday zbliża się wielkimi krokami. Sprawdzamy najlepsze oferty, jakie z tej okazji przygotował sklep OleOle!

Do właściwego Black Friday pozostało co prawda jeszcze trochę czasu, jednak w sklepach OleOle! już teraz możemy znaleźć sporo ciekawych promocji sygnowanych jako Black Days. W tym tekście zbieramy najlepsze i najciekawsze promocje, z których możemy skorzystać.

DeLonghi Dinamica Plus ECAM 370.70.B

DeLonghi Dinamica Plus ECAM 370.70.B (fot. OleOle!)

Cena: 2787,08 zł 3199 zł

DeLonghi Dinamica Plus ECAM 370.70.B to ekspres, który charakteryzuje się dużym ciśnieniem, dzięki czemu możemy uzyskać głęboki i bogaty smak kawy. Sprzęt wyposażony jest we wbudowany pojemnik na mleko, z którego ekspres sam pobierze odpowiednią ilość płynu. Wybierając odpowiedni program sami decydujemy o mocy, wielkości oraz temperaturze kawy, na jaką mamy w danej chwili ochotę.

Typ ekspresu - Automatyczny

- Automatyczny Dostępne napoje - Caffe Latte, Cappuccino, czarna kawa, Doppio, Espresso, Espresso Macchiato, Flat White, Latte Macchiato, Long coffee, spienione mleko

- Caffe Latte, Cappuccino, czarna kawa, Doppio, Espresso, Espresso Macchiato, Flat White, Latte Macchiato, Long coffee, spienione mleko Ciśnienie/moc - 19 barów/1450 W

- 19 barów/1450 W System spieniający mleko - Wbudowany pojemnik

Link do oferty



ASUS TUF Dash F15 FX516PM-HN129T 15,6"

ASUS TUF Dash F15 FX516PM-HN129T 15,6" (fot. OleOle!)

Cena: 5549 zł

ASUS TUF Dash to laptop z ekranem o przekątnej 15,6 cala. Zamontowano w nim 16 GB pamięci RAM oraz dysk SSD o pojemności 512 GB. Całość napędza procesor Intel® Core™ i7 11 generacji o taktowaniu od 3,3 do 4,8 GHz. Laptop wyposażony jest w układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 3060.

Ekran - 15,6 cala, 1920 x 1080 pikseli 144 Hz

- 15,6 cala, 1920 x 1080 pikseli 144 Hz Procesor - Intel® Core™ i7 11gen 11370H 3,3 - 4,8 GHz

- Intel® Core™ i7 11gen 11370H 3,3 - 4,8 GHz Pamięć RAM - 16 GB DDR4 3200 MHz RAM

- 16 GB DDR4 3200 MHz RAM Dysk - 512 GB SSD

- 512 GB SSD Grafika - NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 + Intel Iris Xe Graphics

- NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 + Intel Iris Xe Graphics System operacyjny - Windows 10 Home Edition

Link do oferty

Lenovo TAB M10 FHD Plus

Lenovo TAB M10 FHD Plus (fot. OleOle!)

Cena: 899 zł 999 zł

Lenovo TAB M10 FHD Plus to tablet wyposażony w 8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio P22T. Komfortową i długą pracę zapewnia 4 GB pamięci RAM oraz akumulator o pojemności 5000 mAh. Pliki zapiszemy na wbudowanym dysku (64 GB). Ekran tabletu to matryca IPS w rozmiarze 10,3 cala i rozdzielczości Full HD (1920x1080).

Ekran - 10,3 cala, IPS, 1920 x 1200 pikseli

- 10,3 cala, IPS, 1920 x 1200 pikseli System operacyjny - Android 9.0 Pie

- Android 9.0 Pie Pamięć RAM i dysk - 4 GB RAM + dysk 64 GB

- 4 GB RAM + dysk 64 GB Procesor - MediaTek Helio P22T, 8-rdzeniowy

- MediaTek Helio P22T, 8-rdzeniowy Pojemność akumulatora - 5000 mAh

- 5000 mAh Łączność - Bluetooth 5.0, WiFi 802.11 ac, modem 4G/LTE, Wi-Fi Direct

Link do oferty

Smartfon realme GT 5G 12/256GB Racing Yellow

Smartfon realme GT 5G 12/256GB Racing Yellow (fot. OleOle!)

realme GT 5G to smartfon wyposażony w wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,43 cala i rozdzielczości 2400x1080 pikseli. Sprzęt napędzany jest 8-rdzeniowym procesorem Qualcomm Snapdragon 888. Smartfon wyposażony jest w potrójny aparat tylny (64 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix) oraz przedni (16 Mpix).

Aparat tylny/przedni - 64 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix / 16 Mpix

- 64 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix / 16 Mpix Pojemność akumulatora - 4500 mAh

- 4500 mAh Pamięć - 12 GB / 256 GB

- 12 GB / 256 GB Wyświetlacz - 6,43 ", 2400 x 1080 pikseli, 16,7 mln kolorów AMOLED

- 6,43 ", 2400 x 1080 pikseli, 16,7 mln kolorów AMOLED System operacyjny - Android 11

- Android 11 Procesor - 8-rdzeniowy Qualcomm Snapdragon 888

Link do oferty

Telewizor Samsung QLED QE65Q70AAT

Telewizor Samsung QLED QE65Q70AAT (fot. OleOle!)

Cena: 3999 zł 4199 zł

Samsung QLED QE65Q70AAT to telewizor z ekranem QLED o przekątnej 65 cali, który charakteryzuje się rozdzielczością 4K (3840x2160) i częstotliwością odświeżania na poziomie 100 i 120 Hz. Poza tradycyjną telewizją, treści możemy oglądać przez internet dzięki łączności Wi-Fi (lub kablowo) oraz funkcji SmartTV. Rónocześnie do telewizora podłączymy do 4 urządzeń przez HDMI oraz 2 przez USB.

Ekran - 65 cali, 4K UHD / 3840 x 2160

- 65 cali, 4K UHD / 3840 x 2160 Smart RV/Wi-Fi - tak / tak

- tak / tak Częstotliwość odświeżania ekranu - 100 Hz / 120 Hz

- 100 Hz / 120 Hz Technologia obrazu - QLED, LED

- QLED, LED Pozostałe funkcje i parametry - HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia, USB - nagrywanie, obsługa głosowa

- HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia, USB - nagrywanie, obsługa głosowa Złącza - optyczne, CI+, Ethernet, 4x HDMI, 2x USB

Link do oferty

Garmin Fenix 6S Pro

Garmin Fenix 6S Pro (fot. OleOle!)

Cena: 2499 zł 2599 zł

Rodzaj - uniwersalny

- uniwersalny Rodzaj aktywności - bieganie, fitness/siłownia, jazda na rowerze, narciarstwo, pływanie, wioślarstwo, żeglarstwo, golf

- bieganie, fitness/siłownia, jazda na rowerze, narciarstwo, pływanie, wioślarstwo, żeglarstwo, golf Integracja z telefonem - Bluetooth, Wi-Fi

- Bluetooth, Wi-Fi Czujnik tętna - tak

- tak Rozmiar ekranu - 1,2 "

Link do oferty

Optoma HD29HST

Optoma HD29HST (fot. OleOle!)

Cena: 3499 zł 3749 zł

Optoma HD29HST to projektor lampowy, który charakteryzuje się jasnością na poziomie 4000 ANSI lumen. W zależności od tego, jak daleko od ekranu ustawimy projektor, możemy liczyć na obraz wielkości od 36 do nawet 307 cali w rozdzielczości Full HD (1920x1080).

Rodzaj matrycy - DLP

- DLP Jasność - 4000 ANSI lumen

- 4000 ANSI lumen Rozdzielczość bazowa - Full HD (1920 x 1080)

- Full HD (1920 x 1080) Kontrast - 50000 :1

- 50000 :1 Siła lampy - 240 W

- 240 W Wielkość ekranu - 36,2 " - 307,8 "

Link do oferty

