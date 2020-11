Black Friday w Philips - zniżki nawet do 41%! [27.11.2020]

Firma Philips postanowiła dołączyć do świętowania z okazji Black Weekend. Jakie sprzęty można zakupić w niższej cenie?

Już dzisiaj jest szczęśliwy dzień dla łowców okazji. Wyprzedaż znana na całym świecie pod nazwą Black Friday właśnie się rozpoczęła. Firma Philips postanowiła dołączyć do świętowania i to przez cały weekend! Co kupimy w niższej cenie?

Bezprzewodowy odkurzacz pionowy 2w1 PowerPro Duo za 639 zł [-41%]

Rodzaj akumulatora: Litowo-jonowy

Litowo-jonowy Napięcie baterii: 25,2 V

25,2 V Czas ładowania: 5 godzin

5 godzin Czas pracy: do 60 minut

do 60 minut Poziom głośności: 83 dB

Automatyczny ekspres do kawy Seria 5000 za 1 899 zł [-34%]

Pojemność pojemnika na mleko: 0,5 L

0,5 L Pojemność pojemnika na odpadki: 15 porcji

15 porcji Częstotliwość: 50 Hz

50 Hz Napięcie: 230 V

230 V Napoje: Espresso, gorąca woda, cappuccino, coffee - klasyczna czarna kawa, spienione mleko, latte macchiato, americano

Espresso, gorąca woda, cappuccino, coffee - klasyczna czarna kawa, spienione mleko, latte macchiato, americano Możliwość przygotowania kaw z kawy mielonej: Tak

Urządzenie IPL do depilacji światłem Lumea Prestige za 1 499 zł [-29%]

Nasadka do ciała

Rozmiar okienka: 4,1 cm2

4,1 cm2 Kształt: wypukły

Nasadka do twarzy

Rozmiar okienka: 2 cm2, dodatkowy filtr

2 cm2, dodatkowy filtr Kształt: płaski

Oczyszczacz powietrza Seria 1000i za 1 099zł [-21%]

Rozmiar pomieszczenia: 32 m²

32 m² Usuwanie cząsteczek o wielkości 0,3 µm: 99,97 %

99,97 % Usuwanie niezwykle drobnych cząsteczek: 3 um

3 um Zalecany czas eksploatacji filtra HEPA: 4800 godziny

4800 godziny Zalecany czas eksploatacji filtra AC: 2400 godziny

2400 godziny Moc dźwięku: 32–62 dB (A)

