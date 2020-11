Black Friday w Xiaomi - sprawdź promocje, przeceny, okazje [27.11.2020]

Xiaomi przygotowało dla nas ponad dwutygodniową promocję z okazji Black Friday. Sprawdź, jakie produkty kupisz znacząco poniżej ceny rynkowej.

Xiaomi to obecnie jeden z najpopularniejszych producentów sprzętu elektronicznego w naszym kraju. Klienci znad Wisły upodobali sobie produkty tej chińskiej firmy ze względu na wysoką jakość wykonania, która idzie w parze z niezwykle atrakcyjną ceną oraz szerokim portfolio produktów.

Przez najbliższe dwa tygodnie wybrane produkty od Xiaomi kupimy w jeszcze niższych cenach. Na jakie promocje możemy liczyć z okazji Black Friday?

Uwaga: wpis jest stale aktualizowany.

Black Friday w Xiaomi - czas trwania promocji

W tym roku z okazji Black Friday Xiaomi przygotowało ogólnokrajową promocję, która dostępna będzie w największych sklepach z elektroniką.

Promocja trwa od 20 listopada do 6 grudnia 2020 roku (Mikołajki).

Wszystkie produkty, które znalazły się na przecenie kupimy w sklepach online: mi-home.pl, mi-store.pl i mimarkt.pl. Wybrane produkty będzie można kupić u partnerów handlowych stacjonarnie oraz online: AB Foto, Auchan, Carrefour, vobis.pl, Decathlon, Komputronik, Neonet, Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD oraz X-Kom.

Xiaomi informuje, że poza globalną promocją z okazji Black Friday pojawią się krótkoterminowe promocje na wybrane urządzenia.

Black Friday w Xiaomi - jakie produkty przeceniono?

W tym roku Xiaomi skupiło się na przecenach urządzeń smart home, akcesoriów, sprzętu AGD, routerów oraz przystawki Mi Box TV 4K.

Poniżej cała lista produktów oferowanych w obniżonych cenach:

Mi Smart Band 5: 139 zł

Mi Smart Band 4C: 59 zł

Mi Electric Scooter 1S: 1699 zł

Mi True Wireless Earphones 2 Basic: 129 zł

Mi True Wireless Earbuds Basic 2: 79 zł

Mi Robot Vacuum-Mop Pro: 1399 zł

Mi Electric Toothbrush T500: 119 zł

Mi Box S TV 4K :249 zł

Mi Smart Standing Fan 1C: 149 zł

Mi Metal Carry-on Luggage 20": 599 zł

Mi Luggage Classic 20”: 199 zł

Mi Router 4A: 99 zł

Mi Router 4C: 49 zł

Mi Smart Kettle: 149 zł

Black Friday na produkty Xiaomi w innych sklepach

Dodatkowo niezależnie od Xiaomi Polska wybrane sklepy z elektroniką wprowadzają obniżki na wybrane produkty Xiaomi, Redmi, Poco z okazji swoich ofert na Black Friday.

AKTUALIZACJA 27.11.2020

W Black Friday pojawiły się kolejne promocje na sprzęt od Xiaomi.

Z okazji tegorocznego Black Friday Xiaomi Mi 10 kupimy za zaledwie 1999 zł. To świetna promocja. W historii nie można było kupić tego smartfona taniej (chyba, że zdecydowaliśmy się na sprowadzenie bezpośredni z Chin).

Za 1099 zł kupimy Xiaomi Mi Note 10 Lite, Xiaomi Mi 10 Lite wyceniono na 999 zł. Warto zwrócić rownież uwagę na Redmi 9 za 499 zł. To w chwili obecnej najlepszy budżetowiec w tej cenie.

Na przecenę trafił także Router Xiaomi AX3600. Kosztuje on teraz 399 zł. Niestety tego sprzętu nie możemy polecić. W naszej recenzji wypadł on zadziwiająco słabo (link do recenzji).