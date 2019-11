Black Friday w eMag - najlepsze oferty [25.11.2019]

Czarny piątek nadchodzi, a wraz z nim kolejne promocje i przeceny, tym razem przeglądamy ofertę sklepu eMAG.

Kolejne sklepy dołączają do wyprzedażowego szaleństwa, choć do Black Friday pozostało jeszcze kilka dni, to już dzisiaj przygotowaliśmy dla was najciekawsze oferty i promocje związane z czarnym piątkiem w sklepie internetowym eMAG.pl.

eMAG

Słuchawki JBL FREE X

Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe, wodoodporne (IPX5), czas pracy do 24 godzin (4 godziny ciągłego odtwarzania + 20 godzin zasilania dodatkowego z etui ładującego)

Normalna cena: 559 zł, cena w promocji: 385 zł; oszczędność: 174 złote

Laptop Asus VIVOBOOK PRO

Wydajny laptop z wyświetlaczem o przekątnej 15,6-cala i rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 pikseli), procesor Intel Core i5 8300H (2,3 GHz - 4 GHz), 4 GB RAM DDR4, dysk HDD 1 TB, układ graficzny Intel UHD Graphics 630 + NVIDIA GeForce GTX 1050, Windows 10

Normalna cena: 4499 zł, cena w promocji: 2859 zł; oszczędność: 1640 złotych

Monitor Asus VA326H

Monitor dla graczy z wyświetlaczem o przekątnej 31,5-calia i rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 pikseli), częstotliwości odświeżania do 144 Hz, czas reakcji matrycy 1ms, technologia GamePlus (niski input lag)

Normalna cena: 2149 zł, cena w promocji: 1399 zł; oszczędność: 750 złotych

Pamięć RAM Corsair Vengeance DDR4

Pamięć RAM, moduł dual channel, 2 x 8 GB, częstotliwość 2400 MHz, opóźnienie CL 16

Normalna cena: 499 zł, cena w promocji: 269 zł; oszczędność: 230 złotych

Laptop Lenovo V320-17IKB

Uniwersalny laptop z wyświetlaczem o przekątnej 17,3-cala i rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 pikseli), procesor Intel Core i7 8550U (1,8 GHz - 4 GHz), 8 GB RAM DDR4, dysk SSD 256 GB, układ graficzny NVIDIA GeForce MX 150, Windows 10 Pro

Normalna cena: 5349 zł, cena w promocji: 3999 zł; oszczędność: 1350 złotych

Laptop Asus ROG FX505GE

Laptop dla graczy z wyświetlaczem o przekątnej 15,6-cala i rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 pikseli), procesor Intel Core i5 8300H (2,3 GHz - 4 GHz), 8 GB RAM DDR4, dysk HD 1 TB, układ graficzny NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (4 GB), technologia audio DTS Headphone:X

Normalna cena: 3899 zł, cena w promocji: 2939 zł; oszczędność: 960 złotych

Samsung Galaxy S10e

Ekran Dynamic AMOLED o przekątnej 5,8-cala i rozdzielczości Full HD+ (2280 x 1080 pikseli), 8-rdzeniowy procesor Samsung Exynos 9820 (do 2.70 GHz), 6 GB RAM, 128 GB pamięci wewnętrznej, podwójny aparat główny (16 Mpix + 12 Mpix), pojedynczy aparat do selfie 10 Mpix, Android 9.0 Pie

Normalna cena: 2999 zł, cena w promocji: 2199 zł; oszczędność: 800 złotych

Czytnik ebooków Kindle Oasis 2 (2017)

Czytnik ebooków z matrycą E-ink o przekątnej 7-cali i rozdzielczości 1680 x 1264 (300 ppi), dysk o pojemności 8 GB, czujnik światła, pyło- i wodoodporna konstrukcja

Normalna cena: 1299 zł, cena w promocji: 999 zł; oszczędność: 300 złotych

Telewizor Samsung UE43RU7172

Smart TV z wyświetlaczem o przekątnej 43-cali i rozdzielczości 4K UHD (3840 x 2160 pikseli), HDR 10+, głośniki o mocy 20 W ze wsparciem technologii Dolby Digital Plus

Normalna cena: 1899 zł, cena w promocji: 1429 zł; oszczędność: 470 złotych

Stacjonarny komputer dla graczy

Komputer stacjonarny dla graczy, procesor Intel Core i7-2600 (3,4 GHz - 3,8 GHz), 16GB GB RAM DDR3, dysk HDD 500 GB, układ graficzny NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti (6GB GDDR6), Obudowa VIST RGB 3, Windows 10 Pro lub Windows 7 Pro (do wyboru)

Normalna cena: 4299 zł, cena w promocji: 2798 zł; oszczędność: 1500 złotych

Głośnik bluetooth JBL GO 2