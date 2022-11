Black Friday w internetowej Biedronce – AGD z dużymi rabatami! Opłaca się kupić szczególnie to

Już teraz w ramach Black Week w internetowym sklepie Biedronka Home czeka na nas wiele ciekawych promocji. My wybraliśmy te najlepsze, które szczególnie wpadły nam w oko.

W internetowym sklepie Biedronka Home już teraz trwa Black Week. Wśród przecenionych produktów jest wiele ciekawych sprzętów AGD. Postanowiliśmy wybrać te najbardziej korzystne oferty na urządzenia, które szczególnie opłaca się kupić tym razem. Niektóre ceny są naprawdę niskie!

HOFFEN frytkownica beztłuszczowa, 3l

Frytkownica działa w zakresie temperatury od 80 do 200 st. C. Może pracować od 1 do 60 minut. Ma pojemność 3l.

Cena: 249 zł – 1999 zł – więcej informacji

TCL robot sprzątający Sweeva 2000, biały

Wśród najważniejszych funkcji są: moduł WiFi, czujniki przemieszczania, wirtualna ściana, mechanizm pokonywania przeszkód do 20 mm, automatyczny powrót do bazy ładującej po zakończeniu czyszczenia lub spadku poziomu baterii poniżej 15 proc. oraz 4 programy odkurzania. Czas pracy naładowanej baterii wynosi do 180 min.

Cena: 599 zł – 529 zł – więcej informacji

TCL oczyszczacz powietrza Breeva A5WB WiFi H13

Urządzenie ma możliwość sterowania za pomocą urządzeń mobilnych. Wyróżnia go też 3-etapowa filtracja, jonizator, atestowana sterylizacja, oczyszczanie powietrza 5-krotnie w czasie godziny oraz różne tryby pracy, w tym bardzo cichy tryb nocny.

Cena: 1049 zł – 849 zł – więcej informacji

LIN termowentylator ceramiczny GCL-2001, 2000 W, biały

Ma 3 typu nawiewu: chłodny, ciepły i gorący. W zestawie jest pilot ułatwiający sterowanie. Do wyboru jest moc grzewcza 1000 W oraz 2000 W.

Cena: 489 zł – 349 zł – więcej informacji

Berlinger Haus mikser planetarny Black Rose, 1300 W

Ma aż 6 poziomów prędkości i funkcję Turbo. W zestawie są 3 końcówki: do zagniatania ciasta, trzepak oraz śmigło.

Cena: 599 zł – 499 zł – więcej informacji

