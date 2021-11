Black Friday w morele.net - sprawdzamy najciekawsze oferty! [24.11.2021]

Do Black Friday pozostało coraz mniej czasu. Zobaczcie jakie promocje przygotowuje dla nas sklep morele.net!

Co prawda do samego Black Friday pozostał jeszcze ponad tydzień, to już teraz wiele sklepów z elektroniką organizuje liczne wyprzedaże i akcje związane z tym zakupowym wydarzeniem. Także sklep morele.net przygotowuje się do niego, choć póki co jedynie w formie zapowiedzi.

Black Week tuż za rogiem

Sklep morele.net rozpoczął już sprzedaż produktów objętych promocją z okazji Black Friday. Na stronie poświęconej temu wydarzeniu stopniowo przedstawiane są kolejne produkty, które możemy zakupić. Otwarta sprzedaż przecenionych towarów w ramach Black Week rozpoczęła się 22 listopada.

Jak skorzystać z promocji? Należy skopiować kod promocyjny, podany na głównej stronie związanej z promocją, następnie dodać wybrane przez nas produkty do koszyka, a następnie podać kod, aby aktywować zniżkę.

Samsung Galaxy M52 5G

Cena: 1639 zł 1969 zł

Samsung Galaxy M52 5G jest kolejnym wydajnym smartfonem koreańskiego producenta z segmentu średniaków. Charakteryzuje się wydajnym jak na tą cenę procesorem Qualcomm Snapdragon 778G, który wspierany przez 6 GB pamięci operacyjnej i 128 GB wbudowanej pamięci masowej powinien zapewnić optymalną pracę z urządzeniem. Smartfon posiada jasny wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej 6,7 cala, rozdzielczości FullHD+ (2400 x 1080 pikseli) oraz 120 Hz częstotliwości odświeżania. Telefon posiada baterię o pojemności 5000 MAh, wspierającą szybkie ładowanie Fast Charging. Z tyłu urządzenia znajdziemy zestaw trzech aparatów: główny 64 MP oraz dwa pomocnicze: 12 MP oraz 5 MP. W wycięciu w ekranie znalazło się miejsce dla 32 MP jednostki. Samsung Galaxy M52 5G posiada wejście słuchawkowe, dwa sloty na karty nanoSIM oraz miejsce na kartę pamięci microSD. Całość pracuje pod kontrolą Androida 11 z najnowszą wersją nakładki OneUI.

Model procesora : Qualcomm Snapdragon 778G

: Qualcomm Snapdragon 778G Pamięć RAM : 6 GB

: 6 GB Pamięć wewnętrzna : 128 GB

: 128 GB Przekątna ekranu [cal] : 6,7

: 6,7 Rozdzielczość : 2400 x 1080 pikseli

: 2400 x 1080 pikseli Rozdzielczość aparatu [Mpix] : 64 + 12 + 5 / 32

: 64 + 12 + 5 / 32 System operacyjny: Android 11

Słuchawki Razer Blackshark V2

Cena: 285 zł 395 zł

Zestaw słuchawkowy Razer Blackshark V2 będzie idealnym wyborem dla graczy, którzy chcą poprawić swoje domowe stanowisko za niewygórowaną kwotę. Oferuje on fantastyczny dźwięk, najwyższą wyrazistość głosu z mikrofonu i znakomitą eliminację hałasu. Powlekanym tytanem przetwornikom towarzyszy wzmacniacz mikrofonu USB, miększe poduszki nauszników oraz technologia THX Spatial Audio. 50-milimetrowe przetworniki tytanowe Razer TriForce umożliwiają indywidualną optymalizację tonów wysokich, średnich i niskich.

Konstrukcja : Nauszne

: Nauszne Łączność : Przewodowa

: Przewodowa Złącze : Mini Jack 3.5 mm

: Mini Jack 3.5 mm Długość przewodu : 1.8 m

: 1.8 m Membrany : 50 mm

: 50 mm Min. pasmo przenoszenia : 12 Hz

: 12 Hz Maks. pasmo przenoszenia: 28000 Hz

Gamepad Sony Playstation 5 DualSense

Cena: 149 zł 299 zł

Kontroler DualSense kompatybilny z najnowszą konsolą Sony PlayStation 5. Przeceniony jest pad w kolorze białym. Efekty dotykowe zapewniają dwa wbudowane akumulatory, a sam pad zapewnia nam jeszcze lepsze wrażenia w trakcie rozgrywki oraz imersję niż dotychczas. Łączy się z konsolą bezprzewodowo. Posiada wbudowane wejście słuchawkowe, które umożliwia nam komunikacje z innymi w trakcie rozgrywki oraz przycisk MUTE, który wyłączy rejestrowanie głosu.

Łączność : bezprzewodowy

: bezprzewodowy Kolor : biały

: biały Kompatybilny z PC : Tak

: Tak Liczba przycisków : 14

: 14 Gałka analogowa : 2

: 2 Dualpad : 4-kierunkowy

: 4-kierunkowy Zasięg [m]: 10

Fotel SENSE7 Knight

Cena: 249 zł 449 zł

Fotel SENSE7 Knight to atrakcyjne wykonanie i ergonomiczny kształt. Komfort dla pleców zapewnia regulowana poduszka lędźwiowa, która pomaga w zachowaniu odpowiedniej postawy. Przeceniony jest fotel w kolorze czarno-szarym. Kształt oraz konstrukcja fotela zostały zaprojektowane w taki sposób, aby utrzymać ciało w możliwie najzdrowszej pozycji, nawet w trakcie wielu godzin za biurkiem. Model Knight oferuje szerokie siedzisko oraz miękkie podłokietniki przedłużające linie blatu.

Wymiary : wysokość: 117-126 cm; szerokość: 69,5 cm; głębokość: 60 cm

: wysokość: 117-126 cm; szerokość: 69,5 cm; głębokość: 60 cm Wysokość siedziska : 40-49 cm

: 40-49 cm Waga : 15 kg

: 15 kg Maksymalne obciążenie : 120 kg

: 120 kg Kolor: czarno-szary

Słuchawki Razer Blackshark V2 X

Cena: 129 zł 249 zł

Słuchawki Razer Blackshark V2 X będą idealnym rozwiązaniem dla graczy. Pozwalają na indywidualne dostrojenie wysokich, średnich oraz niskich tonów. Mikrofon oferuje wysokiej jakości przechwytywanie mowy oraz redukcję szumów. Nauszniki zaprojektowano w taki sposób, aby maksymalnie redukowały dźwięki z zewnątrz.

Konstrukcja : Nauszne

: Nauszne Maks. pasmo przenoszenia : 28000 Hz

: 28000 Hz Min. pasmo przenoszenia : 12 Hz

: 12 Hz Złącze : Mini Jack 3.5 mm

: Mini Jack 3.5 mm Łączność: Przewodowa

Klawiatura SteelSeries Apex 5 (64532)

Cena: 309 zł 569 zł

Klawiatura SteelSeries Apex 5 charakteryzuje się gładkimi membranowymi przełącznikami połączonymi z wytrzymałymi przełącznikami mechanicznymi. Posiada także mały wyświetlacz OLED, który wyświetli najważniejsze informacje z gry, lub innych uruchomionych aplikacji. Aluminiowa rama zapewni dużą wytrzymałość oraz lekkość konstrukcji. Do klawiatury dołączona jest także magnetyczna podpórka na nadgarstki. Zapewnia także dynamiczne efekty świetlne dla poszczególnych klawiszy.

Interfejs : USB

: USB Podświetlenie : RGB

: RGB Rodzaj przełączników : SteelSeries Hybrid RGB

: SteelSeries Hybrid RGB Typ klawiatury : Hybrydowa

: Hybrydowa Układ klawiatury: Amerykański (US)

Smartband Xiaomi Mi Band 5

Cena: 64 zł 119 zł

Opaska sportowa Xiaomi Mi Band 5 jest kolejną odsłonę niezwykle popularnych smartbandów Xiaomi. Na wyświetlaczu AMOLED wyświetlane są nie tylko rezultaty naszych ćwiczeń oraz wyniki podstawowych badań, które opaska jest w stanie przeprowadzić. Dzięki połączeniu z naszym telefonem będzie wyświetlać także powiadomienia oraz pozwoli na sterowanie muzyką. Opaska posiada wiele trybów treningowych, takich jak bieganie, jazda na rowerze, trening na bieżni i wiele innych. Dodatkowo posiada zaawansowany czujnik tętna, akcelerometr, barometr i czujnik zbliżeniowy oraz monitoruje nasz sen. Kompatybilna z systemami Android oraz iOS.

Wyświetlacz : 1,1 cala, AMOLED

: 1,1 cala, AMOLED Bluetooth : Standard 5.0

: Standard 5.0 Kolor : czarny

: czarny Rodzaj paska : silikonowy

: silikonowy Wodoodporność : IP65

: IP65 Kompatybilność: Android, iOS

Mysz Razer DeathAdder Essential

Cena: 58 zł 115 zł

Mysz Razer DeathAdder Essential będzie dobrym rozwiązaniem dla graczy, którzy chcą zakupić swoją pierwszą typowo gamingową mysz. To urządzenie jest lekkie, pozwala na regulację czułości oraz posiada dwa dodatkowe przyciski umieszczone z boku, po stronie kciuka. Mysz przeznaczona jest dla osób praworęcznych.

Rodzaj myszy : przewodowa

: przewodowa Interfejs : USB

: USB Sensor : Optyczny

: Optyczny Czułość : 6400 DPI

: 6400 DPI Liczba przycisków : 5

: 5 Profil myszy : praworęczna

: praworęczna Długość kabla: 1,8 m

Dysk zewnętrzny Samsung SSD T7

Cena: 349 zł 569 zł

Dysk półprzewodnikowy SSD wyróżnia się kompaktowym rozmiarem, wysoką kulturą pracy i szybkim działaniem. Ten model dysku ma popularny i poręczny rozmiar 2.5”. Szybkie działanie dysku, błyskawiczne kopiowanie danych i bezproblemową pracę zapewni interfejs USB 3.2. Ten dysk zewnętrzny ma pojemność 1 TB.

Typ dysku : SSD

: SSD Pojemność : 1 TB

: 1 TB Interfejs : USB 3.2

: USB 3.2 Wielkość dysku : 2,5 cala

: 2,5 cala Waga: 58 gram

Robot sprzątający Xiaomi Mijia 1C Vaccum Mop

Cena: 599 zł 930 zł

Automatyczny robot sprzątający Xiaomi Mijia 1C umożliwia tradycyjne odkurzanie oraz mopowanie podłóg. Urządzenie możemy kontrolować za pośrednictwem dedykowanej aplikacji mobilnej. Umożliwia ona zdalną aktywację oraz programowanie odkurzacza. Xiaomi Mijia 1C Vacuum Mop jest wyposażony w opcję tworzenia harmonogramu pracy, a do pracy wykorzystuje wizualny system skanowania pomieszczeń. Aplikacja pozwala nam także na tworzenie wirtualnych ścian. Dzięki temu robot może wjechać jedynie do wybranych przez nas pomieszczeń.

Czas ładowania : 240 minut

: 240 minut Funkcje : Odkurzanie i mopowanie

: Odkurzanie i mopowanie Maksymalny czas pracy : 90 minut

: 90 minut Czas ładowania : 240 minut

: 240 minut Pojemność zbiornika na kurz : 0.6 l

: 0.6 l Moc silnika : 40 W

: 40 W Waga: 3,6 kg

Czytnik Amazon Kindle Paperwhite 6" 8GB Blue

Cena: 444 zł 549 zł

Najcieńszy i najlżejszy jak dotąd Kindle Paperwhite, o eleganckim, nowoczesnym designie. Urządzenie charakteryzuje się certyfikatem IPX8, co oznacza pełną wodoodporność. Dzięki aż 8 GB wbudowanej pamięci masowej będziemy w stanie przechować jeszcze więcej książek, niż dotychczas. Akumulator w czytniku powinien wystarczyć na długie dni, a nawet tygodnie, bez konieczności ładowania: zdaniem producenta czas ten wynosi aż 42 dni.

Pamięć wewnętrzna : 8 GB

: 8 GB Podświetlenie ekranu : Tak

: Tak Przekątna ekranu : 6"

: 6" Rozdzielczość ekranu: 1072 x 1448

Soundbar LG SN4

Cena: 539 zł 799 zł

W skład zestawu głośników LG SN4 wchodzą soundbar oraz subwoofer. Urządzenia łączą się ze sobą bezprzewodowo, wykorzystując łączność Bluetooth. Możemy także skorzystać z kabla optycznego lub HDMI. Zestaw o łącznej mocy 300 W powinien zapewnić optymalne wrażenia niezależnie od rodzaju muzyki, której słuchamy, wykorzystując do tego zaawansowaną sztuczną inteligencję. Technologia AI Sound Pro automatycznie analizuje treść i dobiera do niej optymalne parametry dźwięku.

Ilość kanałów : 2.1

: 2.1 Moc łączna zestawu [W] : 300

: 300 Zestaw głośników : Głośnik centralny + subwoofer

: Głośnik centralny + subwoofer Subwoofer w zestawie : bezprzewodowy

: bezprzewodowy Dekodery dźwięku HD : Dolby Audio, DTS Digital Surround, DTS Virtual: X

: Dolby Audio, DTS Digital Surround, DTS Virtual: X Złącza: 2x HDMI, 1x optyczne, 1x USB

