Black Friday w sklepie Microsoftu, gry na Xbox One taniej o nawet 70%

Jeśli czekaliście na ciekawą promocję z okazji Black Friday, to właśnie się doczekaliście. Microsoft przecenił mnóstwo gier na konsolę Xbox One, wśród których znajdziecie również niedawno wydane tytuły jak: Borderlands 3 czy The Outer Worlds.

Choć "Black Friday" zgodnie z tradycją odbywa się zawsze w ostatni piątek listopada, to już od lat liczne sklepy uruchamiają wyprzedaże nawet z kilkutygodniowym wyprzedzeniem. Dzisiaj do zabawy dołączył cyfrowy sklep Microsoftu, który przecenił dziesiątki gier na konsolę Xbox One. Amerykański producent nie bawi się w półśrodki i obniżył cenę niektórych produkcji o nawet 70%. Wśród dostępnych tytułów znajdziecie zarówno nieco starsze, ale wciąż znakomite tytuły jak: Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Odyssey czy Shadow of The Tomb Raider, ale również niedawno wydane hity, jak np.: Gears 5, Borderlands 3 czy The Outer Worlds. Dzisiaj po tytuły w promocyjnych cenach mogą sięgnąć posiadacze abonamentów Xbox Live Gold bądź Xbox Game Pass Ultimate, pozostali gracze muszą poczekać parę dni dłużej - do 25 listopada. Czasu na zakupy macie całkiem sporo, promocja potrwa do 2 grudnia. Z przecenionych produkcji wybraliśmy dla was kilka najciekawszych propozycji: Assassin's Creed Odyssey - ZŁOTA EDYCJA (z przepustką sezonową) - 145,24 zł

A Way Out - 38,93 zł

Battle Chasers: Nightwar - 24,99 zł

Borderlands 3 - 179,39 zł

Devil May Cry 5 - 82,49 zł

Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition - 119,99 zł

Destiny 2: Twierdza Cieni - 94,97 zł

FIFA 20 - 173,39 zł

Gears 5 - 129,50 zł

Metro Exodus - 119,99 zł

Mortal Kombat 11 - 144,49 zł

NBA 2K20 - 149,99 zł

Plants vs. Zombies: Bitwa o Neighborville - 118,49 zł

RAGE 2 - 95,69 zł

Red Dead Redemption 2 - 144,49 zł

Shadow of The Tomb Raider Definitve Edition - 99,99 zł

STAR WARS Battlefront II - 49,99 zł

The Outer Worlds - 187,49 zł

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint - 144,99 zł Kompletną listę dostępny tytułów znajdziecie na oficjalniej stronie sklepu Microsoftu. Pamiętajcie również o promocji na trzy miesiące usługi Xbox Game Pass Ultimate, które możecie obecnie zgarnąć za 4 zł. Aktualne ceny w sklepach Karta przedpłacona MICROSOFT Xbox Live wartość 50zł. 35 zł Karta przedpłacona MICROSOFT Xbox Live wartość 50zł. 35 zł MICROSOFT Karta przedpłacona Xbox 100 PLN 100 zł