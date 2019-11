Black Friday z Microsoftem. Komu Xbox za 699 zł?

Microsoft to kolejna firma, która startuje z ofertami w ramach Czarnego Piątku. W obniżonych cenach dostępne będą różne warianty konsoli Xbox oraz abonamenty Xbox Pass.

Zacznijmy od najsłabszej konsoli Microsoftu, czyli Xboxa One S. To dobra propozycja dla osób, które nie potrzebują grania w rozdzielczości 4K. Dostępne są następujące warianty promocji:

Xbox One S All-Digital Edition z dyskiem twardym 1TB i grami Minecraft, Sea of Thieves i pakietem dodatków Fortnite - 699 zł,

Xbox One S z dyskiem twardym 1TB i grą Star Wars Jedi: Upadły Zakon - 949 zł,

Xbox One S z dyskiem twardym 1TB i grą Gears 5 - 949 zł,

Xbox One S z dyskiem twardym 1TB i grą Forza Horizon 4 z dodatkiem LEGO Speed Champions - 949 zł,

Xbox One S z dyskiem twardym 1TB, drugim kontrolerem bezprzewodowym Xbox i grą EA SPORTS FIFA 20 - 1179 zł,

Xbox One S z dyskiem twardym 1TB i grami Star Wars Jedi: Upadły Zakon i FIFA 20 - 1179 zł,

Xbox One S z dyskiem twardym 1TB i grami Gears 5 i FIFA 20 - 1179 zł,

Xbox One S z dyskiem twardym 1TB i grami Forza Horizon 4 z dodatkiem LEGO Speed Champions i FIFA 20 - 1179 zł.

Xbox One X to najmocniejsza konsola obecna na rynku, która już pozwala na granie w gry w rozdzielczości 4K, ale oferuje również lepsze doznania graficzne. Tutaj zestawy wyglądają następująco:

Xbox One X z dyskiem twardym 1TB i grą Star Wars Jedi: Upadły Zakon - 1499 zł,

Xbox One X z dyskiem twardym 1TB i grą Gears 5 - 1499 zł,

Xbox One X z dyskiem twardym 1TB i grami Forza Horizon 4 i Forza Motorsport 7 - 1499 zł,

Xbox One X z dyskiem twardym 1TB i grami Star Wars Jedi: Upadły Zakon i FIFA 20 – 1729 zł,

Xbox One X z dyskiem twardym 1TB i grami Gears 5 i FIFA 20 – 1729 zł,

Xbox One X z dyskiem twardym 1TB i grami Forza Horizon 4, Forza Motorsport 7 i FIFA 20 – 1729 zł.

Jeśli mamy na czym grać, ale nie mamy czym grać, to z pomocą przychodzi promocja na pady do Xboxów. Wszystkie kontrolery w sklepie Microsoftu są przecenione o 20%, a pady stworzone przez Xbox Design Lab kosztują od 259 zł.

A jeśli natomiast mamy na czym i mamy czym grać, ale nie mamy w co się bawić, to zawsze pozostają abonamenty na gry. Tutaj do wyboru są 3-miesięczne abonamenty Xbox Game Pass Ultimate do kupienia o 50% taniej w sklepach stacjonarnych lub za 4 zł miesięcznie (przez trzy miesiące) dla osób zakładających swoje pierwsze konto w usłudze. Więcej o tym znajdziecie w naszej wcześniejszej wiadomości.

Z promocji można będzie skorzystać w sklepach RTV Euro AGD, Media Expert, MediaMarkt, Komputronik, X-kom i NeoNet.