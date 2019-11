Black Friday z Olympusem. Aparaty w dobrych cenach

Olympus to kolejny producent aparatów, którzy przygotował specjalne ceny z okazji jutrzejszego Czarnego Piątku.

Olympus OM-D E-M5 Mark II + M.ZUIKO Digital ED 15-150mm za 2999 zł

Popularny, uniwersalny aparat, który sprawdzi się w rękach zaawansowanych użytkowników, jak i amatorów. Pierwsi docenią ogrom dostępnych możliwości, a drudzy fakt, że aparat potrafi wybaczyć wiele błędów osób początkujących. A wszystko to zamknięte w solidnej, wodoszczelnej obudowie ze stopów magnezu. Regularna cena samego korpusu bez obiektywu to ok 3700 zł.

Olympus PEN E-PL8 + M.Z.D ED 14-42mm IIR za 1199 zł

Ciekawa propozycja dla osób, które szukają połączenia możliwości smartfonu z dobrą jakością zdjęć. Aparat pozwala na przesyłanie zdjęć bezpośrednio do serwisów społecznościowych. A przy tym wyróżnia się ładną, stylizowaną na starszy sprzęt obudową. Regularna cena aparatu z tym obiektywem to ok 2299 zł.

Olympus PEN E-PL 9 Pancake KIT za 1999 zł

Uniwersalny bezlusterkowiec to dobra propozycja dla początkujących fotoamatorów. Aparat jest kompatybilny z linią obiektywów Olympus M.Zuiko, co pozwala na stopniowe doskonalenie umiejętności. Aparat nagrywa filmy w rozdzielczości 4K, a jego regularna cena to ok 2600 zł.

Olympus OM-D E-M1 Mark II Body

Solidnie wyposażony korpus dla zaawansowanych użytkowników. Jego możliwości docenią profesjonaliści bez względu na rodzaj zdjęć jakie wykonują. Sprawdzi się zarówno przy zdjęciach terenowych, jak i studyjnych. Jego regularna cena to ok 7490 zł.

Olympus OM-D E-M1X za 7999 zł

Najmocniej wyposażony aparat objęty promocją dla profesjonalnych użytkowników, posiadający m.in. stabilizację obrazu (IS), szybki autofocus i podwójny procesor TruePic VIII. Bezlusterkowiec o stosunkowo kompaktowej obudowie z dołączonym solidnym gripem, który ułatwia prace w trudnych warunkach. Podobnie jak odporna obudowa. Regularna cena aparatu to ok 9999 zł.

Olympus OM-D E-M10 Mark II + M.Z.D ED 14-42mm IIR 1699 zł

Kolejna propozycja dla mniej zaawansowanych użytkowników. Metalowy korpus utrzymany w klasycznym stylu kryje w sobie technologie zapożyczone z modeli z wyższej półki, takich jak E-M1 oraz E-M5. W tym 5-osiową stabilizację obrazu w korpusie. Regularna cena zestawu to 2399 zł.

Więcej informacji na temat dostępności poszczególnych aparatów znajdziecie na stronie internetowej Olympusa.