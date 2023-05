Black Knight – czy super kurier powróci w 2. sezonie postapokaliptycznego serialu Netflixa?

Ledwie nowy koreański serial zagościł na Netfliksie, a już zyskał spore zainteresowanie widzów. Czy to oznacza, że "Black Knight" otrzyma 2. sezon? Sprawdzamy, co planuje Netflix

Koreańskie produkcje dostępne na platformie Netflix mają moc przyciągania polskich subskrybentów. Nic więc dziwnego, że Black Knight błyskawicznie awansował do Top 10 najchętniej oglądanych seriali serwisu. Postapokaliptyczna historia oparta na powieści graficznej wygląda jak skrzyżowanie Mad Maxa z grą Death Stranding, jednak mimo tej oczywistej fabularnej wtórności rzeczywiście może zaciekawić – koreańskie produkcje często mogą pochwalić się przecież niebanalnymi pomysłami i solidną, wysokobudżetową realizacją.

Sezon pierwszy obfitował w dramatyczne wydarzenia, a jego zakończenie było naprawdę wybuchowe. Dystrykt Główny został wysadzony w powietrze, a wraz z nim główny czarny charakter, czyli Ryu Seok. Jednak biorąc pod uwagę, że wprowadził on do swojego organizmu krew mutanta, jest bardzo prawdopodobne, że eksplozja wcale go nie zabiła. Mutacja pokryła jego szkielet metalem, a także zapewniła odporność i szybką regenerację po zranieniu.

Oczywiście nawet z takimi właściwościami Ryu Seok prawdopodobnie i tak został straszliwie okaleczony i powrót do zdrowia zajmie mu trochę czasu.

fot. Netflix

Jeśli chodzi o innych bohaterów, Sa-wol w końcu spełnił swoje marzenie i został zrekrutowany jako kurier. W kolejnym sezonie mógłby więc szkolić się w fachu pod okiem 5-8.

Czy powstanie 2. sezon Black Knight?

Na ten moment Netflix nie ogłosił żadnej decyzji w tej sprawie. Choć czasem zdarza się, że władze platformy błyskawicznie podejmują decyzję o przedłużeniu serialu, zwykle przez kilkanaście tygodni analizują wyniki oglądalności danego show. Fani Black Knight prawdopodobnie muszą się więc uzbroić w cierpliwość.

