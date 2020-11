Black Ops Cold War - MP5 za mocne? Nie liczcie na szybką poprawę balansu broni

W Call of Duty Black Ops Cold War pojawiła się broń, która zawstydza wszystkie inne. Niestety, twórcy nie zamierzają się spieszyć z poprawkami.

Najnowsza odsłona Call of Duty zdążyła już przyciągnąć do siebie miliony graczy, którzy zgodnie narzekają na jeden element - balans broni w trybach sieciowych. Niestety, twórcy gry studio Treyarch, nie wydają się jeszcze zbyt chętni do wprowadzania jakichkolwiek zmian.

Graczom chodzi oczywiście przede wszystkim o "króla" większości sieciowych potyczek, czyli pistolet maszynowy MP5, który dzięki swojej szybkostrzelności i dużemu zasięgowi jest śmiertelnie groźny nie tylko na krótkim, ale również na średnim dystansie. Spowodowało to, że wielu graczy, którzy na co dzień korzystają z karabinów szturmowych, zdecydowało się tymczasowo na korzystanie z MP5.

MP5 sieje postrach na polach bitew w Call of Duty Black Ops Cold War

Pomimo ogromnej krytyki ze strony graczy, przedstawiciele studia Treyarch bardzo spokojnie podchodzą do sprawy. Tony Flame - główny reżyser gry, stwierdził na Twiterze, że aktualizacja balansująca poszczególne bronie czy zdolności na pewno zawita do gry, ale jego zespół nie zamierza się z tym śpieszyć. Deweloperzy aktualnie analizują dostępne dane i dopiero w oparciu o niej podejmą konkretne decyzje.

Kiedy możemy spodziewać się osłabienia MP5? Najprawdopodobniej dopiero w okolicach startu pierwszego sezony w Black Ops Cold War.

Zobacz również: Jak najszybciej zdobywać doświadczenie w CoD Black Ops Cold War