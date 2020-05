Black Ops Cold War to tytuł nowej odsłony serii Call of Duty

Tegoroczna odsłona Call of Duty przeniesie nas w burzliwy okres zimnej wojny.

Benjamin Franklin - amerykański uczony i polityk, powiedział kiedyś "na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki". My dobrze wiemy, że do tego należy dołożyć coroczną premierę gier z serii Call of Duty. Activision już wcześniej potwierdziło, że gra trafi do nas w ostatnim kwartale 2020 roku, a wielce prawdopodobne, że właśnie poznaliśmy jej tytuł.

Według sprawdzonego i doświadczonego leakstera - Okami13, tegoroczna odsłona Call of Duty nosić będzie podtytuł Black Ops Cold War. Jak łatwo się domyślić, akcja gry przeniesie nas w czasy "Zimnej wojny", a konkretnie w lata 60-te i 70-te ubiegłego wieku. Inne źródła podają, że w grze znaczącą rolę odegra również "wojna wietnamska". Za produkcje gry odpowiedzialne jest studio Treyarch, które jest autorem wszystkich części CoD z pod serii Black Ops.

Kiedy możemy spodziewać się potwierdzenia powyższych informacji? Możliwe, że już niebawem. Nowe odsłony serii Call of Duty z reguły zapowiadane są w maju, tak więc możliwe, że w przeciągu najbliższych dwóch tygodni doczekamy się pierwszego trailera produkcji. Możliwe też, że Activision po raz kolejny wejdzie we współpracę z Sony i prezentacja gry odbędzie się przy okazji oficjalnej zapowiedzi PlayStation 5, która ma się odbyć już na początku czerwca.

Póki co, sympatykom sieciowych zmagań pozostaje zabawa w Call of Duty: Modern Warfare i Call of Duty: Warzone, szczególnie, że ta ostatnia otrzymała wczoraj ogromną aktualizację.

