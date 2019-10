Black Shark 2 Pro - smartfon dla graczy z datą premiery w Europie, producent przygotował liczne bonusy

Submarka Xiaomi - Black Shark, ujawniła europejską datę premiery najnowszego smartfonu z gamingowej serii - Black Shark 2 Pro.

Smartfon Black Shark 2 Pro został zaprezentowany w Chinach pod koniec lipca tego roku, a już za nieco ponad tydzień - 9 października, będzie dostępny do kupienia w Europie. Chiński producent postanowił dodatkowo zachęcić nas do kupna smartfonu - każdy kto nabędzie Black Shark 2 Pro w ramach wyprzedaży błyskawicznej 9 października, otrzyma za darmo specjalny kontroler (wzorowany na Joy-Conach z Nintendo Switch), który pozwoli nam przekształcić smartfon w pełnoprawną konsolę. Co więcej, jeśli zapragniecie kupić sobie więcej akcesoriów, to otrzymacie na nie 50% rabat.

Trzeba przyznać, że firma Black Shark wie jak kusić, szczególnie, że sam kontroler to wydatek rzędu 90 euro. Jeśli nie jesteście przekonani to przypomnę tylko, że Black Shark 2 Pro to obecnie jeden z najmocniejszych smartfonów na rynku. Za jego wydajność odpowiada procesor Qualcomm Snapdragon 855+, który może liczyć na wsparcie aż 12 GB pamięci RAM. "Na pokładzie" urządzenia nie zabrakło również: 6,39-calowego ekranu AMOLED o rozdzielczości FullHD+ z obsługą HDR, do 256 GB szybkiej pamięci wewnętrznej UFS 3.0, dwóch głośników stereo, systemu chłodzenia cieczą Liquid Cool 3.0 czy akumulatora o pojemności 4000 mAh (z funkcją szybkiego ładowania - 27 W).

Niestety nie poznaliśmy jeszcze oficjalnej europejskiej ceny Black Shark 2 Pro, ale możemy spodziewać się, że ta nie będzie wiele większa od kwoty jaką trzeba obecnie wydać na model Black Shark 2 (650 euro za wariant 12 GB + 256 GB). Więcej na temat marki Black Shark znajdziecie tutaj.