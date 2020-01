Black Shark 2 Pro w edycji z 8 GB RAM w sprzedaży, Black Shark 3 może być blisko

W lipcu 2019 Xiaomi wprowadziło na rynek gamingowy smartfon Black Shark 2. Miał trzy wersje, a teraz do sprzedaży trafia czwarta. Pojawiają się też informacje, że Shark 3 jest już w drodze.

Black Shark 2 Pro zadebiutował na rynku chińskim w edycjach 12GB RAM + 128GB pamięci oraz 12GB RAM + 256GB pamięci. Potem, we wrześniu, producent wprowadził trzecią edycję - 12GB RAM + 512GB pamięci. Dzisiaj z kolei wchodzi do przedsprzedaży najsłabsza z dotychczasowych - ma 8GB RAM oraz 128GB pamięci. Pierwsze dwie edycje kosztują (w przeliczeniu) ok. 1670 i 2000 zł. Nowy członek rodziny to wydatek 1430 zł. Co jednak ciekawe, na chińskiej stronie Xiaomi nie ma już edycji z 12GB, pozostała tylko najnowsza. Być może oznacza to, że producent szykuje już Black Shark 3. usuwanie poprzedniej generacji przed debiutem nowej to powszechna praktyka na rynku smartfonów.

Black Shark 2 Pro jest w chwili obecnej dostępny w przedsprzedaży, a pierwsi nabywcy dostaną swoje egzemplarze urządzenia 14 stycznia. Jest dostępna wyłącznie jedna opcja kolorystyczna - Electric Black. Jak na razie smartfon nie jest planowany do dystrybucji poza Chinami. A szkoda, ponieważ to solidny model - ma procesor Snapdragon 855 Plus, wyświetlacz OLED z odświeżaniem 240 Hz oraz korzysta z szybkiej pamięci UFS 3.1