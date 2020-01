Black Shark 3 5G może być pierwszym smartfonem z 16GB RAM!

Wczoraj do sprzedaży trafił Black Shark 2 Pro w edycji z 8 GB RAM, a dziś pojawiła się informacja, że jego następca, czyli Black Shark 3 5G, może mieć aż dwukrotnie więcej pamięci operacyjnej!

Xiaomi odniosło sukces z gamingową linią Black Shark, dlatego zamierza ją mocno rozwijać. Wczoraj pisałem o nowym modelu z 8GB RAM i tym, że Black Shark 3 może być już szykowany, a dziś został wypatrzony na stronie MIIT, w którym pojawiło się oficjalne potwierdzenie istnienia tego modelu oraz informacja o tym, że może używać on do 16GB RAM. Pamiętajmy, że na razie jest to tylko teoria - nie jest pewne, czy Xiaomi w ogóle zdecyduje się na tak mocny model, biorąc jednak pod uwagę, że im więcej RAM w smartfonie gamingowym, tym lepiej, jest to możliwe.

Gdyby tak się stało, Black Shark 3 5G może stać się pierwszym smartfonem w historii, który będzie mieć taką ilość RAM. Jednak stoją przed tym wyzwania technologiczne - a konkretnie zużycie energii. Przy takiej ilości pamięci operacyjnej może być ono bardzo duże, a dodając do tego energożerne 5G, urządzenie takie będzie musiało mieć niezwykle pojemną baterię, aby nie rozładowało się po zaledwie kilku godzinach pracy.