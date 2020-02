Black Shark 3 bije rekord testu AnTuTu!

Smartfon gamingowy Xiaomi przebił niedawny rekord Vivo iQOO 3. Ile punktów uzyskał?

Xiaomi ma powody do zadowolenia. Mi Pro 10 ma najlepszy w tej chwili na rynku aparat, w przedsprzedaży rozeszło się ponad 1,5 mln sztuk smartfona, a szykowany smartfon gamingowy osiągnął w testach AnTuTu imponujący wynik, pozostawiając za sobą Vivo iQOO 3. Przypomnę - smartfon Vivo pobił rekord 11 dni temu, 15 lutego. Jego wynik wyniósł 597 583 punktów. Jednak okazało się, że Black Shark 3 sprawuje się lepiej - osiągnął kolosalny wręcz rezultat - 620,952 punktów.

Chiński producent jak dotąd nie podał oficjalnej specyfikacji, ale wiemy z przecieków, że pod obudową urządzenia pracuje procesor Snapdragon 865 (co nie jest żadnym zaskoczeniem), ma ono podstawowo 12GB RAM, ale ma pojawić się edycja z 16GB, wyświetlacz to a QHD z częstotliwością odświeżania 120Hz, a bateria ma pojemność 5000 mAh i wspiera szybkie ładowanie 65W. Oznacza to jej zasilnie od 0 do 100% w 38 minut. Część z tych informacji potwierdziły wyniki innego testu - Geekbench. Tutaj Black Shark 3 również uzyskał potężny wynik - 4302 punkty dla testu jednego rdzenia oraz 12448 dla wielu.

Biorąc pod uwagę wszystkie wyniki w połączeniu ze specyfikacją, można śmiało stwierdzić, że szykuje się najmocniejszy telefon świata. Jego oficjalna prezentacja nastąpi już 3 marca.

Źródło: GSM Arena