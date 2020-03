Black Shark 3 - pierwszy na świecie gamingowy smartfon 5G zaprezentowany oficjalnie

Były plotki, przecieki, z rzadka informacja oficjalna, ale teraz już wszystko jasne - Black Shark 3 zostało zaprezentowane światu. I to w dwóch wersjach!

Black Shark oficjalnie zaprezentował swoje flagowce na ten rok. Są to dwa modele: Black Shark 3 oraz Black Shark 3 Pro. Oba korzystają z procesora Qualcomm Snapdragon 865, co umożliwia im komunikację w standardzie 5G. Czym się różnią? Oto krótkie porównanie:

Black Shark 3 Pro - wyświetlacz AMOLED 2K (3,120 x 1,440 pikseli), 7,1", bateria 5000 mAh, Master Button

Black Shark 3 - wyświetlacz AMOLED Full HD+, 6,67", bateria 4720 mAh

A co mają wspólnej? Przede wszystkim system chłodzenia cieczą, nazwany "Sandwich". Jego częścią są rurki chłodzące, poprowadzone po obu stronach płyty, aby chłodzenie rozgrzanych podzespołów odbywało się równomiernie. Baterie obu modeli wspierają szybkie ładowanie 65W, co pozwala naładować je do 50% w 12 minut, a całkowicie - w 38 minut. Ładowanie odbywa się poprzez znajdujący w obudowie port USB typu C. Drugim wejściem jest gniazdo audio 3,5 mm. W obu zastosowano pamięć USF 3.0 and LPDDR 5.

Black Shark 3 trafi do sprzedaży już dzisiaj, podczas gdy wariant Pro za tydzień. Dostępne wersje oraz opcje cenowe prezentują się następująco (ceny w przeliczeniu):

Black Shark 3 - 8GB RAM/128GB pamięci - ok. 1950 zł, 12GB RAM/128GB pamięci - ok. 2100 zł, 12GB RAM/256GB pamięci - ok. 2215 zł

Data debiutu na rynkach globalnych zostanie podana wkrótce.