Black Shark 3 - wyniki testów trafiły do serwisu Geekbench!

Black Shark 3 to gamingowy smartfon Xiaomi, o którym krążą różne pogłoski - m.in. o tym, że może mieć aż 16GB RAM. Dzisiaj w Geekbench pojawiły się wyniki jego testów.

W styczniu do sprzedaży trafił Black Shark 2 Pro w edycji z 8 GB RAM, ale Xiaomi już za niedługo powinno wprowadzić na rynek jego następcę. Piszemy zresztą o tym od jakiegoś czasu, zaś wśród plotek na jego temat pojawiła się m.in. informacja, że może być pierwszym smartfonem z 16GB RAM. Dzisiaj w sieci znalazły się wyniki testów urządzenia w benchmarku Geekbench, jednak nie potwierdzają one tej ilości - jest za to 12GB RAM, procesor Snapdragon 865 oraz ładowanie 66W. Urządzenie działa oczywiście pod kontrolą systemu operacyjnego Android 10.

Co mówią nam uzyskane wyniki, czyli 4302 punkty dla testu jednego rdzenia oraz 12448 dla wielu? Podsumowanie jest proste - będzie to niezwykle mocny telefon. Dla porównania - Xiaomi Mi 10 Pro osiągnęło 904/3290, LG V60 ThinQ 898/3266, a konkurent tej samej klasy, czyli Nubia Red Magic 5 - 934/3444. Zapowiada się zatem naprawdę potężne uderzenie ze strony Xiaomi - ten model może być najwydajniejszym telefonem na świecie. Wypada tylko czekać cierpliwie na oficjalną prezentację urządzenia, które z pewnością będzie sporo kosztować.