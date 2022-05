Black Weekend – OSTATNIA SZANSA na zakupy z atrakcyjnym rabatem!

W jednej z sieci sklepów z elektroniką już tylko do dziś trwa ciekawa promocja. W niższej cenie jest wiele różnych przydatnych produktów – można sporo zaoszczędzić. Sprawdź szczegóły!

BLACK WEEKEND, czyli świetna promocja w sieci RTV Euro AGD. Wiele produktów jeszcze tylko dziś można tam kupić w atrakcyjnych cenach. Promocja w sieci RTV Euro AGD obowiązuje bowiem tylko do dziś do końca dnia. Sprawdzamy, które urządzenia objęte zostały tym rabatem i co tym razem warto kupić w niższej cenie.

Jak skorzystać z rabatu w RTV Euro AGD?

Dodaj do koszyka wybrany produkt objęty kodem rabatowym. Kod rabatowy naliczy się automatycznie w koszyku. Dokończ składanie zamówienia i wybierz opcję dostawy.

Telewizor LG OLED65A13LA DVB-T2/HEVC

Ekran: 65 cali, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi: tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu: 50 Hz / 60 Hz

Technologia obrazu: OLED

Funkcje: HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia, USB - nagrywanie, obsługa głosowa, ThinQ AI, Eko technologia OLED, bezpieczny dla oczu

Złącza: słuchawkowe, optyczne, CI+, Ethernet, 3x HDMI, 2x USB

Cena: 4999 zł – 3999 zł Sprawdź

Smartfon realme 8 8+128GB (czarny)

Aparaty tylny/przedni: 64 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix / 16 Mpix

Pojemność baterii: 5000 mAh

Pamięć: 8 GB / 128 GB

Wyświetlacz: 6,4 ", 2400 x 1080 pikseli, AMOLED

System operacyjny: Android 11

Procesor: 8-rdzeniowy MediaTek Helio G95

Cena: 1149 zł – 999 zł Sprawdź

Ekspres Philips LatteGo Premium EP3241/50

Typ ekspresu: automatyczny

Dostępne napoje: Americano, Cappuccino, czarna kawa, Espresso, gorąca woda, Latte Macchiato

Ciśnienie / Moc: 15 barów / 1500 W

System spieniający mleko: wbudowany pojemnik na mleko

Cena: 2699 zł – 2199 zł Sprawdź

Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro (biały)

Programator pracy/Wirtualna ściana: tak / tak, funkcja

Ładowanie i wznawianie sprzątania: tak

Automatyczny powrót do bazy i ładowanie: tak

Czujniki: antykolizyjny, odległości, przeszkód, uskoku podłoża

Cena: 1999 zł – 1549 zł Sprawdź

SteelSeries Apex 5

Typ: hybrydowa

Typ podłączenia: USB, przewodowa

Podświetlenie klawiszy: tak

Cena: 569 zł – 449 zł Sprawdź

