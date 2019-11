Black Weekend dla graczy od marki uRage

Z okazji Czarnego Piątku wszystkie sprzęty dla graczy od marki uRage wędzie można kupić w cenach obniżonych o 15%! Promocja potrwa aż do poniedziałku.

Jeśli chcesz kupić takie akcesoria do komputera/laptopa, jak pad, klawiatura, myszka czy słuchawki, zajrzy w piątek do sklepu online uRage. Od 29 listopada do 1 grudnia będzie trwać tam wielka promocja akcesoriów z okazji Czarnego Piątku. Obejmuje zarówno znajdujące się od jakiegoś czas towary, jak i najnowsze propozycje sklepu - mechaniczną klawiaturę „Exodus 90" czy myszki, których kształty można zmieniać - modele „1.000 Morphunleashed” i „Reaper 900 Morph”.

1.000 Morph

Jeśli chcesz skorzystać z tej ciekawej okazji, wówczas musisz podczas składania zamówienia podać kod: blackfriday15. Promocja obowiązuje tylko w sklepie internetowym.