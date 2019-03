BlackVue DR900S-2CH: test dwukanałowego rejestratora samochodowego

Dobry rejestrator samochodowy to nie tylko wysoka jakość nagrań, ale również wygoda obsługi i przemyślana konstrukcja. Przetestowaliśmy BlackVue DR900S-2CH, jedno z najbardziej innowacyjnych urządzeń na rynku.

BlackVue to koreańska marka wyspecjalizowana w produkcji rejestratorów samochodowych. Aktualna oferta producenta obejmuje kilkanaście urządzeń oraz dedykowanych akcesoriów. Rejestratory BlackVue są dostępne również w Polsce wraz z pełną dokumentacją i obsługą gwarancyjną. Dzięki uprzejmości producenta mieliśmy okazję zapoznać się z BlackVue DR900S-2CH czyli flagowym modelem z oferty.

BlackVue DR900S-2CH - zestaw i akcesoria

Rejestrator jest sprzedawany w niewielkim kartoniku, którego wnętrze kryje dwie kamery oraz spory pakiet akcesoriów. Wśród dodatków znajdziemy zapasowe taśmy instalacyjne, narzędzie do podważania, samoprzylepne uchwyty do rozprowadzenia przewodu, instrukcję obsługi, ładowarkę, przewód komunikacyjny, naklejkę z danymi do połączenia bezprzewodowego, kartę pamięci o pojemności 16 GB oraz czytnik kart pamięci USB.

BlackVue DR900S-2CH - specyfikacja i parametry

Przednia kamera 8 Mpix otrzymała przetwornik OmniVision. Dzięki temu urządzenie jest w stanie rejestrować obraz 4K z prędkością 30 fps lub obraz FullHD z prędkością 60 FPS. Zastosowana optyka pozwala na uzyskanie widoczności w zakresie 162º. Druga z kamer to urządzenie Full HD z przetwornikiem Sony Starvis nagrywające z prędkością 30 FPS przy widoczności w zakresie 139°.

Rejestrator jest w stanie obsłużyć karty pamięci o maksymalnej pojemności 128 GB. Zamiast akumulatora producent zastosował w tym wypadku pojemny superkondensator, pozwalający podtrzymać zasilanie przez czas potrzebny do zakończenia nagrywania sekwencji. Oczywiście stałe zasilanie odbywa się za pomocą ładowarki wpinanej do gniazda zapalniczki samochodowej. Wyposażenie BlackVue DR900S-2CH obejmuje również wbudowane moduły Wi-Fi i GPS. Dodatkowe bezpieczeństwo zapewnia czujnik ruchu oraz czujnik wstrząsowy. Pierwszy z nich pozwoli zarejestrować wszelkie nietypowe aktywności mające miejsce podczas postoju, natomiast drugi ochroni dane przed nadpisaniem w razie wypadku. Specyfikację uzupełnia wbudowany głośnik, który umożliwia słuchanie wskazówek głosowych dotyczących obsługi rejestratora (w języku polskim).

BlackVue DR900S-2CH - budowa i instalacja

Kamery o cylindrycznym kształcie są instalowane na stałe bezpośrednio na szybie samochodu. Odpowiednią przyczepność zapewniają w tym wypadku miękkie taśmy 3M, które nie powinny zostawiać śladów nawet w przypadku demontażu po dłuższym okresie czasu. Zastosowane uchwyty pozwalają na swobodną regulację kąta pod jakim rejestrowany będzie obraz. Rolę centrali pełni w tym wypadku przednia kamera. Posiada ona mechaniczne zabezpieczenie z przyciskiem, który umożliwia wyjęcie kamery z uchwytu. Ponadto na jej obudowie odnajdziemy wskaźniki informujące o pracy urządzenia oraz aktywności modułów komunikacyjnych. Na jednym z boków urządzenia ukryto wtyki przewodów, przełącznik oraz schowany pod zaślepką slot kart microSD.

Po przymocowaniu kamer na przedniej i tylnej szybie samochodu, musimy podłączyć urządzenie do zasilania oraz zainstalować przewód komunikacyjny. Producent sugeruje rozlokowanie kabli bezpośrednio przy uszczelkach i w podsufitce. Takie zabiegi wymagają dłuższej chwili na delikatne rozebranie fragmentów tapicerki, ale jednocześnie zapewniają wysoką estetykę instalacji.

BlackVue DR900S-2CH - nagrywanie i obsługa

Pracę rejestratora można rozpocząć bezpośrednio po zainstalowaniu karty pamięci i podłączeniu zasilania. Nagrywanie rozpoczyna się automatycznie z chwilą włączenia urządzenia. Aktywne funkcje i informacje o ustawieniach komunikuje głos polskiej lektorki. Jedyny przełącznik pozwala na włączenie lub wyłączenie modułu Wi-Fi, restartowanie ustawień oraz formatowanie karty SD. Oprócz mechanicznego przycisku, z drugiej strony jest czujnik dotykowy, któremu możemy przypisać albo funkcję nagrywania głosu albo zabezpieczania i zaznaczania nagrań w trakcie rejestracji tzw. tryb manualny.

BlackVue DR900S-2CH nie posiada wbudowanego wyświetlacza. Najprostszym sposobem na uzyskanie bieżącego podglądu oraz przeglądanie wcześniej zarejestrowanych materiałów jest połączenie rejestratora ze smartfonem za pośrednictwem Wi-Fi. Producent udostępnia darmową aplikację, pozwalającą na sprawne sparowanie urządzeń.

Wyróżnikiem topowych modeli kamer BlackVue jest kompatybilność z usługą chmurową Blackvue Cloud. Umożliwia ona zdalny podgląd rejestrowanego obrazu (na żywo) oraz zapewnia dostęp do uprzednio wykonanych nagrań. Ponadto dzięki jej zastosowaniu możliwe jest śledzenie GPS pojazdu, korzystanie z dwukierunkowej komunikacji głosowej czy odbieranie alarmów ostrzegawczych związanych z pracą czujnika ruchu i czujnika wstrząsów. Aktywacja usługi chmurowej wymaga połączenia rejestratora z routerem samochodowym.

Cała procedura jest wyjątkowo intuicyjna i oparta na tej samej aplikacji, którą wykorzystujemy przy bezpośrednich połączeniach Wi-Fi.

Materiały wideo są zapisywane w pamięci urządzenia jako pliki MP4 z kodekami H.265 / H.264. Rejestrowane treści charakteryzują się wzorową jakością. Szczególnie dobrze wypadają obrazy z przedniej kamery, imponując szczegółowością i szerokimi kątami widoczności. Na dobrym poziomie stoi również jakość dźwięku.

Obraz z kamery tylnej

Obraz z kamery przedniej

Obraz z kamery przedniej

BlackVue DR900S-2CH - podsumowanie

Rejestrator BlackVue DR900S-2CH to urządzenie dla najbardziej wymagających użytkowników. Dwukanałowe kamery zapewniają wzorową jakość dźwięku i obrazu. Czujniki ruchu i wstrząsów oferują zwiększone bezpieczeństwo. Na uwagę zasługują również moduły GPS i WiFi. Pierwszy z nich uzupełnia nagrania o dane lokalizacyjne, natomiast drugi pozwala na obsługę kamery za pośrednictwem smartfona. Największą zaletą jest jednak obecność rewolucyjnej usługi chmurowej - jest to idealne rozwiązanie do nadzoru pojazdów służbowych czy samochodu przekazanego w ręce młodego kierowcy.

