Blackview prezentuje smartwatch X1 oraz "pancerny" BV5500 Plus

Blackview pokazał dzisiaj dwa nowe produkty. Smartfon BV5500 Plus to dobry wybór dla osób, które chcą mieć solidny telefon, a smartwatch X1 posłuży aktywnym.

BV5500 Plus to smartfon przeznaczony dla osób przebywających często w wymagającym otoczeniu - przetrwa bez szkody upadek z 1,5 metra, niestraszna mu woda (co potwierdza certyfikat IP68), w której może przebywać nawet przez 30 minut (na głębokości maksymalnej 150 cm). Jego wytrzymałość jest zgodną z normą militarną MIL-STD-810G. Wymiary urządzenia to 152.2 x 75.5 x 14 mm, a waga - 225 gramów. Obudowa wykonana została z materiału antypoślizgowego, dzięki czemu niezależnie od sytuacji nie powinien wypaść z ręki użytkownika. A jak prezentuje się specyfikacja techniczna? Ekran to 5,5" z jakością HD+ (czyli 1440 x 720 pikseli), jednostka centralna to procesor MediaTek MT6739 z 3GB RAM, a na dane użytkownika przeznaczono 32GB miejsca. Aparat to obiektyw 8MP produkcji Sony, a całość zasila bateria 4400 mAh. Poniższy filmik pokazuje jego zalety w praktyce:

Producent ustalił promocyjną cenę na 79,29 USD, a na tej stronie można go zarówno nabyć, jak i zgłosić swój udział w akcji rozdawania darmowych egzemplarzy.

X1

Widoczny na grafice na początku tekstu Blackview X1 to smartwatch na każdą okazję - jego wodoodporność została określona na 5ATM, oferuje dziewięć trybów sportowych oraz funkcję monitorowania pracy serca, mierzy czas poświęcany na ćwiczenia. Bateria powinna wytrzymać do 10 dni w trakcie normalnego użytkowania - jest to możliwe dzięki zastosowaniu specjalnego algorytmu, odpowiadającego za niski pobór energii. A za ile to wszystko? Cena producenta została ustalona na 69,99 dolarów i można dokonać zakupu na tej stronie.