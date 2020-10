Blair Witch i Ghostbusters - dwie znakomite gry za darmo na PC

Jeśli lubicie dobre horrory i klasyczne gry akcji, to mamy dla was dobre wieści - Blair Witch od Bloober Team i Ghostbusters: The Video Game Remastered są właśnie dostępna za darmo na PC.

Już w najbliższą sobotę - 31 października, odbędzie się Halloween. Z tej okazji sklep cyfrowy Epic Games postanowił obdarować nas dwoma klimatycznymi grami bazującymi na niezwykle popularnych filmowych markach.

"Daniem głównym" jest pierwszoosobowy horror autorstwa polskiego studia - Bloober Team, pod tytułem Blair Witch. Nawiązuje on do kultowego już filmu Blair Witch Project z 1999 roku w reżyserii Daniela Myricka i Eduardo Sáncheza. Przy okazji, warto dodać, że drugi tydzień z rzędu otrzymujemy od Epic Games Store grę od Bloober Team, w zeszłym tygodniu był to bardzo udany Layers of Fear 2.

Drugą produkcją, którą możecie już dziś przypisać do swojego konta w Epic Games Store jest Ghostbusters: The Video Game Remastered. "Pogromców duchów" nie trzeba chyba nikomu przedstawiać, odświeżona wersja gry bazuje na dwóch pierwszych częściach filmowego cyklu. Oznacza to, że możemy wcielić się w kultowych bohaterów jak choćby dr Peter Venkman (Bill Murray) czy dr Raymond Stantz (Dan Aykroyd).

Darmowe wersje Blair Witch i Ghostbusters: The Video Game Remastered będą dostępne w Epic Games Store, standardowo przez tydzień do przyszłego czwartku (5 listopada) do godziny 17:00.

Zobacz również: Demon’s Souls na nowym gameplay'u. Twórcy zapowiadają nowości