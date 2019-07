Blair Witch - nowa gra Bloober Team na świeżym materiale z rozgrywką

Przedstawiciele Bloober Team solidnie zaskoczyli swoich fanów ogłaszając tuż po premierze Layers of Fear 2, że już w sierpniu doczekamy się debiutu kolejnej produkcji studia, opartej na znanej marce Blair Witch. Dzisiaj możemy przyjrzeć się dokładnie jak gra prezentuje się w akcji.

Blair Witch to najnowszy projekt polskiego studia Bloober Team słynącego z tworzenia "psychologicznych horrorów" jak Layers of Fear (niedawno zadebiutowała druga odsłona gry) czy Observer. Dzięki uprzejmości serwisu Game Informer poznaliśmy garść nowych szczegółów na temat gry oraz pierwszy tak obszerny gameplay.

Blair Witch jest oparte na uniwersum stworzonym na potrzeby filmu "Blair Witch Project" z 1999 roku. W grze przeniesiemy się do roku 1996, gdzie jako były policjant, dołączamy do poszukiwań małego chłopca. Trop prowadzi nas do lasu Black Hills, który według miejscowych legend jest nawiedzony. Podczas przygody towarzyszyć nam będzie nasz czworonożny towarzysz - pies Bullet. Twórcy ujawnili, że relacja jaką będziemy utrzymywać z Bulletem będzie miała znaczący wpływ zarówno na samą rozgrywkę, jak i na naszą historię. Na przykład, jeśli uda nam się zdobyć jego zaufanie, to możemy liczyć na to, że chętniej pomoże on nam w niebezpiecznych sytuacjach. Bullet może również np. wyszukiwać nowe przedmioty, czy podążać za zapachami przedmiotów, które właśnie zebraliśmy.

Twórcy podkreślają, że wiele systemów gry działa poniekąd "za jej kulisami" subtelnie wpływając na rozgrywkę. Jeśli nie przypadła wam do gustu nieco "chodzona" rozgrywka w Layers of Fear, to tym bardziej powinniście zwrócić swoją uwagę na Blair Witch. Gra ma nam zaoferować nie tylko typowo horrorowe doznania, ale również sporo akcji. Na graczy czekać będzie mnóstwo zagadek do rozwiązania, a z adwersarzami będziemy mogli w pewien sposób walczyć, np. poprzez oślepienie ich światłem latarki.

Blair Witch od Bloober Team zadebiutuje już 30 sierpnia na PC i konsoli Xbox One.

źródło: gameinformer.com