BlastDoor - Apple zabezpiecza iMessage w iOS 14. Sprawdź, jak to działa

Apple najpierw wywołało burzę pokazując, jak aplikacje gromadzą dane użytkowników, a teraz okazało się, że wcześniej wprowadzono dodatkowe zabezpieczenia w iMessage.

System operacyjny iOS 14 wprowadził sporo zmian w domyślnej aplikacji Wiadomości oraz usłudze iMessage. Posiadacze sprzętów od Apple mogą teraz tworzyć rozmowy grupowe oraz odpowiadać na wybrane rozmowy. Dzięki zmianom wprowadzonym w drugiej połowie 2020 roku usługa iMessage zaczęła przypominać Messengera i inne popularne komunikatory sieciowe.

iMessage w iOS 14

Według portalu ZDNet, iOS 14 oferuje również nowe opcje zabezpieczeń, które zostały odkryte przez Samuela Groß współpracującego z Google Project Zero. Okazuje się, że wszystkie aplikacje w systemie operacyjnym iOS 14 uruchamiane są we wbudowanej piaskownicy. Opcja o nazwie BlastDoor dodaje dodatkową warstwę ochronną do usługi iMessage.

BlastDoor odpowiada za przyjmowanie wiadomości przychodzących oraz sprawdzanie ich zawartości w bezpiecznym, izolowanym środowisku. W przypadku wykrycia jakiegokolwiek złośliwego kawałka kodu jest on automatycznie usuwany i nie zagraża bezpieczeństwu systemu operacyjnego iOS.

Według analityka bezpieczeństwa, usługa iMessage była w przeszłości celem wielu ataków. Exploity pozwalały hakerom przejąć kontrolę nad iPhone'm po wysłaniu wiadomości tekstowej zawierającej ciąg znaków lub poprzez wiadomość multimedialną ze specjalnie przygotowanym zdjęciem.

Aby uniknąć takich zdarzeń w przyszłości Apple wprowadziło funkcję BlastDoor w iOS 14 i nie podało tej wiadomości do informacji publicznej.

Źródło: 9to5mac.com