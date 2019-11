Blisko 150 amerykańskich firm otrzymało zezwolenie na handel z Huawei

Pisaliśmy niedawno, że Komisja Handlu USA będzie przydzielać licencje tym amerykańskim firmom, które chcą handlować z Huawei. Zostały już wydane pierwsze zezwolenia.

W sierpniu amerykańska Komisja Handlu ogłosiła, że firmy chętne na handel z Huawei będą mogły ubiegać się o licencję na prowadzenie handlu z chińskim producentem, pod warunkiem, że otrzyma on zezwolenie na współpracę. Parę dni temu takie zezwolenie na kolejne trzy miesiące otrzymał - a do Komisji Handlu wpłynęło niemal 300 wniosków o przyznanie licencji. Rozpatrzono już większość z nich i zaakceptowano dokładnie 130. Jednak nie skończono jeszcze rozpatrywania wszystkich i liczba ta może w ciągu najbliższych dni wzrosnąć.

Firmy, których podania zostaną odrzucone, mają 20 dni na odwołanie się od decyzji. Po pierwszej fali licencji widać wyraźnie, że preferowane do przyznania zezwolenia są przede wszystkim firmy związane z produkowaniem sprzętu telekomunikacyjnego. Na liście widzimy m.in. producentów półprzewodników. Nie jest wiadome, czy Google również złożyło wniosek o przyznanie licencji. Jeśli tak by się stało i gigant IT mógłby współpracować z Huawei, być może chiński producent dałby radę wprowadzić jego usługi do swoich flagowców, w tym Mate 30 Pro.