Blisko 70% graczy przepłaciło za Horizon Forbidden West na PS5, tylko po co?

Premiera Horzion Forbidden West już za nami. Co nie jest dużym zaskoczeniem najnowsza produkcja Guerilla Games wskoczyła na szczyty list sprzedaży. Niestety, obnażyła ona również pewne cechy graczy, którzy nie wiedząc dlaczego, przepłacali za grę.

Horizon Forbidden West (fot. PCWorld.pl/Maciej Persona)

Sony obrało dość specyficzną (tak to ujmijmy) politykę w stosunku do aktualizacji swoich gier z PS4 na nową generację konsol. W większości przypadków gracze, którzy zakupili gry na PlayStation 4 i chcą kontynuować zabawę na PS5 muszą zapłacić za odpowiednią aktualizację. Najczęściej jest to koszt w granicach 10 euro (~ 45 złotych). W przypadku Horzion Forbidden West japoński producent postanowił zrobić jednak wyjątek i zaoferować darmowe przejście z PS4 na PS5. Oznacza to, że kupując grę w wersji na konsole ósmej generacji, możecie bez żadnych dodatkowych opłat korzystać z jej ulepszonej formy na PS5. Sprawa wydaje się prosta i powinna działać na korzyść producenta, jednak Sony zdecydowało się ją solidnie skomplikować.

Już przed premierą Horzion Forbidden West zarzucano Sony brak transparentności w kwestii darmowej aktualizacji i ceny gry na poszczególnych platformach. Japoński producent zdecydował się bowiem wycenić grę o 10 euro/funtów/dolarów drożej na PS5 niż w przypadku wersji na PS4. Skąd ta decyzja, skoro wersja na PS4 również gwarantuje dostęp do darmowej aktualizacji na PS5? Sony nie zdecydowało się wyjaśnić tej sprawy, co więcej w bardzo niesprecyzowany sposób informowało o różnicach w cenie na poszczególnych platformach. Wydaje się jednak, że ta niezbyt godna pochwały polityka, opłaciła się japońskiemu producentowi.

Zobacz również:

Jak donosi serwis Gameindustry.biz, aż 68% całkowitej sprzedaży pudełkowej podczas weekendu premierowego Horzion Forbidden West w Wielkiej Brytanii należało do wersji na PlayStation 5. Warto ty podkreślić, że wersja gry na PS5 w UK kosztuje 69,99 funtów, natomiast na PS4 - 59,99 funtów. Oznacza to, że 68% graczy, którzy kupili fizyczne wersje gry w Wielkiej Brytanii, wydało 10 funtów więcej niż było to konieczne.

Choć Horizon Forbidden West to bardzo udany tytuł, o czym możecie przekonać się z naszej recenzji, to nie warto za niego przepłacać, szczególnie, gdy nie ma takiej potrzeby.

Zobacz również: